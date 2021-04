Bailes, TikToks, abrazos con perros y más ridículos: los bochornosos momentos de los candidatos en México

Campañas políticas México 2021 y sus tropiezos en campañas (Video: Twitter / @CandidatosOut)

El próximo 6 de junio se realizará la jornada electoral intermedia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ella se renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se disputarán 15 gubernaturas.

Aunado a esto, se elegirán, de manera local, presidencias municipales y un gran número de legisladores locales de las entidades donde se voten por gobernadores.

Para que el electorado tome su mejor decisión, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a las campañas políticas en México, donde los candidatos se acercan a la gente para promover su plataforma electoral y mostrar su agenda política; sin embargo, a una semana de iniciar este proceso, las redes sociales se inundaron de fotografías y videos que han sido calificadas de ridículas por más de un usuario.

Candidatos hacen el ridículo en redes sociales rumbo a las elecciones 2021 (Foto: Twitter / @CandidatosOut)

Los ejemplos son amplios; sin embargo existen unos más destacados que otros y es por la cercanía que generan las redes sociales que ocurrió la masificación de estas pícaras capturas de los que aspiran a una representación popular.

Tal fue el cúmulo de casos particulares que a una semana de iniciar formalmente las campañas, se creó Out Of Context Candidatos, una cuenta de Twitter que se alimenta de fotos y videos subidos por usuarios para parodiar a su candidato local.

Al inicio de la cuenta, Out Of Context ofrece un señalamiento bastante particular de acuerdo al contexto político en la república:

La cuenta atiende a los usuarios que quieran subir contenido particular de algún candidato (Foto: Twitter / @CandidatosOut)

“Esta cuenta es pública, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Contribuciones por DM”, lo cual infiere que no es una cuenta donde se hablará de manera seria o con un nivel de discusión elevado, por el contrario, lo que ofrece es entretenimiento para los millones de tuiteros que hay en México y se quieren alejar un poco de la serie de descalificaciones y atropellos entre candidatos.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la cuenta cuenta con más de 16,000 seguidores y en sus publicaciones se puede ver a Víctor Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, cargando un pug con emblemas de su campaña.

También aparece Lupita Jones, candidata del PAN a la gubernatura de Baja California y ex Miss Universo, comprar pan en una panadería local; sin embargo, los videos de candidatos haciendo el ridículo en TikTok son los más populares.

Un joven sonrío como el niño del Oxxo en apoyo a Morena en Sinaloa (Video: Twitter / @abrahamendieta)

En un material que se encontró en la página se puede ver una coreografía de una candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rodeada de banderas y niños. Otro video muestra a un militante del Partido Acción Nacional (PAN) preguntar a su electorado si “ya se echaron el mañanero”, mientras se sirve un café. Otro video que salta a la vista es un intento de lip sync y un baile por parte de una brigada del blanquiazul.

Sin embargo, uno de los videos más llamativos es sin duda el que estelariza Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Nuevo León, en el que su esposa, Mariana Rodríguez, le pone bloqueador solar en su cara y él se queja.

Aunado a esto, existe un compilado de fotografías amplio si se considera que apenas iniciaron las campañas, en el que se muestra a las y los candidatos convivir con la gente. La cuenta está repleta de imágenes en la que los candidatos abrazan personas adultas mayores, niños, trabajadores locales y hasta perritos; no obstante, también hay fotos performáticas en las que los candidatos señalan como ratas o cerdos a los administradores de gobiernos anteriores.

