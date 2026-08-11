Presunto integrante del Cártel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja. RRSS

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) esclareció que el hallazgo de tres personas sin vida registrado el sábado 8 de agosto en Hermosillo correspondió al feminicidio de Carolina “N”, el homicidio de Jesús Ricardo “N” y el suicidio de Sergio Isaías “N”, alias “El Chabelo”, señalado como responsable de ambas muertes y presunto miembro del Cártel de Sinaloa. La investigación combinó evidencia testimonial, videográfica y científica para reconstruir los hechos ocurridos entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de agosto.

“El Chabelo”, registrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo el alias “Chavelo”, era originario de Caborca, con presencia identificada en Tubutama y Nogales, Sonora, y contaba con antecedentes por lesiones, violencia intrafamiliar y homicidio simple doloso. El 7 de noviembre de 2023, la OFAC lo sancionó como integrante de una red vinculada al Cártel de Sinaloa y relacionó su nombre con Comercializadora Villba Stone, S.A. de C.V., una empresa de corte y acabado de piedra con sede en Nogales, bajo su propiedad o control.

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Tres años de relación marcada por la violencia

Carolina “N” mantenía desde hacía aproximadamente tres años una relación con Sergio Isaías “N”. Testimonios recabados por la Fiscalía describieron al agresor como violento con ella, aunque no existía denuncia formal ante la institución al momento de los hechos.

La noche del 7 de agosto, a las 21:30 horas, Carolina llegó a un bar donde se encontró con Jesús Ricardo “N”. Ambos permanecieron en ese establecimiento hasta aproximadamente la medianoche y luego se trasladaron a otro lugar.

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Presunto integrante del Cártel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja. RRSS

A las 03:00 horas del 8 de agosto, Carolina, Jesús Ricardo y una tercera persona salieron con dirección a un residencial en el Camino del Seri. Posteriormente, Carolina y Jesús Ricardo continuaron solos a bordo de una camioneta GMC Yukon hacia otro residencial sobre la misma vialidad, donde se ubicaba el domicilio de Jesús Ricardo.

El momento del ataque captado en video

Los registros videográficos muestran a Sergio Isaías “N” saltando la reja de acceso del residencial y aproximándose a la camioneta con un arma de fuego en la mano. Tras una discusión, se escucharon dos detonaciones.

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Después de los disparos, “El Chabelo” abordó la GMC Yukon y salió del residencial conduciendo el vehículo, con los cuerpos de Carolina y Jesús Ricardo en los asientos delanteros.

Presunto integrante del Cartel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 06:45 horas se activó el Código Rojo por el reporte de tres personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego dentro de la camioneta, localizada en el bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri. Al llegar los cuerpos de emergencia, se confirmó que las tres personas ya no tenían signos vitales. Sergio Isaías fue hallado en el asiento trasero del vehículo con una pistola entre las manos.

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Residuos de disparo y evidencia científica

El Agente del Ministerio Público coordinó las entrevistas, la reconstrucción de desplazamientos, el análisis de videograbaciones y las diligencias de campo realizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Personal de Servicios Periciales procesó el vehículo, los cuerpos, el arma de fuego y las prendas, y practicó estudios de Química Forense, Toxicología y Alcoholemia. Los análisis detectaron residuos de disparo en ambas manos de Sergio Isaías “N”, dato que se sumó al análisis de las videograbaciones, la ubicación del arma, la posición de los cuerpos y los demás indicios recabados.

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Cateo al domicilio revela objetos de alto valor

El mismo sábado 8 de agosto se realizó un cateo en el inmueble donde habitaba Carolina, con participación de la AMIC, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En la planta baja se aseguraron un DVR, documentación diversa, cuatro teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones. En la planta alta fueron localizados 63 800 pesos, USD 3 353, cinco teléfonos celulares, documentos, relojes, joyería y bolsos de alta gama.

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Entre los objetos asegurados figuran bolsos de las marcas Louis Vuitton, Gucci y Prada; relojes Rolex, Cartier y Hublot, y piezas de joyería Messika. Todo quedó integrado a la carpeta de investigación para los análisis ministeriales y periciales correspondientes.

Sanción estadounidense por vínculos con el crimen organizado

La OFAC identificó a Sergio Isaías Hernández Mazón con vínculos propios con integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, en el marco de una red liderada por Juan Carlos Morgan Huerta, alias “Cacayo”, señalado como jefe de plaza en Nogales. La designación se emitió bajo la Orden Ejecutiva 14059 por participación en actividades de tráfico internacional de drogas ilícitas.

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La empresa Comercializadora Villba Stone, S.A. de C.V., con domicilio en Jesús García Corona 560, Nogales, Sonora, quedó incluida en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) por encontrarse bajo la propiedad o control de Hernández Mazón. Esta información consta en el registro oficial de la OFAC del 7 de noviembre de 2023 e integra la carpeta como antecedente documentado.

La FGJES señaló que el esclarecimiento del caso se sostiene en la convergencia de evidencia testimonial, videográfica, ministerial y científica, y reafirmó su compromiso de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

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