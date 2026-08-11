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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

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16:34 hsHoy

Servicios de emergencia se movilizan por derrumbe de edificio en Viaducto Miguel Alemán y Minería.

15:03 hsHoy

Se registra manifestación por parte de integrantes de la ANUEE sobre Av. Paseo de la Reforma; la circulación permanece cerrada en ambos sentidos.

Se recomienda evitar la zona y considerar alternativas viales.

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12:56 hsHoy

Precaución vial: se reporta tráiler descompuesto en la incorporación de Av. Observatorio a Av. Constituyentes, dirección Santa Fe.

Alternativa vial: Av. de las Torres.

12:55 hsHoy

Hoy martes 11 de agosto de 2026 se esperan al menos 12 concentraciones, 2 citas agendadas, 3 marchas y 3 rodadas ciclistas en diferentes puntos de la Ciudad de México, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

11:39 hsHoy

Movilizaciones previstas para el 11 de agosto de 2026 en CDMX

Protesta trabajadores Luz y fuerza del centro
Marcha SME FOTO: ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO.COM
Infografía con mapa de la Ciudad de México, iconos de manifestantes, ciclistas y edificios, y textos sobre marchas, eventos culturales y deportivos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

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