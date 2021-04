“Impugnaremos el atraco que acabamos de ver”: la temeraria amenaza de Mario Delgado al INE

Por medio de un comunicado, delgado se posicionó respecto a la decisión del INE (Foto: Twitter@mario_delgado)

Tras el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio, abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero y a Raúl Morón Orozco en Michoacán, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tardó en reaccionar.

Frente a la prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió que algunos Consejeros Electorales “le han dado un golpe a la democracia”.

Por todo este contexto, el dirigente convocó a toda la militancia y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional a organizarse y, por la vía pacífica y legal, dar batalla para obtener dichas candidaturas.

“No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular”, sentenció Delgado.

Asimismo, señaló que “la lucha por vivir en una auténtica democracia nunca ha sido fácil”, por lo que convocó a sus simpatizantes “en estos momentos tan críticos para el futuro de nuestra democracia”.

Además, los invitó a “recordar las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador, quien también sufrió ataques, mentiras y robos —como lo sucedido el día hoy— y que a pesar de ello siempre condujo al movimiento por la vía legal y pacífica”, pero también “por la vía de nunca rendirnos en la lucha por un México con elecciones libres y transparentes”.

“Hoy más que nunca: unidad y movilización, en defensa de la esperanza. Vamos a demostrar que somos más los mexicanos y mexicanas que queremos transitar hacia una auténtica democracia y continuar con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, finalizó el político mexicano.

“Impugnaremos el atraco que acabamos de ver”: La temeraria amenaza de Mario Delgado al INE (Foto: Twitter/mario_delgado)

Por la tarde del 13 de abril de 2021, el Consejo General del INE tuvo una Sesión Extraordinaria para finalmente resolver el caso de Salgado Macedonio. En esta se votó por sacar definitivamente al ahora ex candidato de la contienda por la gubernatura de Guerrero.

La votación se definió con seis votos a favor y cinco en contra de retirarle al guerrerense su candidatura. Ahora el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato para la gubernatura del mencionado estado.

Por su parte, Félix Salgado Macedonio, acusado por acoso sexual y violación en contra de mujeres, dijo que las votaciones quedaron “muy cerradas”, y que si hubiera otra ronda podrían ganar, ya que “poco a poco se han convencido” de que se le debe permitir ser candidato.

Reiteró que va a impugnar la decisión en cuanto el INE le envíe a su correo electrónico la notificación oficial de la sanción.

El dirigente nacional de Morena consideró que algunos consejeros le dieron “un golpe a la democracia” (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Acusó que durante la sesión extraordinaria uno de los consejeros lo estaba acusando de delitos que él no sabía que tenía en su contra, pues dijo que el no es un “ratero” ni un violentador como el INE pretende hacerlo ver.

Por el contrario, aseguró ser pacifista y preferir que lo agredan a él antes que a cualquier otra persona.

“Yo soy pacifista, yo me meto que me peguen a mi pero no a la otra persona. Nosotros queremos la paz y la paz de las otras personas, eso es la Cuarta Transformación, y por ello apostamos a que el Tribunal nos regrese la candidatura”, aseveró.

