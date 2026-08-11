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Fenaza 2026: artistas, boletos y precios de los conciertos en el Lienzo Charro Antonio Aguilar

Tres figuras del regional mexicano encabezan el cartel del Lienzo Charro Antonio Aguilar en la feria de Zacatecas

Fenaza 2026
La Feria Nacional de Zacatecas regresa del 4 al 20 de septiembre de 2026. (Facebook Julión Álvarez / Remmy Valenzuela / Edén Muñoz)
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La Feria Nacional de Zacatecas regresa del 4 al 20 de septiembre de 2026 con tres nombres del regional mexicano en el Lienzo Charro Antonio Aguilar: Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz. A diferencia de los conciertos del Teatro del Pueblo, que están incluidos en la entrada general, estos espectáculos requieren boleto independiente y ya están disponibles en línea.

Mientras el Lienzo Charro opera con boletaje propio, el Teatro del Pueblo mantiene su tradición: todos sus conciertos están incluidos en el acceso general a la FENAZA. El recinto es un multiforo con explanada abierta, áreas de alimentos y servicios cercanos al escenario, donde los asistentes siguen los shows de pie.

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La feria más grande de Zacatecas, con fiestas patrias incluidas

FENAZA
La Feria Nacional de Zacatecas 2026 trae tres conciertos de regional mexicano con boletaje independiente al Lienzo Charro Antonio Aguilar. (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM)

La FENAZA es el evento anual de mayor alcance en Zacatecas. Durante sus 17 días, la feria integra exposiciones ganaderas, pabellones comerciales y artesanales, juegos mecánicos, espectáculos sobre hielo, circo, charrería, eventos deportivos y muestras gastronómicas. La programación también abraza las fiestas patrias: la noche del 15 de septiembre, la zona ferial y el centro histórico de Zacatecas concentran a miles de personas para la ceremonia del Grito de Independencia, y el 16 continúan los desfiles y eventos especiales.

Cartel del Lienzo Charro en Fenaza 2026

  • Julión Álvarez - 4 de septiembre
  • Remmy Valenzuela - 6 de septiembre
  • Edén Muñoz - 12 de septiembre

El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez será el primero en pisar el Lienzo Charro Antonio Aguilar, con fecha programada para el viernes 4 de septiembre, el mismo día que arranca la feria. Sus boletos van desde 896 pesos en zona general hasta 6,160 pesos en la categoría Diamante. Entre ambos extremos se ofrecen localidades Preferente a 2,016 pesos, Palco a 2,800 pesos, Experiencia a 3,920 pesos y Oro a 5,040 pesos.

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Fenaza 2026
La FENAZA 2026 confirma a Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz para el Lienzo Charro Antonio Aguilar en septiembre, con entradas desde 672 pesos y hasta seis categorías de localidad. (Captura de pantalla Fenaza)

Dos días después, el domingo 6 de septiembre, el turno es para Remmy Valenzuela. Su cartel tiene el acceso más accesible del trío: la zona general arranca en 672 pesos. La localidad Preferente cuesta 1,680 pesos, la Experiencia 2,240 pesos, el Palco 2,800 pesos, el Oro 3,336 pesos y el Diamante 4,256 pesos.

El sábado 12 de septiembre, Edén Muñoz cerrará el programa del Lienzo Charro. Sus boletos en zona general tienen el mismo precio que los de Álvarez: 896 pesos. La Preferente sube a 2,240 pesos, el Palco a 2,800 pesos, la Experiencia a 3,920 pesos, el Oro a 5,040 pesos y el Diamante a 5,600 pesos.

Programa Teatro del Pueblo Multiforo 2026

  • Moenia — 4 de septiembre
  • La Arrolladora Banda Limón — 5 de septiembre
  • Lagos, Lasso — 6 de septiembre
  • Belinda — 7 de septiembre
  • Carlos Rivera — 8 de septiembre
  • Moy Bobadilla — 9 de septiembre
  • Los Horóscopos de Durango — 10 de septiembre
  • Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia, Marco Flores — 11 de septiembre
  • Los Meñiquez de la Casa y Sarita Bebé — 12 de septiembre
  • Aleks Syntek, DLD — 13 de septiembre
  • Óscar Maydon — 14 de septiembre
  • Mago de Oz — 16 de septiembre
  • Banda Corona del Rey — 17 de septiembre
  • Espectra — 18 de septiembre
  • Julieta Venegas — 19 de septiembre
  • Il Divo — 20 de septiembre

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