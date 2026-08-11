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Fenaza 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán gratis en Teatro del Pueblo

La feria de Zacatecas regresa en septiembre con una programación que mezcla regional mexicano, rock, cumbia y artistas internacionales en el Teatro del Pueblo

Fenaza 2026
La Feria regresa en septiembre con una programación que mezcla regional mexicano, rock, cumbia y artistas internacionales en el Teatro del Pueblo. (Facebook Belinda / Julieta Venegas / Carlos Rivera / Moenia)
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La Feria Nacional de Zacatecas regresa del 4 al 20 de septiembre de 2026 para celebrar 480 años de historia del estado con una programación que abarca conciertos, exposiciones ganaderas, charrería, espectáculos especiales y las fiestas patrias, todo concentrado en el recinto ferial más relevante del norte del país.

El Teatro del Pueblo es el corazón del programa artístico. Su escenario recibe exponentes del regional mexicano, banda, norteño, pop, rock, música urbana, electrónica, cumbia y baladas, además de artistas internacionales. Lo que distingue a este foro de otros en el circuito nacional es que los conciertos están incluidos en la entrada general, sin costo adicional, lo que convierte a la FENAZA en una de las ferias más accesibles del país.

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El recinto es un multiforo con una amplia explanada donde el público sigue las presentaciones de pie. El espacio cuenta con áreas de alimentos, bebidas y servicios distribuidas cerca del escenario. Conforme avanza la noche, el Teatro del Pueblo se transforma en el punto de reunión más concurrido dentro de las instalaciones. Esta dinámica ha consolidado al foro como uno de los más visitados del país durante la temporada de ferias.

Feria Nacional de Zacatecas
Del 4 al 20 de septiembre, Zacatecas abre las puertas de su feria más grande. (Fcebook Fenaza 2026)

La feria tiene su origen en las festividades dedicadas a la Virgen del Patrocinio, patrona del estado, cuya celebración religiosa se realiza cada 8 de septiembre. Con el tiempo, ese evento religioso dio paso a un programa de dimensiones mucho mayores que integra actividades culturales, deportivas, ganaderas, comerciales y artísticas a lo largo de más de dos semanas.

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La programación va más allá de los conciertos

Durante septiembre, la FENAZA ofrece exposiciones ganaderas, pabellones comerciales y artesanales, juegos mecánicos, espectáculos sobre hielo, funciones de circo, actividades infantiles, charrería, eventos deportivos y muestras gastronómicas. A ello se suma el Palenque, donde los artistas se presentan con boletaje independiente.

Las fiestas patrias forman parte del calendario ferial. La noche del 15 de septiembre, la zona ferial y el centro histórico de Zacatecas reciben a miles de personas para la ceremonia del Grito de Independencia. Al día siguiente, el 16 de septiembre, continúan las actividades con desfiles y eventos especiales que mantienen el ambiente festivo en toda la ciudad.

Zacatecas celebra 480 años de historia

La edición 2026 lleva una carga simbólica particular: el estado conmemora 480 años de fundación. La convocatoria de los organizadores apunta a que familias zacatecanas y visitantes de todo el país se sumen a festejar ese aniversario a través de la tradición, la cultura y las expresiones artísticas que dan identidad a la región.

Fenaza 2026
La Feria Nacional de Zacatecas ofrece acceso a los conciertos del Teatro del Pueblo incluido en la entrada general. (Facebook Fenaza 2026)

Programa Teatro del Pueblo Multiforo 2026

  • Moenia — 4 de septiembre
  • La Arrolladora Banda Limón — 5 de septiembre
  • Lagos, Lasso — 6 de septiembre
  • Belinda — 7 de septiembre
  • Carlos Rivera — 8 de septiembre
  • Moy Bobadilla — 9 de septiembre
  • Los Horóscopos de Durango — 10 de septiembre
  • Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia, Marco Flores — 11 de septiembre
  • Los Meñiquez de la Casa y Sarita Bebé — 12 de septiembre
  • Aleks Syntek, DLD — 13 de septiembre
  • Óscar Maydon — 14 de septiembre
  • Mago de Oz — 16 de septiembre
  • Banda Corona del Rey — 17 de septiembre
  • Espectra — 18 de septiembre
  • Julieta Venegas — 19 de septiembre
  • Il Divo — 20 de septiembre

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