Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias de hasta 18 años de prisión contra 19 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos con un arsenal de guerra tras enfrentarse al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, en noviembre de 2022. El Tribunal de Enjuiciamiento emitió los fallos luego de que el Ministerio Público Federal aportara las pruebas suficientes en audiencia de individualización.

El tribunal condenó a 12 de los sentenciados, identificados como José, Alberto, Luis, Arturo, Marco, José Roberto, Juan, Eddy, Alberto, José, Luis Ángel y Lamberto, a 18 años, un mes y 22 días de prisión.

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Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco. Crédito: FGR

Los siete restantes, Edgar, Francisco, Julián, Martín, Roberto, Jesús y Blas, recibieron una pena de 16 años seis meses. Todos purgarán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco. Crédito: FGR

Los delitos por los que fueron condenados incluyen acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y asociación delictuosa.

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El operativo que derivó en las detenciones

El 11 de noviembre de 2022, trabajos de inteligencia militar permitieron detectar la presencia de personas armadas en un inmueble del poblado Nopal Manso, en Tizapán el Alto.

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco. Crédito: FGR

Al llegar al lugar, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue recibido con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento se extendió hasta las calles de la colonia Mismaloya, sobre la calle Emiliano Zapata.

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Durante el mismo operativo, liberaron a dos individuos que se encontraban privados de su libertad en el interior del inmueble.

Arsenal con marcas del CJNG

Al momento de las detenciones, las autoridades aseguraron un arsenal que incluyó 28 armas de fuego largas de diversos calibres, 2 mil 470 cartuchos, 153 cargadores, un lanzagranadas y un accesorio para arma de fuego.

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Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco. Crédito: FGR

Entre el equipo táctico decomisado figuraron además 18 chalecos balísticos y 12 placas balísticas. Cuatro de los chalecos portaban las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, según las fotografías difundidas por la Sedena.

El operativo también resultó en el aseguramiento de tres camionetas, una de ellas con blindaje artesanal, un vehículo adicional, dos motocicletas y un inmueble.

De la vinculación a proceso a la sentencia

Tras las detenciones, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su Delegación de Jalisco presentó a los detenidos ante un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, quien calificó de legal la detención y vinculó a proceso a 19 de los 20 aprehendidos.

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Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande. La situación jurídica del vigésimo detenido nunca fue informada por las autoridades.

Años después, el Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR en Jalisco aportó ante el Tribunal de Enjuiciamiento las pruebas que culminaron en las sentencias condenatorias. La diferencia en las penas entre los dos grupos respondió a los criterios de individualización aplicados en audiencia.

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La FECOR y su rol en el caso

La FECOR es la unidad de la FGR encargada de investigar y perseguir los delitos federales que no sean competencia de otra unidad administrativa de la institución, y de coordinar las fiscalías federales en las distintas circunscripciones territoriales del país, de acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República.

En este caso, su delegación en Jalisco condujo la investigación desde las detenciones de noviembre de 2022 hasta obtener las condenas, en un proceso que se extendió por casi cuatro años ante el sistema de justicia penal acusatorio.

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