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Katy Perry en la FENAPO 2026: precios y zonas de boletos con costo en el Foro de las Estrellas

Aunque la entrada al show en la Feria Nacional Potosina no tiene costo, se habilitaron áreas preferenciales

Katy Perry se encuentra en la Ciudad de México en donde iniciará su gira The Lifetimes Tour (Foto: katyperry)
Aunque la entrada al show del 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina no tiene costo, el Patronato habilitó áreas preferenciales. (Foto: katyperry)
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Katy Perry llega al Foro de las Estrellas de San Luis Potosí el 25 de agosto con un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina 2026, aunque dos zonas de terrazas tendrán un costo de hasta 6 mil 500 pesos para quienes busquen una experiencia preferencial.

El acceso general al concierto no tiene costo

La entrada a las instalaciones de la FENAPO, los conciertos del Foro, los juegos mecánicos y el estacionamiento son completamente gratos. El único desembolso que cada asistente debe calcular es el transporte y la alimentación.

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Sin embargo, para conciertos de alta demanda como el de Katy Perry, el Patronato organiza la entrega de boletos físicos gratuitos en días previos al evento. Los puntos de distribución incluyen las instalaciones del Patronato —ubicadas junto al acceso principal— y estaciones de radio locales patrocinadoras.

FENAPO 2026
San Luis Potosí recibirá del 7 al 30 de agosto la edición 2026 de la Fenapo, con Guanajuato como estado invitado y una cartelera gratuita en el Foro de las Estrellas que incluye a Katy Perry, Bizarrap, Mötley Crüe, Gloria Trevi, Sin Bandera y Los Tigres del Norte, entre otros artistas confirmados. (@ferianacionalpotosina)

El recinto, ubicado en Av. Francisco Martínez de la Vega No. 255, opera en zona general, lo que significa que el orden de llegada define la ubicación. Una vez que se alcanza la capacidad máxima, las puertas se cierran por seguridad. La presentación dará inicio a las 20:00 horas.

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El gobierno estatal pone a disposición rutas de transporte gratuitas desde puntos como la Alameda, El Saucito, Villa de Pozos y Soledad, además de la Línea 3 de MetroRed con horarios extendidos durante los días de feria.

Katy Perry fue el anuncio sorpresa del cartel 2026

La Feria Nacional Potosina confirmó a Perry como la pieza central de su cartel mediante sus redes sociales, donde reveló la alineación completa de artistas para El Foro. La intérprete fue la figura que los asistentes aguardaban como cierre del anuncio oficial.

La propia cantante difundió la noticia el 26 de mayo a través de un video en redes sociales. “Estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que regresaría y lo haré, agosto 25... Fenapo... show gratis para todos mis katygatos. Vamos a amar este show, es nuevo, muy divertido. Mucho ‘joymaxxing’. Y realmente está hecho para ustedes, los fans, porque yo soy su mayor fan; saben que los amo, siempre cumplo mis promesas”, dijo Perry en el video.

Póster de Katy Perry con cabello oscuro, abrigo de piel negro y pintura negra en el torso. Anuncia su actuación en la Feria 2026
La artista se presentará el martes 25 de agosto en San Luis Potosí dentro del cartel oficial de la FENAPO; el acceso general es libre, pero hay lugares preferenciales con un costo de hasta 6 mil 500 pesos. (Fenapo)

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona también celebró el anuncio en sus redes. “¡La espera terminó! ¡Del escenario del Super Bowl al Escenario de las Estrellas de la FENAPO 2026! Katy Perry llega a San Luis Potosí con una presentación espectacular… ¡y totalmente gratis!”, escribió en su perfil de Facebook, de acuerdo con Infobae.

Estas son las dos zonas con costo para el concierto

La habilitación de terrazas preferenciales responde a la demanda de un segmento del público que prefiere condiciones distintas a la zona general. SLP Fast Ticket es la plataforma oficial para adquirir esos lugares, con la posibilidad de elegir ubicación antes de pagar.

La Terraza Blanca tiene un precio de 6 mil 500 pesos y la Terraza Verde de 4 mil 500 pesos. Los boletos para ambas áreas ya están disponibles en la plataforma SLP Fast Ticket, donde es posible seleccionar la ubicación y concretar la compra en línea.

La FENAPO, celebrada desde 1942, se consolida cada año como uno de los eventos de entretenimiento más convocantes del centro del país, con una cartelera que combina artistas nacionales e internacionales, exposiciones y actividades gastronómicas.

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