Enfrentamiento en Michoacán de CNTE dejó varios heridos, un vehículo destrozado y la Casa Hotel del Maestro incendiada

Varios heridos, un automóvil vandalizado y un domicilio en llamas fue el resultados de los enfrentamientos de este día (Foto: Twitter/@LagarrapataS22)

Seis personas heridas, un vehículo destrozado y una residencia en llamas fue el saldo de un día de enfrentamientos entre fracciones opositoras del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán.

Este 14 de abril, los miembros contrarios se enfrentaron al exterior de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), pasando de la violencia verbal a la física.

En el mismo sitio, un vehículo particular fue vandalizado por los opositores que estaban presentes en las agresiones.

Según el medio local, La Voz de Michoacán, el automóvil era de uno de los profesores que se encontraba manifestándose. Durante la refriega con palos y piedras dos maestros fueron heridos. Al lugar arribaron elementos de la policía para dispersar a las personas y retirar el coche siniestrado.

El vehículo destrozado presuntamente pertenece a un profesor que se encontraba manifestándose (Foto: Twitter/@LagarrapataS22)

Horas más tarde, sujetos encapuchados ingresaron a la Casa Hotel del Maestro, lanzaron gasolina y prendieron fuego a las instalaciones. Las llamas se extendieron rápidamente por el lugar ubicado en la colonia Ventura Puente.

Tras ello, bomberos acudieron a la emergencia para apagar el fuego y evitar que personas resultaran heridas.

De acuerdo con El Universal, los grupos opositores que atacaron a los maestros son el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND). Se presume que están luchando por el control absoluto de la sección local.

A pesar de los eventos ocurridos la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán no ha dado información oportuna.

Imagen de Archivo. Maestros del CNTE bloquearon vías del tren (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Cabe recordar que los maestros han realizado diversas manifestaciones. El pasado 17 de marzo, los maestros de la sección XVIII del CNTE tomaron casetas de 10 diferentes puntos del estado y bloquearon las vías del tren.

Los involucrados exigieron que el gobierno estatal y federal otorgue plazas laborales para los normalistas egresados, así como el pago de adeudos a maestros temporales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló ese día en su cuenta de Twitter que la Plaza de cobro Ecuandureo había sido tomada a la fuerza, por lo que llamó a la ciudadanía que tomara sus precauciones.

Imagen de Archivo. Los maestros han realizado varias manifestaciones (Foto: cortesía Cambio de Michoacán)

En consecuencia, el 25 de marzo, el secretario de Educación en el estado, Héctor Ayala Morales, dijo que los maestros que participan en las movilizaciones serán sancionados con procedimientos administrativos y descuentos directos a su salario por perjudicar la formación de estudiantes y dañar la imagen de los docentes.

Aseguró que respeta su derecho a la libre expresión, no obstante, el anteponer intereses político-sindicales no ayudan a la solución de problemas estructurales de la SEE.

Sumado a las agresiones entre grupos opositores al CNTE, se ha registrado un aumento de la violencia en Aguililla, derivado de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que pretende tomar el territorio, contra Cárteles Unidos, facción de remanentes criminales que resisten al asedio para defender la plaza.

Silvano Aureoles en Aguililla, Michoacán

Las disputas recientes han dejado cuando menos ocho personas decapitadas, desplazamientos de habitantes, así como diversas denuncias ciudadanas sobre la presunta omisión de las autoridades.

A razón de ello, este 13 de abril un hombre se manifestó frente al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien bajó de un automóvil militar para agredirlo.

En un par de videos compartidos a través de redes sociales se puede apreciar que un hombre increpa al gobernador, aparentemente, por la violencia en Aguililla, aunque igual suma exigencias de profesores. Con cuatro cartulinas verdes fosforescentes, el sujeto grita que la realidad está a la vista y pide que no sea ignorada. Instantes después se sumaron un par de mujeres y un niño; una de ellas tiene en brazos a un bebé y reclama por bloqueos a la carretera.

SEGUIR LEYENDO: