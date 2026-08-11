La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 11 de agosto: cifras de seguridad, exportaciones de aguacate, ayuda humanitaria a Colombia, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2026 disminuyeron los homicidios dolosos un 51%, así como otras cifras de seguridad:

Siete entidades federativas concentran el 49% del total de los casos de homicidio doloso: Guadalajara, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Robo de vehículo: reducción de 51% respecto a octubre de 2024

Detención de 63 mil 564 personas por delitos de alto impacto

Decomiso de 32 mi 824 armas de fuego, así como 518.7 toneladas de drogas

Asimismo, reveló que hasta el momento diversas dependencias están en espera de la solicitud formal por parte del Gobierno colombiano para el envío de insumos a su país, tras el sismo de 7.4 que dejó decenas de muertos en varias zonas de Colombia.