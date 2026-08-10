Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS (via REUTERS IMAGN IMAGES/Chadd Cady)

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Hirving Lozano ya es nuevo jugador del LA Galaxy y su llegada incluiría un sueldo superior al que tenía en MLS, una cifra que lo mantendría entre los futbolistas mejor pagados de la liga tras su salida de San Diego FC.

La operación se cerró como un préstamo por un año con opción a compra. El movimiento no solo redefine el futuro del canterano de Pachuca en Estados Unidos, también lo coloca de nuevo en un club que le ofrece un papel central dentro del proyecto deportivo.

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Los datos salariales de la Asociación de Jugadores de la liga correspondientes a 2026 ubican al mexicano entre los ingresos más altos del campeonato. En esa clasificación, solo tres futbolistas aparecen por encima: Lionel Messi con USD 28.3 millones en Inter Miami, Son Heung-min con USD 11.1 millones en LAFC y Rodrigo De Paul con USD 9.7 millones también en Inter Miami.

Chucky Lozano ya entrenó con LA Galaxy (X/ @LAGalaxy)

Antes de este cambio, Lozano percibía una compensación cercana a USD 9.33 millones anuales con San Diego FC. Ese monto lo convirtió en el cuarto jugador mejor pagado de toda la MLS.

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¿Cuándo debuta Chucky Lozano con LA Galaxy?

El debut de Chucky Lozano con LA Galaxy todavía no tiene confirmación oficial, luego de que el delantero mexicano tuvo este viernes su primer entrenamiento con el club tras salir de San Diego FC a préstamo hasta diciembre de 2026.

Por ahora, sus primeras opciones aparecen el sábado 15 de agosto, cuando el Galaxy visite a Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium, y el miércoles 19 de agosto, cuando el equipo reciba a San Jose Earthquakes en el Dignity Health Sports Park de Carson. El atacante suma más de ocho meses sin jugar y busca recuperar ritmo en esta nueva etapa en la MLS.

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El préstamo con San Diego FC representa una nueva oportunidad para Lozano, quien perdió protagonismo por diferencias internas que terminaron por dejarlo fuera de la plantilla.

LA Galaxy tampoco disputa la Leagues Cup porque no clasificó. Ese escenario mantiene abierta la expectativa sobre la fecha en que el mexicano volverá a las canchas.

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La caída del valor de Chucky Lozano (Jesús Avilés/Infobae México)

La caída del valor de Chucky Lozano

En septiembre de 2019, Lozano alcanzó un valor de mercado de 51.8 millones de dólares, la cifra más alta de su carrera y una de las mayores para un futbolista mexicano.

Siete años después, la actualización más reciente lo coloca en 4 millones de dólares. La diferencia equivale a una caída cercana al 92%.

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Cuando fue presentado como el primer fichaje franquicia de San Diego FC, el delantero todavía tenía un valor de mercado de 28.8 millones de dólares. Su llegada apuntaba a convertirlo en la cara del nuevo proyecto del club en la MLS.

En poco más de un año y medio desde su llegada a la liga, perdió 24.7 millones de dólares de valor de mercado. Si la comparación se hace con el punto más alto de su carrera, la disminución llega a 47.8 millones de dólares.

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En su primera campaña con San Diego FC, disputó 34 partidos oficiales, marcó 11 goles y dio 9 asistencias. Esos números lo perfilaban como la figura del equipo.

El quiebre llegó durante los playoffs de 2025. Un altercado con el cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas después de una sustitución fracturó la relación entre el jugador y el club.

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Aunque el atacante ofreció disculpas, la directiva, encabezada por el director deportivo Tyler Heaps, decidió excluirlo del proyecto deportivo. A partir de ese momento, el club confirmó públicamente que el mexicano ya no entraba en sus planes.

Desde entonces, Lozano no volvió a disputar un solo minuto oficial. La inactividad afectó su cotización internacional y ahora coloca en LA Galaxy la posibilidad de reactivar su carrera.

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