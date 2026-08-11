Fenaza 2026: artistas, boletos y precios de los conciertos en el Lienzo Charro Antonio Aguilar

La Feria Nacional de Zacatecas regresa del 4 al 20 de septiembre de 2026. (Facebook Julión Álvarez / Remmy Valenzuela / Edén Muñoz)

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La Feria Nacional de Zacatecas regresa del 4 al 20 de septiembre de 2026 con tres nombres del regional mexicano en el Lienzo Charro Antonio Aguilar: Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz. A diferencia de los conciertos del Teatro del Pueblo, que están incluidos en la entrada general, estos espectáculos requieren boleto independiente y ya están disponibles en línea.

Mientras el Lienzo Charro opera con boletaje propio, el Teatro del Pueblo mantiene su tradición: todos sus conciertos están incluidos en el acceso general a la FENAZA. El recinto es un multiforo con explanada abierta, áreas de alimentos y servicios cercanos al escenario, donde los asistentes siguen los shows de pie.

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La feria más grande de Zacatecas, con fiestas patrias incluidas

La Feria Nacional de Zacatecas 2026 trae tres conciertos de regional mexicano con boletaje independiente al Lienzo Charro Antonio Aguilar. (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM)

La FENAZA es el evento anual de mayor alcance en Zacatecas. Durante sus 17 días, la feria integra exposiciones ganaderas, pabellones comerciales y artesanales, juegos mecánicos, espectáculos sobre hielo, circo, charrería, eventos deportivos y muestras gastronómicas. La programación también abraza las fiestas patrias: la noche del 15 de septiembre, la zona ferial y el centro histórico de Zacatecas concentran a miles de personas para la ceremonia del Grito de Independencia, y el 16 continúan los desfiles y eventos especiales.

Cartel del Lienzo Charro en Fenaza 2026

Julión Álvarez - 4 de septiembre

Remmy Valenzuela - 6 de septiembre

Edén Muñoz - 12 de septiembre

El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez será el primero en pisar el Lienzo Charro Antonio Aguilar, con fecha programada para el viernes 4 de septiembre, el mismo día que arranca la feria. Sus boletos van desde 896 pesos en zona general hasta 6,160 pesos en la categoría Diamante. Entre ambos extremos se ofrecen localidades Preferente a 2,016 pesos, Palco a 2,800 pesos, Experiencia a 3,920 pesos y Oro a 5,040 pesos.

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La FENAZA 2026 confirma a Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz para el Lienzo Charro Antonio Aguilar en septiembre, con entradas desde 672 pesos y hasta seis categorías de localidad. (Captura de pantalla Fenaza)

Dos días después, el domingo 6 de septiembre, el turno es para Remmy Valenzuela. Su cartel tiene el acceso más accesible del trío: la zona general arranca en 672 pesos. La localidad Preferente cuesta 1,680 pesos, la Experiencia 2,240 pesos, el Palco 2,800 pesos, el Oro 3,336 pesos y el Diamante 4,256 pesos.

El sábado 12 de septiembre, Edén Muñoz cerrará el programa del Lienzo Charro. Sus boletos en zona general tienen el mismo precio que los de Álvarez: 896 pesos. La Preferente sube a 2,240 pesos, el Palco a 2,800 pesos, la Experiencia a 3,920 pesos, el Oro a 5,040 pesos y el Diamante a 5,600 pesos.

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Programa Teatro del Pueblo Multiforo 2026

Moenia — 4 de septiembre

La Arrolladora Banda Limón — 5 de septiembre

Lagos, Lasso — 6 de septiembre

Belinda — 7 de septiembre

Carlos Rivera — 8 de septiembre

Moy Bobadilla — 9 de septiembre

Los Horóscopos de Durango — 10 de septiembre

Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia, Marco Flores — 11 de septiembre

Los Meñiquez de la Casa y Sarita Bebé — 12 de septiembre

Aleks Syntek, DLD — 13 de septiembre

Óscar Maydon — 14 de septiembre

Mago de Oz — 16 de septiembre

Banda Corona del Rey — 17 de septiembre

Espectra — 18 de septiembre

Julieta Venegas — 19 de septiembre

Il Divo — 20 de septiembre