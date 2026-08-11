Cómo tener un frondoso arbusto de romero en casa: paso a paso

El romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto mediterráneo que no pierde sus hojas y puede crecer frondoso en casa todo el año si se le dan tres condiciones básicas: sol directo de al menos seis horas diarias, sustrato con drenaje eficiente y riegos poco frecuentes.
Cultivarlo en maceta tiene una ventaja concreta sobre el jardín: permite controlar el entorno, moverlo al interior cuando las temperaturas bajan y evitar suelos arcillosos o compactos que dañan las raíces.
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La planta tolera la sequía con facilidad, pero sus raíces se pudren en cuestión de días si el agua se estanca, según el portal del Jardín Botánico de Missouri. Saber esto desde el inicio evita el error más común entre quienes la cultivan en casa.
En México, el romero tiene presencia en la herbolaria tradicional desde la época colonial. El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM lo documenta como remedio para diversos padecimientos, además de su uso en vaporizaciones y tónicos capilares.
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Su arraigo en los mercados y traspatios del país lo convierte en una de las plantas más accesibles para cultivar en casa.
Paso 1: conseguir una rama para plantar, no semillas
La propagación por semilla tiene una tasa de germinación de apenas 30 a 40%, según el Jardín Botánico de Missouri, y las plantas tardan entre dos y tres años en madurar. Por eso el método recomendado para reproducirlo en casa es el esqueje.
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Se corta una rama de 7 a 10 centímetros de madera semimadura, sin flores.
Se retiran las hojas del tercio inferior del tallo y, de ser posible, se sumerge la base en hormona de enraizamiento en polvo antes de plantarla.
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El esqueje se inserta en un sustrato arenoso y bien drenado. Las raíces aparecen entre 10 y 20 días, según explica la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña en su portal oficial, y el esqueje estará listo para trasplantar en dos o tres meses.
Paso 2: elegir la maceta y la tierra correctas
El Jardín Botánico de Missouri recomienda macetas de barro o terracota: permiten que la humedad se evapore por las paredes y reducen el riesgo de encharcamiento.
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El tamaño mínimo es 30 centímetros de ancho y 30 de profundidad, con orificios de drenaje en la base. Elevar la maceta sobre pies o ladrillos mejora aún más la salida del agua.
La mezcla de sustrato que propone la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña es dos partes de tierra universal, una parte de arena gruesa y una parte de perlita o grava fina.
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Colocar una capa de grava en el fondo del recipiente antes de agregar el sustrato refuerza el drenaje.
Paso 3: regar poco y podar seguido
El riego excesivo es la causa principal de muerte del romero en maceta, según el Jardín Botánico de Missouri.
La indicación es regar solo cuando los dos o tres centímetros superiores del sustrato estén completamente secos al tacto.
En invierno los intervalos se amplían y el agua de lluvia suele ser suficiente en exteriores. El plato de la maceta debe vaciarse después de cada riego.
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La poda determina si la planta crece frondosa o se vuelve leñosa y despoblada en la base.
La Real Sociedad de Horticultura advierte que el romero no rebrota desde la madera vieja, por lo que los cortes deben hacerse únicamente en la parte verde.
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No debe retirarse más de un tercio de la planta en una sola intervención. Pellizcar las puntas de los tallos cada tres o cuatro semanas estimula las ramificaciones laterales y produce un arbusto más denso.
Paso 4: ponerla donde le dé más sol y abonar poco
El romero necesita entre seis y ocho horas de luz solar directa al día. En interiores, la ventana orientada al sur es la mejor ubicación.
Si la luz natural no alcanza, una lámpara de cultivo de espectro completo durante 12 a 16 horas diarias compensa el déficit, según la Real Sociedad de Horticultura.
El Jardín Botánico de Missouri advierte que los fertilizantes con alto contenido de nitrógeno producen tallos vigorosos pero con aroma tenue.
Un abono orgánico ligero una vez al mes en primavera y verano es suficiente para plantas en maceta. En otoño e invierno la planta descansa y no requiere ningún aporte.
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