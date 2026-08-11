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Así avanza la entrega de la Beca Rita Cetina: cómo van los depósitos del programa a los beneficiarios

Estos depósitos corresponden únicamente a los beneficiarios de primaria que se registraron en la última convocatoria que se llevó a cabo en marzo

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
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El Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició la entrega de la Beca Rita Cetina desde el pasado lunes 3 de agosto.

Estos depósitos corresponden únicamente a los beneficiarios de primaria que se registraron en la última convocatoria que se llevó a cabo en marzo y es de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares de cara al inicio del nuevo ciclo escolar.

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El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

Así avanza la entrega de la Beca Rita Cetina

La entrega del apoyo del programa ha beneficiado hasta ahora a quienes tienen un primer apellido que comienza con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.

Este martes 11 de agosto, corresponde el pago a los alumnos cuyos apellidos inician con N, Ñ, O, P y Q. Los depósitos concluirán a lo largo de la semana para quienes tengan apellidos con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

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La dispersión de los recursos sigue un orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario, realizándose de manera directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Bienestar.

  • Lunes 3 de agosto | letras A, B
  • Martes 4 de agosto | letra C
  • Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F
  • Jueves 6 de agosto | letra G
  • Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L
  • Lunes 10 de agosto | Letra M
  • Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12 de agosto | Letra R
  • Jueves 13 de agosto | Letra S
  • Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z
Infografía de calendario de pagos Beca Rita Cetina, agosto 2020. Incluye $2,500 para uniformes y útiles, 6.69M becarios, $16.7 mmdp inversión. Utiles escolares
Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

Formas de saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La política tiene como meta ayudar a todos los alumnos de educación básica que cursen en alguna escuela pública con un recurso monetario y así evitar la deserción escolar.

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