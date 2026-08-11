Loreto Peralta y Paco Amoroso aparecen juntos en un restaurante de CDMX: los llaman “parejita”

Ca7riel, Paco Amoroso y Loreto Peralta disfrutan una comida mientras esta se encuentra muy cercana a él y los llama Beto "la parejita" video original de Beto funk Logic fuente: TikTok @catopaco.tv

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Un video difundido por Beto Funk Logic, amigo cercano del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, muestra a la actriz mexicana Loreto Peralta con el brazo apoyado sobre el hombro del cantante mientras ambos comparten una comida en un restaurante de la Ciudad de México. En las imágenes, quienes los rodean los llaman “parejita”, en lo que representa la aparición más explícita del vínculo fuera de un escenario.

La naturaleza cotidiana del momento —lejos de los reflectores y la parafernalia de la gira— fue lo que encendió una nueva ola de comentarios en redes sociales. Peralta viste de negro y sostiene su teléfono mientras permanece muy cerca de Paco Amoroso, quien luce relajado y con la mirada hacia otro lado durante la convivencia grupal.

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Beto es amigo cercano de Ca7riel y Paco amoroso (@betofunklogic/Instagram)

Paco Amoroso ya la llamó “mi esposa”

Ya se les había visto juntos en eventos fuera del país. (TikTok @hamaracb)

Ni Loreto Peralta ni Paco Amoroso han emitido un comunicado oficial confirmando una relación sentimental. Sin embargo, el propio cantante se refirió públicamente a la actriz como “mi esposa”, declaración que sus seguidores interpretaron como la confirmación más directa del vínculo hasta la fecha.

El video de Beto Funk Logic se suma a una serie de apariciones públicas que han alimentado los rumores desde finales de 2025, cuando ambos fueron captados caminando juntos por la colonia Roma de la Ciudad de México.

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El beso en Buenos Aires y el escenario del Palacio de los Deportes

Los momentos más comentados de la pareja han ocurrido, en su mayoría, dentro del contexto de la gira Free Spirits World Tour de Ca7riel y Paco Amoroso. En mayo de 2026, durante la segunda noche del tour en Argentina, el cantante le dio un beso a Peralta frente al público porteño. El clip, difundido por fanáticos, fue tomado por la prensa como la primera confirmación visual del romance.

El 6 de agosto, Loreto volvió a aparecer junto al dúo, esta vez en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, durante la primera fecha de la gira en territorio mexicano. Vestida de blanco —según el código estético del show—, subió al escenario, bailó y cantó, y fue proyectada en las pantallas del recinto durante la canción “Ay, Ay, Ay”.

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“Ay, Ay, Ay”, la canción que lo desató todo

Antes de cualquier aparición pública conjunta, fue un video en TikTok el que disparó las especulaciones. En abril de 2026, Peralta publicó un clip haciendo lip sync de “Ay, Ay, Ay”, tema del álbum Free Spirits con letra de contenido explícito. La publicación superó los 20 millones de reproducciones, según Revista Clase.

La elección de la canción no fue casual para sus seguidores: Paco Amoroso reposteó el contenido mencionando directamente el nombre de la actriz. El dúo también le cantó Las Mañanitas a Loreto durante la celebración de su cumpleaños número 22.

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Diez años de diferencia y una respuesta de Loreto

En sus redes sociales se han visto interacciones de parte del músico argentino. (IG Paco Amoroso | Loreto Peralta)

Paco Amoroso tiene 32 años; Loreto Peralta, 22. La brecha generó críticas en redes sociales a las que la actriz respondió en abril: señaló que es importante aprender a no tomarse todo con tanta seriedad.

Peralta saltó a la fama internacional siendo niña, tras protagonizar junto a Eugenio Derbez la película No se aceptan devoluciones (2013). Desde entonces consolidó su carrera en el modelaje y en producciones como la serie Guerra de vecinos.

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Quién es Paco Amoroso

El cantante, cuyo nombre real es Ulises Guerriero, forma junto a Catriel Guerreiro el dúo Ca7riel y Paco Amoroso, referente del trap y el hip hop alternativo en América Latina. El punto de quiebre de su carrera llegó en 2024, cuando su sesión Tiny Desk para la emisora estadounidense NPR se convirtió en la más vista del catálogo latinoamericano del formato, con 54 millones de visualizaciones.

El dúo pasó de vender menos de 300 boletos en recintos mexicanos a agotar dos fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes, con cerca de 15 mil asistentes por noche, según la agencia EFE. Su álbum Free Spirits —que incluye una colaboración con el músico británico Sting— les valió un Grammy.

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