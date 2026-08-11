Los hermanos Pinzón: la peligrosa dupla del CJNG por la que Estados Unidos ofrece hasta 12 millones de dólares

Julio César Montero Pinzón dirigió sicarios entrenados con lanzacohetes y ametralladoras. Griselda Margarita Arredondo Pinzón supervisaba el lavado del dinero obtenido de jubilados estadounidenses estafados con tiempos compartidos. (DEA)

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Uno estaba al frente de los hombres armados; la otra, detrás del dinero. Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón son medios hermanos y forman una de las duplas más peligrosas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ahora busca Estados Unidos: él, señalado como uno de los principales operadores del brazo armado de la organización y vinculado al ataque contra Omar García Harfuch; ella, identificada como una pieza de la estructura financiera que convirtió el fraude de tiempos compartidos en un negocio millonario para el cártel.

Ambos nacieron en Puerto Vallarta y, aunque sus funciones dentro de la organización eran distintas, terminaron conectados en la misma operación criminal. Él habría dirigido el Grupo Elite, uno de los brazos armados más violentos del CJNG; ella habría supervisado desde la estructura financiera la recepción y el lavado del dinero obtenido de miles de víctimas, principalmente en Estados Unidos.

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El pasado 5 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por Montero Pinzón y 2 millones por Arredondo Pinzón. Los dos permanecen prófugos y enfrentan cargos en el mismo expediente ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, presentado en septiembre de 2025.

Un cartel con imágenes de miembros buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el día de una conferencia de prensa para anunciar nuevas acciones de la administración Trump contra el CJNG, en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., Estados Unidos. 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La acusación los vincula con conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Montero Pinzón enfrenta además un cargo por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, el CJNG, designado como tal por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025. De ser hallados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo.

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¿Quién es El Tarjetas?

Julio César Montero Pinzón tiene 44 años y lleva más de una década en el radar de las autoridades estadounidenses. Fue sancionado por primera vez por la OFAC en junio de 2022 —lo que significa que acumula cuatro años en listas de sanciones estadounidenses sin haber sido detenido—, redesignado en agosto de 2025 y acusado formalmente en septiembre de ese mismo año.

El organigrama que la OFAC publicó el 23 de julio de 2026 —como parte de la mayor ofensiva financiera lanzada contra el CJNG en un solo día, con sanciones contra más de 50 personas y entidades— lo ubica en el tercer nivel de mando de la organización, junto a Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”.

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Según documentos judiciales estadounidenses, Montero Pinzón cofundó y encabezó el Grupo Élite, el brazo armado del CJNG creado por orden de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El Grupo Elite es un cuerpo de sicarios entrenados en el uso de lanzacohetes, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohete.

Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, uno de los líderes del CJNG. (Anayeli Tapia/infobae)

Montero Pinzón y su cofundador Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, habrían tenido más de 1,000 personas bajo su mando y controlado la plaza de Guadalajara, una de las más estratégicas del cártel.

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Antes de que Estados Unidos pusiera los ojos en sus operaciones financieras, las autoridades mexicanas ya tenían su nombre en una carpeta de investigación. El 26 de junio de 2020, una célula del CJNG emboscó en Lomas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. La balacera duró poco más de cuatro minutos. Dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar murieron. García Harfuch recibió impactos en el brazo, el hombro y la rodilla con armas de grueso calibre —Barrett .50, AK-47 y R-15— y fue operado quirúrgicamente en dos ocasiones.

Uno de los primeros detenidos fue José Armando “N”, alias “El Vaca”, quien señaló en sus declaraciones que había sido enviado por Montero Pinzón. Las autoridades de la Ciudad de México lo identificaron como el presunto autor intelectual de la emboscada y como operador de confianza de “El Mencho” en Puerto Vallarta. En ese entonces, comandaba la célula conocida como los Deltas, creada para operaciones específicas. Una de las razones para planear el ataque contra García Harfuch fue que la policía capitalina frenaba a operadores del cártel que buscaban alianzas con el Cártel de Tláhuac y la Antiunión Tepito.

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Montero Pinzón también fue señalado como presunto autor intelectual del ataque en la Plaza Artz Pedregal en julio de 2019, donde fueron asesinados dos ciudadanos extranjeros.

¿Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón, contadora del CJNG. (Departamento de Justicia)

Mientras su medio hermano acumulaba señalamientos por violencia, Griselda Margarita Arredondo Pinzón construía desde Puerto Vallarta una operación de otra naturaleza. Mexicana, nacida el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, contadora de profesión y con 36 años al momento del anuncio de recompensa, trabajaba en la oficina central del CJNG que coordinaba y supervisaba las operaciones de los call centers, y desde ahí supervisaba la recepción y el lavado de los fondos obtenidos de las víctimas.

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Según documentos judiciales, participó en el esquema desde aproximadamente 2012, el mismo año en que el cártel tomó control del negocio de tiempos compartidos que le había enseñado el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ya fallecido.

Las víctimas más frecuentes del esquema eran adultos mayores, jubilados con tiempos compartidos de lujo o alta gama que ya no usaban o usaban con poca frecuencia. Muchos llegaron a agotar por completo sus cuentas de retiro y sus líneas de crédito antes de reconocer la estafa.

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Quienes caían en el esquema inicial tampoco quedaban a salvo: el CJNG volvía a contactarlos meses o años después, haciéndose pasar por abogados estadounidenses o funcionarios de gobierno que ofrecían recuperar el dinero perdido, siempre a cambio de nuevos pagos por adelantado. Los estafadores llegaban a suplantar la identidad de la propia OFAC y de autoridades internacionales como Interpol para presionar a las víctimas con amenazas de arresto.

(Foto: Departamento de Tesoro)

El dinero que llegaba de las víctimas estadounidenses se transfería mediante depósitos electrónicos a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa. Desde ahí se movía a otros fideicomisos y empresas controlados por el cártel para financiar operaciones de tráfico de drogas, pagar a miembros del cártel o adquirir bienes raíces de lujo en ciudades turísticas. La OFAC identificó una empresa registrada a nombre de Arredondo Pinzón —Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., presentada como dedicada al comercio mayorista— como fachada para mover y ocultar esos fondos.

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El 16 de julio de 2024, la OFAC la sancionó bajo la Orden Ejecutiva 14059, bloqueando todos sus bienes e intereses en territorio estadounidense. No era la primera vez que su nombre aparecía en registros oficiales estadounidenses: la OFAC ya la había identificado previamente en el marco de las investigaciones sobre la red financiera del fraude de tiempos compartidos del CJNG en Puerto Vallarta. Tampoco sería la última.

El mismo expediente, dos roles, una sola acusación en Brooklyn

En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York la acusación que unió formalmente a los dos medios hermanos en un mismo expediente.

Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov

Los cargos compartidos son conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Montero Pinzón enfrenta además el cargo de conspiración para proveer y proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera, por haber continuado operando el fraude de tiempos compartidos después de la designación del CJNG como organización terrorista, con pleno conocimiento de esa designación.

“Montero Pinzón y Arredondo Pinzón llenaron las arcas de una organización terrorista extranjera y de tráfico de narcóticos a través de un sofisticado esquema de fraude que victimizó a miles de propietarios de tiempos compartidos”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. al anunciar los cargos en septiembre de 2025.

Entre 2019 y 2024, aproximadamente 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas de alrededor de 350 millones de dólares atribuibles al fraude de tiempos compartidos del CJNG. Según el FBI, el 80% de las víctimas nunca reporta la estafa por vergüenza u otras razones, lo que significa que las pérdidas reales superan con amplitud esa cifra.