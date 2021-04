INE ratificó sanción contra Félix Salgado Macedonio: no será candidato en Guerrero

(Foto: Cuartoscuro)

Esta tarde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo una Sesión Extraordinaria para finalmente resolver el caso de Félix Salgado Macedonio. En esta se votó por sacar definitivamente al ahora ex candidato de la contienda por la gubernatura de Guerrero.

La votación se definió con seis votos a favor y cinco en contra de retirarle al guerrerense su candidatura. Ahora el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato para la gubernatura del mencionado estado.

El debate se basó en la proporcionalidad del castigo de quitarle la candidatura, contra la “baja” cantidad de dinero que el candidato y su partido fallaron en fiscalizar. Pasadas las 18:15 horas el debate entre los consejeros del INE comenzó, siempre recalcando que se había establecido que Macedonio sí había cometido actos de precampaña y sí incumplió su deber de demostrar sus gastos.

No obstante, los consejeros estaban en desacuerdo acerca de la proporcionalidad del castigo. Mientras personas como Martín Faz Mora, Norma Irene de la Cruz, José Roberto Ruíz y Uuc-kib Espadas, señalaron la falta de proporción en cuanto a la cantidad de dinero no reportada, contra el castigo tan estricto.

(FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el instituto, pidió a los consejeros analizar el proyecto respecto a Félix Salgado con profesionalismo, pues calificó como absurdo pretender quitar la candidatura al morenista por ocho publicación en Facebook y gastar casi 20 mil pesos en su precampaña.

Aunado a esto, algunos consejeros le reclamaron las acciones “antidemocráticas” que Salgado Macedonio está haciendo al bloquear las oficinas del INE. Así como la amenaza de que no habrá elecciones en el estado de Guerrero, si el político no vuelve a la boleta.

Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, recalcó que el instituto no está en contra de ningún partido ni candidato, sino que funge como un árbitro.

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política o de ningún actor político. El INE observará, vigilará, corregirá o sancionará a quienes violen la ley electoral. Sean quienes sean y pertenezcan al partido o al gobierno que fuere. Nuestro compromiso con la legalidad, con la imparcialidad, con la equidad y con la transparencia de nuestras elecciones, ha sido y será irrenunciable [...] El INE no pretende entrar en confrontación con ninguna fuerza política. No lo ha hecho y no lo hará, por la simple y sencilla razón de que el INE no tiene adversarios”, expresó.

(FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

No obstante, esta historia aún no termina aquí, pues el guerrerense podrá volver a apelar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Información en desarrollo