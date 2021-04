Así fue la rabieta de Chumel Torres por declaraciones de Sheinbaum sobre amparos de médicos privados para recibir vacunas

El influencer explotó contra la jefa de gobierno de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Desde que inició la gestión de Andrés Manuel López Obrador, algunas personalidades de internet tomaron las riendas de convertirse en las voces que representan a la oposición desde las redes sociales. Entre todos ellos, ha resaltado un influencer que aprovecha cada desliz de los funcionarios para generar una opinión polémica al respecto: Chumel Torres.

En este ocasión, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue la señalada por el youtuber, pues durante la conferencia de prensa virtual que se llevó a cabo este martes, declaró que el Partido Acción Nacional (PAN) está orientando a los médicos privados al momento de realizar amparos para ser vacunados contra la COVID-19.

Ante este mensaje, Torres publicó, a manera de un diálogo, su opinión respecto al tema, y rescató un dicho estadounidense, el cual refiere a imitar una o varias acciones a alguien sin conocer el resultado o sin haberlo pensado antes:

—Por favor, soy médico. Estoy preocupado porque no tengo vacun…

—CÁLLATE PANISTA!!!

(monkey see, monkey do)

A manera de diálogo y con un refrán de EEUU, Chumel Torres se burló de las declaraciones de Sheinbaum (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Cabe resaltar que esta polémica surgió luego de que Christian Von Roehrich, coordinador de la bancada del PAN en el congreso capitalino, anunció que apoyará al personal médico de hospitales privados con la promoción de amparos para que puedan recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

“No entendemos ese rechazo tan reiterativo en contra de los médicos privados, ellos también reciben a pacientes enfermos, con sospecha y confirmados. Son personal de primera línea y merecen un trato igualitario, le exigimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no rezagar más este derecho y hacer lo propio ante la Federación para ayudar a todo el sistema de salud privado”, expresó.

Por ello, puso en marcha la página web https://www.gppancdmx.mx/ y el número 55-4957-7722, para que los médicos puedan hallar los formatos y la ayuda necesaria para ingresar el recurso de amparo ante la autoridad correspondiente.

la mandataria capitalina resaltó que se debe cumplir el orden establecido en el Plan Nacional de Vacunación (Foto: CDMX)

Claudia Sheinbaum desestimó ambas labores y aseguró que el Plan Nacional de Vacunación cuenta con un orden específico, y que no hay motivos para que el personal de salud privado se adelante a su turno, pues aún hay médicos del sector público que no han recibido el antígeno.

“Es el PAN que los está orientando. Lo hemos planteado muchas veces. También hay médicos públicos que no han sido vacunados que no están al frente del COVID. El programa nacional de vacunación dio una orientación general en donde los primeros que se vacunaron son los médicos que están al frente del COVID, públicos y privados. Los segundos, los adultos de 60 años y más para disminuir enfermedades, y sobre todo lamentables defunciones asociadas a COVID”, expresó.

El propio López Obrador se ha encargado de minimizar las exigencias de los médicos privados al asegurar que sus manifestaciones no son legítimas y no tienen razón de ser porque, de acuerdo con su conferencia diaria del pasado 15 de abril, si la tuviera, convocarían a miles de personas.

“Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir ‘a mí me vacunas’, no. Si no te corresponde, no”, expresó, y finalmente remarcó que “Si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacuna a una persona lo tenemos que vacunar, pero le digo a esa persona: ¿Es justo? ¿no crees que es un asunto moral?”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO