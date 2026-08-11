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Familia de los hermanos Farías afirma que denunciaron corrupción antes de ser acusados de huachicol fiscal: comparan su caso con el de Ernesto Ruffo Appel

Familiares sostienen que Fernando Farías informó a mandos navales sobre presuntas irregularidades antes de ser detenido y asegura que su caso es “muy similar” al del exgobernador de Baja California

Farías fue arrestado con fines de extradición y en posesión de documentación falsa, tras permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. El anuncio de su captura fue hecho por Omar García Harfuch el 23 de abril. (Crédito: Jesús Aviles | Infobae México)
Farías fue arrestado con fines de extradición y en posesión de documentación falsa, tras permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. El anuncio de su captura fue hecho por Omar García Harfuch el 23 de abril. (Crédito: Jesús Aviles | Infobae México)
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La familia de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna sostiene que ambos advirtieron a autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) sobre una presunta red de corrupción antes de quedar involucrados en una investigación por huachicol fiscal.

En una carta dirigida al Comité Plural en defensa de la inocencia de Ernesto Ruffo Appel, los familiares aseguran que el caso de los hermanos es “muy similar” al que enfrenta el exgobernador de Baja California.

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“A nuestros familiares se les pretende presentar como responsables de una trama de corrupción en la que, paradójicamente, ellos mismos informaron a sus superiores lo que estaba sucediendo”, expresa la misiva en sus primeras líneas.

El texto explica que Fernando Farías, quien permanece preso en Buenos Aires, Argentina, habría sido quien facilitó el encuentro entre el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para que el mando naval expusiera la información que tenía sobre las presuntas irregularidades y las personas que estarían involucradas.

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De acuerdo con la carta, Fernando llegó a Guerrero Alcántar después de hablar con su hermano Manuel Roberto. Posteriormente, según la versión de la familia, fue posible que el contralmirante expusiera directamente la información ante Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los familiares aseguran que ese encuentro está documentado y que cuentan con pruebas para acreditar que ocurrió. Sin embargo, la carta no detalla el contenido de esas pruebas ni las presenta públicamente.

“Resulta tan doloroso y contradictorio que hoy Manuel Roberto y Fernando sean señalados precisamente por hechos cuya existencia ellos mismos contribuyeron a poner en conocimiento de la máxima autoridad de la Secretaría de Marina”, continúa el texto.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México el pasado 16 de julio. (Crédito: Cuartoscuro)
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México el pasado 16 de julio. (Crédito: Cuartoscuro)

La familia cuestiona que los hermanos sean señalados por una trama que, afirma, ayudaron a revelar

El argumento central de los familiares es que existe una contradicción entre el papel que atribuyen a los hermanos en la revelación de las presuntas irregularidades y los señalamientos que actualmente enfrentan.

La familia afirma que Manuel Roberto y Fernando no buscan un trato especial ni que se les considere inocentes de manera anticipada. Su petición, según expusieron, es que las autoridades investiguen el conjunto de hechos y determinen quiénes participaron en las operaciones bajo investigación.

“Pedimos exactamente lo mismo que seguramente busca el Comité en el caso del señor Ruffo Appel: que no se fabriquen culpables, que se investigue toda la trama y que se conozca la verdad completa”, señalaron.

Los familiares también cuestionaron que una investigación pueda concentrarse en determinadas personas sin esclarecer las estructuras que, según su versión, estarían detrás de las irregularidades.

La carta fue enviada al Comité Plural en defensa de la inocencia de Ernesto Ruffo Appel, organización que ha manifestado su respaldo al exgobernador de Baja California frente a los señalamientos que enfrenta.

¿Qué relación establecen con Ernesto Ruffo Appel?

La familia de los Farías Laguna considera que existe una similitud entre ambos casos debido a que, desde su perspectiva, las investigaciones podrían terminar responsabilizando a personas que aseguran haber proporcionado información sobre presuntas irregularidades.

Los familiares no plantean que los procesos sean idénticos ni solicitan que Manuel Roberto y Fernando reciban un trato distinto al establecido por la ley. Su petición es que se investigue la totalidad de la trama y que las autoridades establezcan las responsabilidades correspondientes.

En el caso de los hermanos Farías, Fernando permanece detenido en Argentina, mientras que la familia sostiene que su participación previa para poner información en conocimiento de mandos de la Marina debe ser considerada dentro de las investigaciones.

La carta concluye con un cuestionamiento sobre el rumbo de las indagatorias: “¿realmente se está investigando la corrupción o simplemente se está buscando a quién responsabilizar por ella?”.

Los familiares insistieron en que su objetivo es que se conozca la totalidad de los hechos y que cualquier responsabilidad sea determinada mediante una investigación completa y conforme a derecho.

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