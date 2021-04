López-Gatell aseguró que no se aplicarán esquemas de vacunación con dosis de diferentes farmacéuticas en México

El subsecretario de salud explicó por qué no se aplicará un esquema de vacunación con dosis de diferentes farmacéuticas en México (Video: SSa)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que en México no se aplicará un esquema de vacunación con dosis producidas por distintas farmacéuticas. Señaló que mientras no esté probada la eficacia de esta modalidad se evitará su uso en el país.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario detalló que en naciones como Reino Unido y China se han realizado pruebas de esquemas de inmunización mixtos, sin embargo, todavía no hay informes científicos que demuestren su seguridad.

“Esto no se va a hacer en México hasta que pudiera haber evidencia científica disponible, no necesariamente en el país, podría ser en otra parte del mundo, que muestre que esto es posible. Tenemos conocimiento que en algunos lugares, por ejemplo, en Reino Unido, se comenzó a explorar esta posibilidad hace varios meses, pero no hemos identificado que se haya publicado la documentación científica que respalde esa experiencia”

“Parece que China, también China, estaría potencialmente haciendo este tipo de experimentos, pero no hemos visto todavía un informe científico que lo demuestre. Entonces, mientras eso no sea demostrado científicamente, que es una combinación segura y eficaz, o inclusive más eficaz que el esquema de la misma vacuna, no vamos a utilizarlo”, agregó el subsecretario.

López-Gatell recordó que México fue el primer país de América Latina en aplicar la vacuna que previene la infección de SARS-CoV-2 (Foto: Reuters / José Luis González)

Por otra parte, López-Gatell recordó que México fue el primer país de América Latina en aplicar la vacuna que previene la infección de SARS-CoV-2.

Explicó que el objetivo de dicha estrategia es reducir la mortalidad causada por el padecimiento, meta que se logrará si se vacuna a los grupos de personas más vulnerable frente a la enfermedad de coronavirus.

“Si organizamos a la población con base en su edad, empezando por las personas más añosas, igual que hacen la mayoría de los países que están utilizando vacunas contra la COVID-19, entonces iremos reduciendo la mortalidad, el desenlace más indeseable de esta epidemia”, detalló el funcionario.

Aunque la inyección de antígenos estuvo en pausa por un par de meses, la estrategia comenzó a acelerarse hasta acumular 12,252,769 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020.

Personal de primera línea de atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2:

- Primeras dosis: 156,351

- Esquema completo: 756,962

Personas adultas mayores:

En México se han aplicado 12,252,769 dosis de la vacuna contra coronavirus desde el 24 de diciembre de 2020 (Foto: Reuters / Henry Romero)

- Primeras dosis: 7,494,086

- Esquema completo: 1,776,130

Personal educativo:

- Primeras dosis: 5,307

- Esquema completo: 17,627

Tras la vacunación del personal sanitario de primera línea de atención COVID-19 y de los adultos mayores, el gobierno de México planea inmunizar a las personas que tienen entre 50 y 59 años de edad. Asimismo, se determinó que en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde existen condiciones favorables para el retorno a clases presenciales, se aplicará el antígeno al personal educativo.

Las metas de vacunación trazadas por la Secretaría de Salud son las siguientes:

El gobierno de México determinó que en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas se aplicará el antígeno al personal educativo (Foto: Reuters / Jose Luis Gonzalez)

- Cubrir con la protección contra SARS-CoV-2 a 250 mil personas trabajadoras de las 11 categorías que atienden pacientes COVID-19 que aún no han sido inmunizadas.

- Vacunar con al menos una dosis a las 15 millones de personas de 60 años y más que habitan en el país.

- Inmunizar con la primera inyección, a partir de la última semana de abril y hasta junio, a 12 millones de personas de 50 a 59 años.

De acuerdo con el informe técnico de este martes, en México se han contabilizado 2,286,133 casos positivos y 210,294 muertes a causa de coronavirus. Adicionalmente se reportaron 439,531 contagios sospechosos, 3,579,530 negativos y 6,305,194 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en el país.

