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Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri

El ex mediocampista no estaría descartado para ser parte de la nueva era de la Selección Mexicana tras la gestión del “Káiser”

Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri (Kirby Lee-USA TODAY Sports)
Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri (Kirby Lee-USA TODAY Sports)
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La Selección Mexicana se prepara para afrontar una nueva era bajo la dirección de Rafa Márquez. El ex futbolista empezará su carrera como entrenador y uno de los primeros retos que tiene consiste en crear su cuerpo técnico; el Káiser fue el auxiliar de Javier Aguirre durante la Copa Mundial 2026, ahora tendrá que reclutar perfiles especializados para armar su equipo.

Y uno de los nombres que empezaron a circular es el de Andrés Guardado. El Principito podría unirse al proyecto de Rafael Márquez al frente del Tri, esta posibilidad ya estaría en la mesa de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, aún no han podido concretar esta posibilidad.

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Luego de que circuló la versión de que Guardado estaría fuera del proyecto de selección, la posibilidad aún no está del todo descartada, ya que solo la falta de documentación alejaría al ex mediocampista del equipo del Káiser.

¿Qué falta para que Andrés Guardado sea auxiliar de Rafa Márquez?

¿Qué falta para que Andrés Guardado sea auxiliar de Rafa Márquez? (AP Foto/Eduardo Verdugo)
¿Qué falta para que Andrés Guardado sea auxiliar de Rafa Márquez? (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Andrés Guardado aún podría integrarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana encabezado por Rafael Márquez. De acuerdo con información obtenida en Selecciones Nacionales que compartió Récord, Guardado considera la invitación del nuevo director técnico, pero su incorporación inmediata está condicionada a la obtención de la documentación necesaria para ejercer como auxiliar.

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La llegada del Principito al banquillo depende de la resolución de trámites relacionados con su certificación como entrenador. Mientras tanto, el ex mediocampista no ha descartado la propuesta y mantiene abierta la posibilidad de unirse al equipo de trabajo de Márquez. Al interior del combinado nacional se reconoce el interés de Guardado por continuar vinculado a la Selección tras su retiro como futbolista.

En paralelo, la conformación del cuerpo técnico avanza. Juan Manuel Lillo estaría prácticamente confirmado como parte del staff que acompañará a Márquez. La Dirección de Selecciones Nacionales mantiene pendiente la presentación del cuerpo técnico completo, a la espera de definir la situación de Guardado. El inicio de la gestión de Rafael Márquez está agendado para este 26 de septiembre, con el primero de cuatro partidos amistosos en Estados Unidos como preparación para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Andrés Guardado tendría oportunidad de ser auxiliar de la Selección Mexicana con Rafa Márquez (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Andrés Guardado tendría oportunidad de ser auxiliar de la Selección Mexicana con Rafa Márquez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así negó Andrés Guardado la posibilidad de ser auxiliar de Rafa Márquez

Andrés Guardado negó que existiera, hasta el momento, un acuerdo para integrarse como auxiliar de la Selección Mexicana en el contexto de la reestructuración del cuerpo técnico que acompañó al nuevo entrenador rumbo al Mundial de 2030, tras la salida de Javier Aguirre.

La aclaración se dio luego de que Rafael Márquez fue confirmado como director técnico el 8 de julio, decisión que activó versiones sobre los nombres que lo acompañarían en el nuevo proceso del Tricolor. Entre los rumores figuró el del exmediocampista, referente de la misma generación que el ahora entrenador nacional.

Guardado fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al equipo de trabajo de Márquez y respondió que no existía ningún contrato firmado ni una contratación formal para ocupar un puesto dentro de la estructura de la selección. Con este desmentido permaneció sin resolver el tema de la integración completa del grupo de confianza del técnico.

La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)
La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)

La designación de Rafael Márquez se formalizó el 8 de julio, después de que siguió la ruta trazada desde su llegada al cuerpo técnico de Javier Aguirre. El exdefensa se incorporó como auxiliar el 1 de agosto de 2024 y, desde entonces, se manejó la posibilidad de que asumiera el mando tras la Copa del Mundo de 2026. Ese escenario se confirmó luego de la participación de México en el torneo, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la selección y la necesidad de definir los perfiles encargados de la planeación, análisis, preparación física y desarrollo de futbolistas durante el ciclo mundialista siguiente.

La versión sobre la posible llegada de Guardado cobró fuerza debido a su trayectoria con el Tricolor. El exseleccionado participó en distintos procesos mundialistas y, durante años, fue una de las voces experimentadas dentro del equipo nacional. La eventual incorporación al banquillo habría reunido a dos exjugadores identificados con una misma generación de la selección, aunque el propio Guardado precisó que su nombre no estaba vinculado oficialmente al nuevo cuerpo técnico.

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