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La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

La influencer fue una de las últimas personas con las que Gastélum realizó contenido antes de ser asesinado en Culiacán

La creadora de contenido explicó que mantiene su duelo luego de que Gastélum fue asesinado en una transmisión en vivo y ella se enteró del crimen de la misma forma. Video: TikTok

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La Beba, creadora de contenido con la que César Gastélum grabó contenido antes de ser asesinado en Culiacán, Sinaloa, aclaró la relación que mantenía con el influencer luego de que circularon versiones en redes sociales en las que incluso la señalaban de estar implicada en su muerte.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que “tenían un shippeo”, haciendo referencia que se les idealizaba como posible pareja sentimental; sin embargo, dijo que solo se vieron una vez para grabar contenido y fue previo a su asesinato.

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“Ese día grabamos, hicimos una transmisión en vivo y videos para TikTok, no más. Él me dijo: ‘hay que fingir que somos una pareja’”, aseguró.

La Beba aclaró que le pareció necesario aclarar que no mantenía una relación sentimental con el influencer debido a los comentarios que ha recibido en redes sociales en los que la señalan por buscar protagonismo o victimizarse.

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“Estoy tratando de procesar todo esto”, acusó

César Gastélum y La Beba
Foto: Captura de pantalla / Facebook - Labeba Soporta

La Beba señaló que se encuentra viviendo su duelo como “cualquier persona que pierde a alguien que le importaba”, por lo que dijo no entender los comentarios y versiones difundidas sobre la muerte de César Gastélum en los que la involucran.

“Simplemente la vida o la situación en la que estamos no está para ciertas cosas que a ustedes se les hace muy fácil hacer. Solo puedo decir que lo voy a extrañar y que fue una persona muy linda”, expresó.

Cabe señalar que en días pasados la creadora de contenido también respondió a diversos señalamientos en los que la acusaban de ser supuesta “cómplice” en el asesinato de Gastélum, ocurrido la noche del pasado 4 de agosto en el estacionamiento de un KFC de Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo.

Y es que la Beba fue informada del crimen mientras transmitía en vivo en sus redes sociales, lo que provocó que su reacción no pasara desapercibida. Esto la llevó a negar cualquier vínculo con el ataque, ya que durante el video no mostró asombro aparente.

Además, la joven recalcó que tenían una cita para el día siguiente: “Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata”. Esto provocó que los usuarios señalaran una aparente falta de empatía de la influencer.

Este video muestra a una mujer, identificada como 'La beba', participando en una transmisión en vivo. Durante la emisión, un texto superpuesto informa que la mujer se entera del fallecimiento de su cita, César Pantoja. Se observan comentarios de espectadores en pantalla. La mujer presenta diversas expresiones mientras interactúa con el contenido.

Cabe señalar que el asesinato de César Gastélum se cometió en medio de una ola de violencia provocada por la disputa de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, la cual alcanzó a los influencers de la entidad.

Así fue el asesinato de César Gastélum en vivo

Gastélum fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo para sus redes sociales en el estacionamiento de un restaurante KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Dos sicarios que se desplazaban en motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta antes de huir.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas, sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a escasos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Gastélum fue interceptado en la salida del Drive Thru del establecimiento. Las dos personas que lo acompañaban en la grabación resultaron ilesas; sin embargo, el video que grababan también permitió identificar que minutos antes ya habían visto a la motocicleta pasar cerca de ellos.

Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)
Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)

Gastélum compartía contenido con el usuario @cesargastelum04 en TikTok, plataforma donde acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram contaba con 116 mil seguidores, donde publicaba fotografías de viajes, vehículos y eventos.

En YouTube administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16 mil 200 suscriptores y 199 videos que abarcaban blogs, aventuras, recopilaciones virales, contenido de comida, reacciones y videojuegos, entre ellos GTA V. En Kick transmitía bajo el alias “compasexor”, donde realizaba charlas informales y transmisiones temáticas con su comunidad. Su contenido incluía sketches cómicos, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, y covers musicales.

Las autoridades mantienen como línea de investigación las publicaciones del influencer en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente Los Mayos, debido a que en al menos una ocasión se le escuchó mencionar a Ismael “El Mayo” Zambada junto a otros colaboradores, así como por su constante uso de sombreros, un símbolo característico del exlíder del Cártel de Sinaloa.

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