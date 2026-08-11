EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

16:34 hsHoy
Servicios de emergencia se movilizan por derrumbe de edificio en Viaducto Miguel Alemán y Minería.
15:03 hsHoy
Se registra manifestación por parte de integrantes de la ANUEE sobre Av. Paseo de la Reforma; la circulación permanece cerrada en ambos sentidos.
Se recomienda evitar la zona y considerar alternativas viales.
12:56 hsHoy
Precaución vial: se reporta tráiler descompuesto en la incorporación de Av. Observatorio a Av. Constituyentes, dirección Santa Fe.
Alternativa vial: Av. de las Torres.
12:55 hsHoy
Hoy martes 11 de agosto de 2026 se esperan al menos 12 concentraciones, 2 citas agendadas, 3 marchas y 3 rodadas ciclistas en diferentes puntos de la Ciudad de México, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
11:39 hsHoy