Máynez encabeza el ranking: MC y funcionarios de NL gastaron 15.4 millones de pesos en anuncios de Meta en 90 días

Los datos públicos de la Biblioteca de Anuncios muestran que el perfil con descargo de responsabilidad del partido registra $5,166,641 en pauta y 852 piezas difundidas en Facebook e Instagram durante los últimos 90 días

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Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, encabeza el gasto en publicidad digital dentro de la Biblioteca de Anuncios de Meta entre las cuentas más ligadas al partido naranja y al gobierno de Nuevo León, de acuerdo con datos públicos consultables en la plataforma correspondientes a los últimos 90 días.

Según el registro, la cuenta de Álvarez Máynez —con descargo de responsabilidad a nombre de Movimiento Ciudadano— reporta un gasto de 5,166,641 pesos en 852 anuncios durante ese periodo, la cifra más alta entre las páginas consultadas.

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La grabación difundida por el periodista Gildo Garza incluye menciones a una proffer letter, un mecanismo legal para compartir datos con fiscales bajo condiciones, y sugiere que agencias ya no buscan interlocución. (Jovani Perez)

Así se distribuye el gasto entre las principales cuentas

De acuerdo con los datos de la Biblioteca de Anuncios:

Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano): $5,166,641 — 852 anuncios

NuevoLeón.Travel : $3,705,032 — 831 anuncios

Movimiento Ciudadano (cuenta partidista): $2,382,091 — 894 anuncios

Félix Arratia (Félix Arratia): $2,184,277 — 386 anuncios

Mike Flores (Mike Flores): $2,015,668 — 1,138 anuncios

En conjunto, estas cinco cuentas suman más de 15.4 millones de pesos en pauta digital pagada en Facebook e Instagram en un trimestre.

¿Quiénes están detrás de las cuentas?

Félix Arratia Cruz es el actual secretario de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León y exalcalde del municipio de Juárez. Es señalado por el propio Álvarez Máynez como uno de los perfiles con proyección estatal rumbo a las próximas elecciones a la gubernatura de Nuevo León.

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El dirigente emecista señala al actual titular de Igualdad e Inclusión de la administración estatal como uno de los cuadros con proyección rumbo al próximo proceso para renovar el Ejecutivo en la entidad

Mike Flores, cuyo nombre completo es Miguel Ángel Flores Serna, es el secretario General de Gobierno de la entidad. Al igual que Arratia, ha sido mencionado por el dirigente nacional de MC entre los posibles candidatos en el 2027 a la gubernatura, y él mismo ha reconocido públicamente que sí se ve como gobernador, aunque afirma que su prioridad actual es cumplirle a Nuevo León.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León reconoce que se ve como gobernador en 2027

NuevoLeón.Travel corresponde al sitio y a la cuenta oficial de promoción turística del estado, operada bajo el dominio institucional nl.gob.mx y vinculada a la Secretaría de Turismo de Nuevo León. A través de ella, el gobierno estatal difunde contenido sobre destinos, rutas y experiencias dentro de la entidad —como el Parque Fundidora, la presa La Boca, las Grutas de Bustamante o el Mirador del Asta Bandera—, además de promover herramientas como el Pasaporte Nuevo León, que concentra la oferta turística por regiones.

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El canal digital identifica la estrategia institucional para difundir atractivos, rutas y servicios del destino en la entidad, de acuerdo con la descripción publicada en ese espacio de comunicación gubernamental

Un patrón que se repite en la Biblioteca de Anuncios

El gasto detectado en la captura reciente se suma a un patrón que medios como Infobae y otros portales regionales ya habían documentado meses atrás. De acuerdo con esos registros, entre agosto de 2020 y junio de 2026, Movimiento Ciudadano y sus liderazgos en Nuevo León habrían ejercido en conjunto más de 112 millones de pesos en anuncios de Meta desde 2020, cifra que incluye tanto a la estructura partidista como a cuentas de funcionarios como el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Este tipo de gasto ha motivado cuestionamientos ciudadanos: en fechas recientes, la organización Regio Poder presentó ante el Congreso de Nuevo León la iniciativa “Ley Narciso”, que busca regular la publicidad digital personal de servidores públicos, argumentando que existe un mandato constitucional pendiente desde hace 19 años para legislar en esta materia.

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La Biblioteca de Anuncios de Meta es una herramienta pública y de libre consulta que exige a los anunciantes políticos declarar quién paga la publicidad; los montos mostrados son estimaciones brutas generadas por la propia plataforma y no especifican el origen exacto de los recursos utilizados para pagarla.