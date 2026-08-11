México
Agregar Infobae enGoogle

Máynez encabeza el ranking: MC y funcionarios de NL gastaron 15.4 millones de pesos en anuncios de Meta en 90 días

La plataforma de Meta contabiliza inversiones para perfiles del dirigente nacional del partido, la página partidista, la cuenta turística estatal y dos funcionarios

Los datos públicos de la Biblioteca de Anuncios muestran que el perfil con descargo de responsabilidad del partido registra $5,166,641 en pauta y 852 piezas difundidas en Facebook e Instagram durante los últimos 90 días
Los datos públicos de la Biblioteca de Anuncios muestran que el perfil con descargo de responsabilidad del partido registra $5,166,641 en pauta y 852 piezas difundidas en Facebook e Instagram durante los últimos 90 días
Guardar

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, encabeza el gasto en publicidad digital dentro de la Biblioteca de Anuncios de Meta entre las cuentas más ligadas al partido naranja y al gobierno de Nuevo León, de acuerdo con datos públicos consultables en la plataforma correspondientes a los últimos 90 días.

Según el registro, la cuenta de Álvarez Máynez —con descargo de responsabilidad a nombre de Movimiento Ciudadano— reporta un gasto de 5,166,641 pesos en 852 anuncios durante ese periodo, la cifra más alta entre las páginas consultadas.

PUBLICIDAD

La grabación difundida por el periodista Gildo Garza incluye menciones a una proffer letter, un mecanismo legal para compartir datos con fiscales bajo condiciones, y sugiere que agencias ya no buscan interlocución. (Jovani Perez)
La grabación difundida por el periodista Gildo Garza incluye menciones a una proffer letter, un mecanismo legal para compartir datos con fiscales bajo condiciones, y sugiere que agencias ya no buscan interlocución. (Jovani Perez)

Así se distribuye el gasto entre las principales cuentas

De acuerdo con los datos de la Biblioteca de Anuncios:

  • Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano): $5,166,641 — 852 anuncios
  • NuevoLeón.Travel: $3,705,032 — 831 anuncios
  • Movimiento Ciudadano (cuenta partidista): $2,382,091 — 894 anuncios
  • Félix Arratia (Félix Arratia): $2,184,277 — 386 anuncios
  • Mike Flores (Mike Flores): $2,015,668 — 1,138 anuncios

En conjunto, estas cinco cuentas suman más de 15.4 millones de pesos en pauta digital pagada en Facebook e Instagram en un trimestre.

¿Quiénes están detrás de las cuentas?

Félix Arratia Cruz es el actual secretario de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León y exalcalde del municipio de Juárez. Es señalado por el propio Álvarez Máynez como uno de los perfiles con proyección estatal rumbo a las próximas elecciones a la gubernatura de Nuevo León.

PUBLICIDAD

El dirigente emecista señala al actual titular de Igualdad e Inclusión de la administración estatal como uno de los cuadros con proyección rumbo al próximo proceso para renovar el Ejecutivo en la entidad
El dirigente emecista señala al actual titular de Igualdad e Inclusión de la administración estatal como uno de los cuadros con proyección rumbo al próximo proceso para renovar el Ejecutivo en la entidad

Mike Flores, cuyo nombre completo es Miguel Ángel Flores Serna, es el secretario General de Gobierno de la entidad. Al igual que Arratia, ha sido mencionado por el dirigente nacional de MC entre los posibles candidatos en el 2027 a la gubernatura, y él mismo ha reconocido públicamente que sí se ve como gobernador, aunque afirma que su prioridad actual es cumplirle a Nuevo León.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León reconoce que se ve como gobernador en 2027
El secretario general de Gobierno de Nuevo León reconoce que se ve como gobernador en 2027

NuevoLeón.Travel corresponde al sitio y a la cuenta oficial de promoción turística del estado, operada bajo el dominio institucional nl.gob.mx y vinculada a la Secretaría de Turismo de Nuevo León. A través de ella, el gobierno estatal difunde contenido sobre destinos, rutas y experiencias dentro de la entidad —como el Parque Fundidora, la presa La Boca, las Grutas de Bustamante o el Mirador del Asta Bandera—, además de promover herramientas como el Pasaporte Nuevo León, que concentra la oferta turística por regiones.

El canal digital identifica la estrategia institucional para difundir atractivos, rutas y servicios del destino en la entidad, de acuerdo con la descripción publicada en ese espacio de comunicación gubernamental
El canal digital identifica la estrategia institucional para difundir atractivos, rutas y servicios del destino en la entidad, de acuerdo con la descripción publicada en ese espacio de comunicación gubernamental

Un patrón que se repite en la Biblioteca de Anuncios

El gasto detectado en la captura reciente se suma a un patrón que medios como Infobae y otros portales regionales ya habían documentado meses atrás. De acuerdo con esos registros, entre agosto de 2020 y junio de 2026, Movimiento Ciudadano y sus liderazgos en Nuevo León habrían ejercido en conjunto más de 112 millones de pesos en anuncios de Meta desde 2020, cifra que incluye tanto a la estructura partidista como a cuentas de funcionarios como el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Este tipo de gasto ha motivado cuestionamientos ciudadanos: en fechas recientes, la organización Regio Poder presentó ante el Congreso de Nuevo León la iniciativa “Ley Narciso”, que busca regular la publicidad digital personal de servidores públicos, argumentando que existe un mandato constitucional pendiente desde hace 19 años para legislar en esta materia.

La Biblioteca de Anuncios de Meta es una herramienta pública y de libre consulta que exige a los anunciantes políticos declarar quién paga la publicidad; los montos mostrados son estimaciones brutas generadas por la propia plataforma y no especifican el origen exacto de los recursos utilizados para pagarla.

Temas Relacionados

MCMovimiento CiudadanoMetaRedes SocialesAnunciosSamuel GarcíaJorge Alvarez MaynezInstagramFacebookNuevo LeónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La mitad de los desaparecidos en México son hallados en menos de 48 horas, afirma Sheinbaum: “Muchos salen de manera voluntaria”

La presidenta afirmó que su gobierno atiende la desaparición de personas, en medio de la crisis por el reclutamiento forzado

La mitad de los desaparecidos en México son hallados en menos de 48 horas, afirma Sheinbaum: “Muchos salen de manera voluntaria” 

Cómo tender la ropa en espacios pequeños para que no huela a humedad

Sin secadora ni aparatos costosos, secar la ropa en interior durante la temporada de lluvias sin que huela a humedad es posible si se aplican las técnicas correctas

Cómo tender la ropa en espacios pequeños para que no huela a humedad

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Medios de comunicación refirieron que un testigo de la FGR señaló a uno de los hijos del expresidente por estar presuntamente involucrado en una red de huachicol fiscal

“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Antes de consolidarse en el futbol europeo, el lateral español tuvo un inesperado paso por México cuando apenas tenía 15 año

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Belinda dará concierto gratis: fecha, horario y posible repertorio en la Fenaza 2026

Belinda dará concierto gratis: fecha, horario y posible repertorio en la Fenaza 2026

Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

DEPORTES

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Seattle Sounders vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica: conoce a las mexicanas que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos