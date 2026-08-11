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La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 11 de agosto: cifras de seguridad, exportaciones de aguacate, ayuda humanitaria a Colombia, entre lo relevante

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2026 disminuyeron los homicidios dolosos un 51%, así como otras cifras de seguridad:

  • Siete entidades federativas concentran el 49% del total de los casos de homicidio doloso: Guadalajara, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.
  • Robo de vehículo: reducción de 51% respecto a octubre de 2024
  • Detención de 63 mil 564 personas por delitos de alto impacto
  • Decomiso de 32 mi 824 armas de fuego, así como 518.7 toneladas de drogas

Asimismo, reveló que hasta el momento diversas dependencias están en espera de la solicitud formal por parte del Gobierno colombiano para el envío de insumos a su país, tras el sismo de 7.4 que dejó decenas de muertos en varias zonas de Colombia.

15:47 hsHoy

Finaliza la conferencia de prensa

15:38 hsHoy

CIRT reconoce avances en consulta sobre Derechos de las Audiencias

Claudia Sheinbaum informó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión publicó un comunicado donde aseguraron estar de acuerdo con los lineamientos de la iniciativa sobre el Derecho de las Audiencias. “Se resolvieron algunos temas relacionados con las multas, cómo se iban a poner las multas, pero ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema, habrá unos que no estén de acuerdo. Es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México”.

15:23 hsHoy

Relación de los hermanos Farias con Omar Harfuch

“Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, declaró el funcionario ante el supuesto vínculo entre él y el caso de huachicol fiscal.

Omar García Harfuch declara sobre el caso de los hermanos Farias de huachicol fiscal
15:22 hsHoy

Reducción de huachicol fiscal

La mandataria mexicana aseguró que el aumento de la venta en combustibles de Pemex ha sido un factor para la reducción de la comercialización ilegal de este energético.

15:16 hsHoy

“No han enviado ninguna información”, afirmó Sheinbaum sobre el caso de la posible extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

EEUU sigue sin enviar información contra Rocha Moya: Sheinbaum explica por qué el gobernador de Sinaloa no ha retomado cargo

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, planteada por el Departamento de Justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que Estados Unidos continúa sin remitir la información solicitada por el gobierno mexicano en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en torno a la petición de detención urgente con fines de extradición.

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La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, planteada por el Departamento de Justicia
15:06 hsHoy

Ayuda humanitaria a Colombia

La presidenta de México, aseguró que están esperando la solicitud formal por parte del Gobierno colombiano para el envío de insumos a su país, tras el sismo de 7.4 que dejó decenas de muertos en varias zonas de Colombia.

Ricardo Trevilla Trejo anunció la creación del agrupamiento Cali, muy similar al que apoyo a Venezuela, el cual está constituido por un general, un grupo de comando y 255 militares, quienes trasladarán 4 toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de equipo de rescate.

14:57 hsHoy

Sheinbaum busca construir un México más seguro

“Nuestro objetivo es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que haya menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no haya robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa, con su vehículo. Es decir, es que la gente viva segura en México. De hecho, nosotros más que les llamamos generadores de violencia a los objetivos que se busca detener, que tiene el Gabinete de Seguridad, de acuerdo a la información que se tiene y las carpetas de investigación”, aseguró Sheinbaum ante la presentación de los datos de seguridad durante julio en el país.

14:52 hsHoy

Relación entre seguridad y comercio tras el caso de las exportaciones de aguacate

“Son dos temas separados. Quizá en el tema del aguacate, en particular, tomó esta decisión el gobierno de Estados Unidos. No es la primera vez que lo hace, es la tercera vez, de hecho, que ocurre esto. Ahora se restableció, por lo menos en cuarenta y cinco empacadoras, pues en menos de cuarenta y ocho horas se restableció y el objetivo es que esta misma semana pueda llegarse a recuperar en todas las empacadoras. Pero son temas distintos. El tema comercial se trabaja con las instituciones de comercio del gobierno de los Estados Unidos y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Van por paralelas”, aclaró la jefa de Estado.

14:46 hsHoy

El secretario de Seguridad, aseguró que de las 30 mil armas de fuego que fueron aseguradas, más del 80 % viene de Estados Unidos. Aproximadamente el 20 % de estas han sido decomisadas en el estado de Sinaloa.

14:40 hsHoy

Detención de 12 presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios en Michoacán

“Hay células delictivas como esta que toman los nombres de lo que fue un grupo en su momento mucho más fuerte que de lo que es ahorita. Algunos de ellos fueron integrantes de los Caballeros Templarios en su momento cuando era una célula delictiva mucho más fuerte. Estas investigaciones son previas, son carpetas de investigación que se fueron alimentando con investigadores de la Secretaría de Seguridad en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Se intervienen 11 domicilios al mismo tiempo en dos municipios con participación de la Secretaría de la Defensa, de Guardia Nacional y se detienen estas 12 personas. Las 12 personas están relacionadas de manera directa con la extorsión y de estos 12, varios, como ya lo mencionará la fiscalía en su momento y determinará exactamente cuántos están relacionados directamente con el cobro, digamos, físicamente con el cobro de estas extorsiones”, declaró Omar García Harfuch.

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