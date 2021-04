“Vomitivo”: Chumel Torres enfureció con video de la mañanera de AMLO

Al youtuber le pareció "vomitivo" cuando el periodista Héctor Tlatempa elogió al presidente (Foto: Instagram / @ChumelTorres).

Chumel Torres mostró su molestia esta tarde al compartir un video de la conferencia mañanera, puen éste se puede observar a un reportero refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador como “un rayo de luz”.

“Qué mierd*ro estamos tolerando ya en las mañaneras. Vomitivo a cada minuto”, escribió el youtuber al citar el video que difundió en su cuenta oficial el periodista Joaquín López Dóriga.

“Usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad. Y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema”, fue el preámbulo que realizó el reportero en la mañanera y que molestó al conductor de El Pulso de la República.

Video: Gobierno de México / Twittter @ChumelTorres

Las respuestas al tuit de Torres no tardaron en llegar, se pudo leer a usuarios haciendo referencia al futuro del país: “Llegará el día cuando preguntemos: “¿dónde estabas cuando Morena gobernaba?”, y los chairos saldrán a decir alguna mam*da como: no podía saberse, siempre fue crítico del poder, pero no podíamos saber que Morena iba a hacer un cag*dero”.

“Y la popularidad de López en 60%... ¿Cómo entenderlo y sobre todo cómo interpretarlo ante las elecciones de este año? Parece ser que, por lo menos, en diputaciones federales morena arrasará”, escribió otra persona.

Mientras que otros recordaron que es normal esa actitud en algunos reporteros que asisten a la conferencia mañanera: “también, no olvidemos, que ese sujeto se levantó a hablar y lamerle las botas porque la reportera anterior ya incomodaba al viejito, que nada más no respondía lo que le preguntaban”.

"Rayo de luz", así es como un periodista llamó a AMLO (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

¿Qué sucedió en la conferencia mañanera?

Durante la etapa de diálogo circular esta mañana en Palacio Nacional, el periodista Héctor Tlatempa tomó la palabra para cuestionar al presidente de la República sobre una posible desaparición del INE. No obstante, comenzó a elogiar a AMLO previo a establecer su pregunta.

Una vez que concluyó su preámbulo, preguntó si el órgano electoral debe desaparecer ya que es una “institución basura, creada por Carlos Salinas, ¿no sería mejor crear una institución de elección mediante el voto popular?”.

A lo que López Obrador respondió que cree que el INE debe de ser un órgano autónomo, independiente, conducido por hombres y mujeres rectos y honestos”.

AMLO ha sido elogiado en diversas ocasiones por reporteros, lo cual ha causado una fuerte crítica hacia las conferencias (Foto: Presidencia de México)

Este acontecimiento causó diversas reacciones en las redes sociales, en especial burlas y severas críticas debido a que consideran los usuarios que las mañaneras se convirtieron en “circo” y en un “montaje”.

Uno de los tuits más populares sobre este tema fue: “”Usted será recordado como un revolucionario”, “como un rayo de luz de la esperanza de un pueblo”. Este es el tipo de reporteros que le gustan al presidente “espontáneos”, que “no leen la pregunta”. Lo bueno que la mañanera para TEPJF no es propaganda”.

“La #ConferenciaDelPresidente es un circo, el ver a #LordMoléxula y las demás focas aplaudidoras con preguntas a modo. ¿Cuántos niños con cáncer, guarderías o vacunas se podrían atender con el dinero que se gastan en la #Mañanera?, pero eso no deja voto”, aseguró un usuario en Twitter.

