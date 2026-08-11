Aylín Mujica habría gritado por Mauro durante crisis nerviosa en terremoto de Colombia, según Ceriani

Este video es un testimonio de Aylín Mujica y su hija Violeta filmado al aire libre. Las dos mujeres aparecen bajo el sol en un entorno urbano con edificios y montañas distantes. La joven gesticula con las manos mientras habla, y la mujer mayor la acompaña. La grabación, de carácter personal, documenta su experiencia y la situación general tras el reciente terremoto que afectó a Colombia, donde ambas confirman estar a salvo.

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La actriz Aylín Mujica vivió momentos de tensión y vulnerabilidad durante el reciente terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, mientras se encontraba grabando Top Chef VIP. El episodio ocurrió en medio de su duelo por la muerte de su hijo Mauro.

Además, el periodista Javier Ceriani dio una versión sobre una supuesta crisis nerviosa de la actriz, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.

La versión de Javier Ceriani sobre la crisis nerviosa de Aylín Mujica

El periodista Javier Ceriani abordó en su programa de YouTube los momentos que habría atravesado Aylín Mujica durante el sismo.

Según Ceriani, la actriz recientemente habría sufrido una descompensación, con un aumento de azúcar y síntomas de depresión, lo que llevó a su hospitalización en Colombia para un chequeo médico.

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(Juan Pablo Arbeláez/Reuters/ IG)

“Aylín Mujica no está bien. Aylín Mujica está muy mal. Ya saben obvias razones. Falleció su hijo, que todavía está sin cremarse… tengo que comunicar que Aylín Mujica hoy salió con su hija por el terremoto”, relató Ceriani.

El conductor aseguró que, durante el temblor, la actriz habría tenido un ataque de nervios y habría gritado el nombre de su hijo fallecido.

“Dicen que los gritos de Aylín con el terremoto eran: ‘¡Mauro, llévame! Mauro, llévame, por favor. Mauro, llévame ya mismo’”, afirmó, citando fuentes cercanas a la producción.

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Ceriani subrayó que la actriz estaba atravesando un estado de fuerte estrés y que la producción de Telemundo habría trasladado a su hija Violeta a Colombia para acompañarla en este proceso.

No obstante, hasta el cierre de esta nota, la versión sobre la supuesta crisis nerviosa y las frases atribuidas a Mujica no ha sido confirmada por la propia actriz ni por la producción de Telemundo, por lo que debe tomarse con cautela.

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La versión de Aylín Mujica y su hija

Tras el sismo, Aylín Mujica y su hija Violeta compartieron un video en redes sociales donde narraron su experiencia durante el terremoto en Bogotá.

En la grabación, ambas aparecieron juntas y transmitieron calma a sus seguidores. “Aquí estamos”, dijo Aylín, mientras Violeta describía lo inesperado del temblor:

“Yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero, pero Viole… mira como las lámparas’… Y mi mamá: ‘Está temblando’”.

La actriz relató que su prioridad fue poner a salvo a su hija y salir del edificio. “Me agarra la mano y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okey, okey, vámonos’. Y entonces estamos buscando las escaleras, todos corriendo. Gracias a Dios estamos en el cuarto piso”, explicó Violeta.

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Las principales ciudades afectadas amenecieron en medio de los escombros y labores de rescate - crédito Colprensa

Aylín concluyó el video diciendo: “Estamos a salvo, estamos bien… Fue un temblor de seis punto cuatro. Así que estamos bien”.

El mensaje de madre e hija contrastó con las versiones alarmistas que circularon en redes y mostró a una Aylín preocupada por su familia pero enfocada en mantener la calma.

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