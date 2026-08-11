Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

Fanáticos captaron el momento en el que Gilberto Mora jugó sin tachón y dio una asistencia descalzo, lo que generó la reacción de la afición en redes (Captura redes sociales)

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La Leagues Cup ha generado una serie de reacciones y críticas por parte de jugadores y técnicos de la Liga MX, por el desgaste físico que implica la competencia. Pero, a pesar de ello, el torneo contra equipos de la MLS también ha regalado gratas experiencias para la afición.

Uno de los momentos más virales que surgieron en redes sociales lo protagonizó Gilberto Mora, la joya mexicana regaló una escena que rápidamente causó gracia entre los aficionados de la MLS y Liga MX.

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Captan a Gilberto Mora jugando la Leagues Cup sin tachón

La jugada viral de Gilberto Mora durante el juego de San Diego FC vs Xolos llamó la atención por una acción durante el partido de la Leagues Cup. Gil Mora se convirtió en sensación en internet porque captaron en video el momento exacto en el que jugó sin tachón.

Captan a Gil Mora jugando sin tachones en la Leagues Cup (Redes sociales)

Durante una jugada, Mora perdió el zapato derecho. En vez de detenerse para ponérselo, tomó el botín con la mano y siguió la acción. Y es que, debido a que su equipo cobró rápidamente la jugada, esto obligó al seleccionado nacional a apresurarse a incorporarse al ataque, por lo que no tuvo tiempo para ponerse el tachón.

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Todavía alcanzó a recibir el balón y a distribuirlo con sus compañeros antes de que el juego se detuviera. Después, en la siguiente jugada, uno de sus compañeros recibió una falta. Entonces pudo ponerse de nuevo el zapato y continuar en el partido. Este video rápidamente se hizo viral en redes sociales, lo que causó una serie de reacciones entre la afición.

Aunque algunos aplaudieron la velocidad con la que se incorporó a la jugada, otros más cuestionaron la decisión de Mora por el riesgo al que se expuso de sufrir una lesión en el pie por andar descalzo. El momento fue breve en cuestión de segundos, cuando se detuvo la jugada el árbitro se percató que traía el tachón en la mano.

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Club Tijuana se despide de la Leagues Cup y Sebastián Abreu critica el torneo

Club Tijuana se despide de la Leagues Cup ( Denis Poroy-Imagn Images via REUTERS)

Para Xolos de Tijuana, la Leagues Cup terminó antes de lo esperado. Tras perder dos partidos, el equipo se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Sebastián Abreu criticó la Leagues Cup tras la eliminación de Xolos de Tijuana, al sostener que el formato del torneo y los traslados terminan por castigar a los clubes de la Liga MX y pesan más que el juego mismo dentro de la cancha. La derrota 1-0 ante San Diego FC dejó al equipo fuera de la fase de grupos y reactivó el debate sobre una competencia en la que, según el técnico, los equipos mexicanos compiten en condiciones desiguales.

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Abreu cuestionó la logística del certamen al término del partido y centró su reclamo en el desgaste físico que provocan los viajes y la ausencia de encuentros en territorio propio para los clubes mexicanos. Para el entrenador uruguayo, esa diferencia frente a los equipos de la MLS termina por reflejarse en el rendimiento.

Sebastián Abreu criticó la Leagues Cup tras la eliminación de Xolos de Tijuana ( REUTERS/Henry Romero)

La molestia del técnico apareció desde la rueda de prensa posterior al encuentro, donde resumió su postura con una frase directa: “Es una carnicería física el torneo”.

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También expresó que el problema no se reduce al espectáculo de la competencia, sino al costo físico acumulado para los futbolistas. En esa misma línea afirmó: “Mientras la competición siga así... cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es inteligencia artificial, no es un robot. Hay un desgaste. Está hermoso el torneo, está espectacular, a nosotros nos hace crecer, nos da visibilidad, pero es una carnicería física viajar”.

La salida de Tijuana se suma a un saldo más amplio para el futbol mexicano: siete equipos de la Liga MX ya quedaron eliminados de la Leagues Cup 2026 después de dos jornadas y sin posibilidad de avanzar a cuartos de final, sin importar lo que ocurra en la última fecha. Pumas, Atlas, Pachuca, Puebla, Querétaro, Necaxa, Atlético San Luis y ahora Xolos forman parte del grupo que ya no tiene opciones.

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