Pero el PRI noqueó más: la historia de cuando Juan Manuel Márquez apoyó al tricolor desde el cuadrilátero

Juan Manuel "Dinamita" Márquez apoyó al PRI de Enrique Peña Nieto (Foto: Twitter / @boxeoprodesa / @PRI_Nacional)

Juan Manuel Márquez, ex campeón del mundo del boxeo, fue presentado oficialmente como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una diputación federal por la vía de representación proporcional. En la ceremonia del Dinamita, se especificó que el atleta buscará ganar en el Distrito 02 correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Muchos usuarios de redes sociales lamentaron que una de las figuras más importantes en la historia del box mexicano se sumara al cúmulo de celebridades que participarán en la contienda electoral del 6 de junio de este año.

“Vamos a trabajar por la gente, por el país y por la sección que me toca. Como lo hice en el ring, con mucho esfuerzo, mi promesa no se quedará en palabras. No me gusta hablar en el ring pues mi capacidad la he demostrado con los guantes, ahora, así será en lo legislativo, no se quedará en palabras, lo voy a demostrar”, dijo el púgil.

Durante la pelea "Manny Pacquiao vs Juan Manuel Márquez III", El Dinamita manifestó su apoyo al PRI (Video: YouTube / @fighters)

Sin embargo, este no es el primer acercamiento del Dinamita a la política. Esto porque en 2012 cuando fue la pelea “Márquez Pacquiao III”, el boxeador presumió su afinidad política al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al portar en su calzoncillo el logotipo de este partido.

Acto que fue criticado ampliamente en medios de comunicación, por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el gobierno en turno, que era del Partido Acción Nacional (PAN). Cabe recordar que para noviembre de ese año, Enrique Peña Nieto (del PRI) ya había sido elegido como presidente, pero Felipe Calderón (del PAN) seguía como jefe del ejecutivo federal, pues la toma de protesta de EPN sería hasta el 1 de diciembre.

Juan Manuel Márquez va como candidato plurinominal por el Verde Ecologista (Foto: Twitter / @karencastrejont)

En ese encuentro el mexicano perdió por decisión dividida; sin embargo, trascendió su predilección política, ya que aseguró que nadie lo obligó y nadie le pagó para que luciera el logo del PRI durante el encuentro en Las Vegas, Nevada.

“Eso fue por mí, por una decisión propia. Yo lo decidí porque quería un cambio para mi país. Estoy inconforme con lo que está pasando y yo creo que eso fue por mí. No hubo nadie que me influyera en la decisión”, explicó en aquella ocasión.

Aunado a esto, afirmó haber votado por Vicente Fox y Felipe Calderón, los presidentes del blanquiazul, pues pensó que ellos marcarían la diferencia a los gobiernos del PRI, que había gobernado México por casi 80 años; sin embargo, tras su desilusión de que el PAN no transformó a la sociedad creada por el PRI, decidió apoyar nuevamente al PRI.

El púgil se subió a pelear con el logo del PRI, dicha pelea la perdió (Foto: Captura de pantalla / YouTube / @fighters)

“Los gobiernos panistas, en algunos casos, han trabajado bien. Pero yo creo que han hecho un trabajo en general mal. Los dos sexenios pasados yo voté por el PAN y realmente, con el trabajo que están haciendo, es algo que la verdad quiero demostrar mi desilusión por lo que está pasando”, afirmó.

En aquella ocasión, Márquez fue multado con 29,000 pesos por hacer proselitismo a un partido político; sin embargo, el boxeador había dicho que no violó ninguna regla pues, en caso de que sea proselitismo, no lo hizo en México; no obstante, insistió en que no fue proselitismo, sino el ejercicio de su libertad de expresión y afinidad democrática.

Ahora, para la contienda electoral intermedia a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el peleador se sumó al Verde, uno de los partidos pequeños que apoya la 4T y la coalición Juntos Hacemos Historia en algunos estados de México. Cabe recordar que dicha coalición es promovida por Movimiento Regeneración Nacional (Morena); aunado a esto, la justa renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro y definirá 15 gubernaturas.

