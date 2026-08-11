UAM confirma que sus 53 alumnos en Colombia están a salvo tras sismo de 7.4

Los estudiantes evacuaron rápidamente en medio de los escombros durante el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó - crédito Redes sociales

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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) confirmó que las 53 alumnas y alumnos de esta institución que realizan actividades académicas en Colombia se encuentran bien y fuera de peligro, luego del sismo de 7.4 grados registrado la tarde de este lunes en dicho país.

A través del comunicado número 20, la casa de estudios detalló que su comunidad estudiantil en Colombia está integrada por 39 alumnas y 14 alumnos, provenientes de las cinco Unidades Universitarias de la UAM: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

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Las autoridades universitarias informaron que se encuentran en contacto con la Embajada de México en Colombia, con el propósito de dar seguimiento puntual a la situación de su comunidad estudiantil en ese país.

De acuerdo con el comunicado, la Rectoría General, a través de las instancias correspondientes, continuará atenta a la evolución de la situación y mantendrá el acompañamiento con las y los alumnos, con el objetivo de procurar su seguridad y bienestar.

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La universidad señala en su comunicado 20 que mantiene seguimiento a la situación en distintas ciudades colombianas y que continuará con el acompañamiento institucional para procurar la integridad y el bienestar de su comunidad. Santiago Álvarez/colprensa/dpa

¿Dónde se encuentran los alumnos de la UAM?

El estudiantado de movilidad académica de la UAM realiza estancias en 13 Instituciones de Educación Superior ubicadas en distintas ciudades colombianas, entre ellas:

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Manizales

Medellín

Tunja

La universidad precisó, además, que algunos alumnos reportaron encontrarse aún en México debido al periodo vacacional, por lo que no todos los inscritos en el programa de movilidad estaban presentes en territorio colombiano al momento del sismo.

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México, Ecuador y Perú ofrecieron ayuda a Colombia tras el sismo del 10 de agosto - crédito Infobae Colombia

Diversidad de carreras representadas

La comunidad estudiantil de la UAM en Colombia pertenece a más de 20 licenciaturas distintas, lo que refleja la amplitud de los convenios de colaboración académica entre ambas naciones. Entre los programas de estudio representados se encuentran:

Psicología

Biología

Arquitectura

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Biomédica

Comunicación Social

Economía

Diseño de la Comunicación Gráfica

Filosofía

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mensaje de solidaridad con Colombia

En el comunicado, la UAM reiteró su solidaridad con el pueblo colombiano y expresó su cercanía con las comunidades de las universidades colombianas con las que mantiene vínculos de colaboración y movilidad académica, instituciones que también resultaron afectadas por el sismo.

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El comunicado fue firmado bajo la leyenda “In Calli Ixcahuicopa, Casa abierta al tiempo”, y fue emitido desde la Ciudad de México el 10 de agosto de 2026.

Sheinbaum y la SRE se pronuncian tras el sismo en Colombia

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia, señalando que su gobierno se enteró del movimiento telúrico momentos antes de iniciar la rueda de prensa, por lo que aún no contaba con un panorama completo de las afectaciones. La mandataria informó que su gobierno se enteró del sismo momentos antes de iniciar la rueda de prensa. “Nos enteramos en este momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí”, indicó. La presidenta ofreció el respaldo de su gobierno al pueblo colombiano en caso de que las autoridades de ese país lo soliciten formalmente.

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En su conferencia matutina, la mandataria señala que el Ejecutivo federal se enteró minutos antes de iniciar y aún no tiene datos del saldo, pero mantiene comunicación por la vía diplomática

Contexto del sismo

El sismo de 7.4 grados que afectó a Colombia este lunes generó preocupación entre instituciones educativas y autoridades mexicanas con presencia de estudiantes en movilidad académica en dicho país. Hasta el momento, la UAM es una de las primeras instituciones de educación superior en México en emitir un pronunciamiento oficial sobre el estado de su comunidad estudiantil en la zona afectada.

La universidad no descartó emitir actualizaciones adicionales conforme continúe el monitoreo de la situación en Colombia.