Por qué es imposible que las vacunas COVID-19 aprobadas en México puedan causar la enfermedad: Salud

Una mujer de la tercera edad, mientras recibe la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en Ciudad Juárez, México. 12 de abril de 2021. REUTERS / José Luis González

Muchos son los mitos que corren alrededor de las vacunas contra la enfermedad COVID-19, mismos que las autoridades, con base en diversos estudios, se han encargado de desmentir en su totalidad.

Sin embargo, uno de los rumores más frecuentes entre amigos, familiares e incluso dentro de la prensa, de acuerdo con las autoridades mexicanas de salud, es el supuesto contagio a través de la inyección.

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se puede afirma categóricamente, “a través de evidencia científica clara”, que no es posible contraer el virus SARS-CoV-2 con una vacuna.

López-Gatell aseguró que es imposible enfermarse con la inyección contra COVID-19 (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Lo anterior, explicó, se da puesto que ninguna de las vacunas en contra del COVID-19 existentes o registradas en el mundo tiene la capacidad de producir la enfermedad, incluidas las seis que cuentan con aprobación en México.

“Las vacunas, todas las vacunas, ninguna de ellas contiene el virus activo, ninguna de ellas, las distintas fórmulas de las vacunas contienen fragmentos, pedazos del virus”, reveló Gatell.

Aseveró que para producir la enfermedad se requieren virus completos y activos, mismos que entran por infección natural, a partir de la vía respiratoria de “otra persona que nos tose, nos estornude o nos platique o nos cante demasiado cerca”.

Además, concluyó, las vacunas no pueden producir la enfermedad que están destinadas a prevenir. “Esto es muy importante tomarlo en cuenta”, remarcó el funcionario.

Aseveró que para producir la enfermedad se requieren virus completos y activos (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Por otra parte, refirió que corren otros rumores en los que señalan a las autoridades de no inyectar la vacuna, misma que sería reemplazada por cualquier otra sustancia o, como se ha denunciado en un par de ocasiones, “aire”.

Al respecto, indicó que el esquema de trabajo en los puestos de vacunación, así como el compromiso de las personas involucradas o trabajadores de amplia experiencia, así como los protocolos de supervisión, vuelven a la vacunación algo completamente seguro.

“Esta es justamente la inquietud que surge cuando empiezan a propagarse ideas no científicas, no técnicas, que no tienen una validez, no son válidas, no son reales, porque no son basadas en evidencia documentada”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Panorama del avance de la vacunación actual en México

El reporte técnico de la SSa refiere que este 13 de abril se inyectó el antígeno a 399,070 personas, con lo que se acumulan 12,252,769 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020. Además, la cantidad de vacunas que se han perdido suma un total de 7,523 (0.06%).

Personal de salud aplicó la vacuna CanSino Bio de una sola dosis, a adultos mayores, en la ciudad Pueblo Nuevo, estado de Guanajuato (México). EFE/Str

Personal de primera línea de atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 que ya fue vacunado alcanza las 156,351 primeras dosis; y 756, 962 con el esquema completo.

Las Personas adultas mayores con primeras dosis son 7,494,086, mientras que con esquema completo son un millón 776 mil 130; y finalmente, el Personal educativo con la primera dosis son 5,307 y con el esquema completo 17,627.

Adicionalmente se reportaron 15,019 (0.1%) Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación o Inmunización han sido reportados. De este total, 13,290 corresponden a la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech, 849 al antígeno de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, 577 a SinoVac, 221 a Sputnik V, 75 a CanSino, cuatro a antígenos desconocidos y 3 resultantes de inmunización en el extranjero.

De los casos contabilizados, únicamente 1% (177 pacientes) presentaron complicaciones graves relacionadas a la aplicación del antígeno. Además, se detalló que actualmente sólo 55 personas se encuentran hospitalizadas.

