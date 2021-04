“Vamos a impugnar”: Salgado Macedonio advirtió al INE que no le quitarán la candidatura

Felix Salgado impugnará decisión del INE (Foto: AP /Fernando Llano)

“¡No estás solo!”, comenzaron a corear los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio, tras la votación del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó quitarle la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero por no cumplir con la entrega a tiempo y forma de los ingresos y gastos de precampaña.

Con 6 votos a favor y 5 en contra, la candidatura de “El Toro” fue retirada por el organismo electoral.

Pasadas las 22:00 horas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, señaló que el INE ha cometido un acto de ilegalidad, al quitarle a los habitantes de Guerrero la oportunidad de votar libremente por su candidato predilecto.

Además, aseguró que seguirán luchando para que la candidatura de Salgado Macedonio no sea retirada.

Salgado Macedonio ha mantenido sus protestas contra el INE (Foto: Cortesía Morena)

“Vamos a seguir luchando, vamos a ir con nuestros abogados para impugnar el atraco que han hecho”, aseguró Mario Delgado.

Asimismo, llamó a los simpatizantes a movilizarse y no caer en distracciones, porque “aquí se está definiendo el proyecto de la patria, el proyecto de la transformación”.

Por su parte, Félix Salgado Macedonio, acusado por acoso sexual y violación en contra de mujeres, dijo que las votaciones quedaron “muy cerradas”, y que si hubiera otra ronda podrían ganar, ya que “poco a poco se han convencido” de que se le debe permitir ser candidato.

Los simpatizantes también dieron dinero para pagar la multa al INE (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Reiteró que va a impugnar la decisión en cuanto el INE le envíe a su correo electrónico la notificación oficial de la sanción.

Acusó que durante la sesión extraordinaria uno de los consejeros lo estaba acusando de delitos que él no sabía que tenía en su contra, pues dijo que el no es un “ratero” ni un violentador como el INE pretende hacerlo ver.

Por el contrario, aseguró ser pacifista y preferir que lo agredan a él antes que a cualquier otra persona.

“Yo soy pacifista, yo me meto que me peguen a mi pero no a la otra persona. Nosotros queremos la paz y la paz de las otras personas, eso es la Cuarta Transformación, y por ello apostamos a que el Tribunal nos regrese la candidatura”, aseveró.

Simpatizantes de Morena durante protesta afuera del Instituto Nacional Electoral (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Por otro lado, reveló sentirse muy fortalecido con sus compañeros y simpatizantes “que luchan por la democracia” a su lado.

Antes de terminar su discurso aseguró que no hay nada de malo en querer saber la dirección del presidente Consejero del INE, Lorenzo Córdova, en el sentido que él todos los días recibe notificaciones de la dependencia a la puerta de su casa.

Subrayó que él, Morena y sus simpatizantes se pronuncian de forma respetuosa, reiterando que no han hecho ningún tipo de amenaza para que se le regrese la candidatura.

(Captura de Pantalla/Twitter@maiteazuela)

Lo anterior surge del amago que hizo sobre divulgar el domicilio de Lorenzo Córdova y sus compañeros consejeros del INE.

“Si no se reivindican, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿si les gustaría saber? ¿Cómo está su casita, de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito?”, declaró Félix Salgado Macedonio ante la multitud.

Además de de ello se suma la aparición de un ataúd afuera de las instalaciones del INE con la leyenda “Lorenzo, cuenta tus días rata demonio”.

