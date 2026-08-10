Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La crítica al formato de la Leagues Cup volvió a marcar a los Xolos de Tijuana tras la derrota 1-0 ante San Diego FC, un resultado que dejó al equipo fuera de la fase de grupo. Al terminar el partido, Sebastián Abreu, director técnico de Tijuana, cuestionó la logística del certamen y dijo que el formato castiga a los clubes de la Liga MX.

Abreu señaló que el desgaste por los traslados y la falta de partidos en territorio propio para los equipos mexicanos terminan por influir en su rendimiento. El técnico sostuvo que esa diferencia de condiciones frente a los clubes de la MLS pesa dentro de la cancha.

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La frustración marcó la rueda de prensa del entrenador después del encuentro. Ahí resumió su postura con una frase: “Es una carnicería física el torneo”.

El entrenador de Xolos considera que el calendario y los traslados (Denis Poroy-Imagn Images via REUTERS)

Más adelante, insistió en que el problema no se limita al espectáculo del campeonato, sino al desgaste acumulado de los futbolistas. “Mientras la competición siga así... cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es inteligencia artificial, no es un robot. Hay un desgaste. Está hermoso el torneo, está espectacular, a nosotros nos hace crecer, nos da visibilidad, pero es una carnicería física viajar”, expresó.

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Sebastián Abreu lanza crítica a la Leagues Cup

El uruguayo dejó en claro que la competencia entre MLS y Liga MX los hace crecer como club, pero no dejó de lado el desgaste que tienen que realizar para jugar fuera de México y lo que implica los traslados a otro país.

En su análisis, Abreu dijo que el formato actual favorece a los equipos de la MLS que pueden quedarse en casa. A su juicio, esa condición marca una diferencia de rendimiento entre los planteles visitantes y los que conservan su rutina habitual.

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El técnico comparó la preparación y recuperación de los clubes de ambas ligas (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

“Ahí está la clara demostración”, afirmó al referirse a cómo los trayectos repercuten en el ritmo de juego. También sostuvo que, en las fases clave, han sacado provecho los clubes que aprovecharon la localía.

El técnico comparó la preparación y recuperación de los clubes de ambas ligas. Según explicó, mientras los equipos de la MLS vuelven a casa después de sus partidos, los de la Liga MX deben cumplir traslados largos que afectan su recuperación.

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“Nosotros tenemos que viajar y los de acá están en su casita, comiendo su comida, con su familia y sus hijos. Llegan, descansan, ponen una serie, al otro día se levantan tranquilos, desayunan y vienen a entrenar. Mientras nosotros estamos de un lado para otro, como están todos los equipos de la Liga MX”, agregó.

Tijuana cerrará su participación en esta edición de la Leagues Cup ante Portland Timbers. Para ese partido, se espera que el cuerpo técnico dé oportunidad a futbolistas que habitualmente tienen pocos minutos con el primer equipo.

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Equipos de la Liga MX que ya fueron eliminados de la Leagues Cup

Equipos de la Liga MX que ya fueron eliminados de la Leagues Cup (Jim Dedmon-Imagn Images via REUTERS)

Siete equipos de la Liga MX han quedado eliminados de la Leagues Cup 2026 tras la disputa de dos jornadas, quedaron sin posibilidades de acceder a la ronda de cuartos de final, sin importar los resultados que se den en la última fecha. Pumas encabeza la lista de eliminados después de sufrir derrotas consecutivas frente a clubes de la Major League Soccer. El equipo universitario afrontará su último encuentro frente al Columbus Crew el martes 11 de agosto, con el objetivo de sumar al menos un punto en el certamen.

Además del Club Universidad Nacional, otros seis equipos mexicanos se encuentran en la misma situación: el Atlas de Guadalajara, los Tuzos del Pachuca, la Franja del Puebla, los Gallos Blancos de Querétaro, Necaxa y el Atlético San Luis. Ninguno de estos clubes ha logrado sumar puntos en los dos partidos disputados hasta ahora. A esta lista se sumó recientemente Xolos de Tijuana, que perdió ante San Diego y quedó fuera de la contienda.

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La eliminación temprana de estos equipos refleja el desempeño adverso de varios representantes de la Liga MX en la actual edición de la Leagues Cup, acentuando la superioridad mostrada por los clubes de la MLS en esta fase del torneo.