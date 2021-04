El Instituto Nacional Electoral está por encima de las disputas políticas”: Lorenzo Córdova

Imagen de archivo (Foto: CUARTOSCURO)

“El Instituto Nacional Electoral está por encima de las disputas políticas. Como árbitro de la contienda electoral, no caerá en la provocación ni entrará en confrontación con ningún actor político”, así lo aseguró este miércoles el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Al participar en la firma de un convenio con la Coparmex como parte de la campaña #Participo, Voto y Exijo, Códova Vianello fue cuestionado sobre las declaraciones de Félix Salgado Macedonio en contra del Instituto por la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero.

En respuesta, el consejero presidente aseguró aseguró que no responderá a los ataques de quienes están empeñados en jugar contra el árbitro, cuando la contienda es entre los partidos políticos y los candidatos y no contra el INE.

“Hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro, pero el árbitro no juega, no va a patear ningún balón”, enfatizó.

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Destacó que el INE no puede ser indolente ni permisivo frente a las violaciones a las reglas del juego, por lo que dijo, tiene que ser puntual y estricto en la aplicación de la ley.

Reconoció que hay actores violentos que quieren sabotear la convivencia pacífica, por lo que enfatizó que es indispensable que las autoridades responsables de combatir los delitos actúen.

Es por eso que Córdova Vianello consideró como “bueno” que los actores políticos inconformes acudan al Tribunal Electoral “y sigan los cauces y rutas institucionales”.

Recordó que varias generaciones lucharon para construir el actual sistema democrático que permite la participación de todas las fuerzas políticas y no es la obra de un solo hombre.

Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, respaldó las decisiones del INE y aseguró que si alguien tiene algún desacuerdo, lo desahogue por las vías legales.

En el convenio firmado entre ambas instituciones se contempla que el Instituto electoral brinde capacitación y asesoría al organismo patronal, con la finalidad de fomentar la participación ciudadana.

La noche del martes 13 de abril, el Consejo General del INE votó nuevamente para decidir si ratificaba o no la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, y la de Raúl Morón, aspirante del mismo partido al gobierno de Michoacán. Los dos, por haber violado la ley y no presentar sus gastos de precampaña.

(Foto: INE)

En ambos casos, la votación de las sanciones fue cerrada, al quedar 6 votos a favor y 5 en contra, por lo que el retiro de las dos candidaturas fue aprobada.

Los consejeros determinaron que en el caso de Guerrero, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene un máximo de 48 horas para sustituir a su candidato.

De acuerdo con el documento que se discutió en la sesión, el INE propuso que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román queden igual que Salgado Macedonio, es decir, sin registro a la candidatura y sin la posibilidad de participar en el proceso de reposición.

Es por eso que el Instituto perfiló a Luis Walton Aburto, quien solo sería acreedor a una multa de 217, 200 pesos, por haber cometido una omisión en su informe de precampaña, el cual sí entregó.

En el caso de Michoacán, el INE concedió un plazo de hasta 5 días para que el partido haga la sustitución de la candidatura.

“Nadie va a amedrentar a este INE ni siquiera con amenazas directas”

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Al arrancar la sesión, Lorenzo Córdova, aseguró que “a este INE, a estas consejeras y consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, sostuvo.

En el mismo sentido se pronunciaron todos los consejeros que integran al Instituto, luego de que Félix Salgado Macedonio, amagó con “encontrar” en sus casas a los consejeros que se sancionaron su registro, amenazó con un juicio político al árbitro electoral y sugirió que, si él no aparece en la boleta, impedirá los comicios en Guerrero

Ciro Murayama, otro de los consejeros atacados y amenazados de manera directa por el excandidato morenista, también se pronunció.

”Me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas”, dijo.

Y destacó “La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno”, enfatizó.

