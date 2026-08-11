México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

El mediocampista de Xolos de Tijuana sorprendió al convertir un momento inesperado en uno de los instantes más comentados en redes sociales

Fanáticos captaron el momento en el que Gilberto Mora jugó sin tachón y dio una asistencia descalzo, lo que generó la reacción de la afición en redes (Captura redes sociales)

Guardar

La Leagues Cup ha generado una serie de reacciones y críticas por parte de jugadores y técnicos de la Liga MX, por el desgaste físico que implica la competencia. Pero, a pesar de ello, el torneo contra equipos de la MLS también ha regalado gratas experiencias para la afición.

Uno de los momentos más virales que surgieron en redes sociales lo protagonizó Gilberto Mora, la joya mexicana regaló una escena que rápidamente causó gracia entre los aficionados de la MLS y Liga MX.

PUBLICIDAD

Captan a Gilberto Mora jugando la Leagues Cup sin tachón

La jugada viral de Gilberto Mora durante el juego de San Diego FC vs Xolos llamó la atención por una acción durante el partido de la Leagues Cup. Gil Mora se convirtió en sensación en internet porque captaron en video el momento exacto en el que jugó sin tachón.

Captan a Gil Mora jugando sin tachones en la Leagues Cup (Redes sociales)
Captan a Gil Mora jugando sin tachones en la Leagues Cup (Redes sociales)

Durante una jugada, Mora perdió el zapato derecho. En vez de detenerse para ponérselo, tomó el botín con la mano y siguió la acción. Y es que, debido a que su equipo cobró rápidamente la jugada, esto obligó al seleccionado nacional a apresurarse a incorporarse al ataque, por lo que no tuvo tiempo para ponerse el tachón.

PUBLICIDAD

Todavía alcanzó a recibir el balón y a distribuirlo con sus compañeros antes de que el juego se detuviera. Después, en la siguiente jugada, uno de sus compañeros recibió una falta. Entonces pudo ponerse de nuevo el zapato y continuar en el partido. Este video rápidamente se hizo viral en redes sociales, lo que causó una serie de reacciones entre la afición.

Aunque algunos aplaudieron la velocidad con la que se incorporó a la jugada, otros más cuestionaron la decisión de Mora por el riesgo al que se expuso de sufrir una lesión en el pie por andar descalzo. El momento fue breve en cuestión de segundos, cuando se detuvo la jugada el árbitro se percató que traía el tachón en la mano.

Club Tijuana se despide de la Leagues Cup y Sebastián Abreu critica el torneo

Club Tijuana se despide de la Leagues Cup ( Denis Poroy-Imagn Images via REUTERS)
Club Tijuana se despide de la Leagues Cup ( Denis Poroy-Imagn Images via REUTERS)

Para Xolos de Tijuana, la Leagues Cup terminó antes de lo esperado. Tras perder dos partidos, el equipo se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Sebastián Abreu criticó la Leagues Cup tras la eliminación de Xolos de Tijuana, al sostener que el formato del torneo y los traslados terminan por castigar a los clubes de la Liga MX y pesan más que el juego mismo dentro de la cancha. La derrota 1-0 ante San Diego FC dejó al equipo fuera de la fase de grupos y reactivó el debate sobre una competencia en la que, según el técnico, los equipos mexicanos compiten en condiciones desiguales.

Abreu cuestionó la logística del certamen al término del partido y centró su reclamo en el desgaste físico que provocan los viajes y la ausencia de encuentros en territorio propio para los clubes mexicanos. Para el entrenador uruguayo, esa diferencia frente a los equipos de la MLS termina por reflejarse en el rendimiento.

Sebastián Abreu criticó la Leagues Cup tras la eliminación de Xolos de Tijuana ( REUTERS/Henry Romero)
Sebastián Abreu criticó la Leagues Cup tras la eliminación de Xolos de Tijuana ( REUTERS/Henry Romero)

La molestia del técnico apareció desde la rueda de prensa posterior al encuentro, donde resumió su postura con una frase directa: “Es una carnicería física el torneo”.

También expresó que el problema no se reduce al espectáculo de la competencia, sino al costo físico acumulado para los futbolistas. En esa misma línea afirmó: “Mientras la competición siga así... cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es inteligencia artificial, no es un robot. Hay un desgaste. Está hermoso el torneo, está espectacular, a nosotros nos hace crecer, nos da visibilidad, pero es una carnicería física viajar”.

La salida de Tijuana se suma a un saldo más amplio para el futbol mexicano: siete equipos de la Liga MX ya quedaron eliminados de la Leagues Cup 2026 después de dos jornadas y sin posibilidad de avanzar a cuartos de final, sin importar lo que ocurra en la última fecha. Pumas, Atlas, Pachuca, Puebla, Querétaro, Necaxa, Atlético San Luis y ahora Xolos forman parte del grupo que ya no tiene opciones.

Temas Relacionados

Leagues CupGilberto MoraXolosclub Tijuanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

A 15 meses del feminicidio de Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco devolvió a sus propietarios el local donde ocurrió el crimen de la influencer

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

El hijo de Paulina Rubio y Colate podría buscar su emancipación legal en Florida para irse a vivir con su padre a Madrid, luego de que una jueza resolvió que permanezca en Miami con su madre

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

La banda documentó seis noches agotadas en el Estadio GNP Seguros

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

Presunto integrante del Cártel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry en la FENAPO 2026: precios y zonas de boletos con costo en el Foro de las Estrellas

Katy Perry en la FENAPO 2026: precios y zonas de boletos con costo en el Foro de las Estrellas

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara es la líder de la tercera semana

Ryan Hoffman revela detalles de su historia con Brianda Deyanara y le envía un mensaje en La Casa de los Famosos México 2026

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

DEPORTES

Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri

Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México

Ryan García critica a exrival de Canelo Álvarez y asegura que no es leyenda: “Me hubiera encantado pelear”