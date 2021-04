Alfredo Adame, rey de un palacio solitario: “No puedo tener amigos, ni socios, ni familiares, a todos los corroe la envidia”

Video: Infobae México.

(Parte II)

Desde la intimidad de su hogar, el actor de 62 años es más Alfredo que Adame. Sin tapujos, como lo advirtió al principio de la entrevista, expone su lado más vulnerable, aunque sin lamentarse o afligirse.

“Yo me levanto el domingo solo en la mañana”. Y también de lunes a sábado. Aunque ni tan solo. Por su casa se pasean dos perros que lo acompañan desde hace más de 10 años . Uno de ellos posa en un par de ocasiones a su lado durante la charla.

También cuenta que él corta el pasto de su casa y limpia la piscina que engalana su jardín. Por la pandemia redujo el personal que trabajaba en su casa a solo una persona, su chofer de toda la vida, don Agus, quien ahora solo acude dos veces por semana.

Foto: Infobae México.

Y esa situación queda manifiesta en los grandes ventanales sin tocar que enmarcan la sala de su casa. La falta de luz en esa área transmite una sensación de soledad –sin ánimo de nostalgia– que bien podría ser una metáfora que retrata el presente del actor.

“No tengo relación con mis hermanos; el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero… y eso incluye a la familia. Yo no puedo tener amigos, no puedo tener socios, no puedo tener familiares, porque desgraciadamente a todos les corroe la envidia”, cuenta resignado a Infobae México.

Cortó relación también con tres de sus cuatro hijos.

“La relación con mis hijos está rota totalmente, yo no quiero ninguna relación con mis hijos”. Se trata de la familia que hizo con Mary Paz Banquells, de quien se divorció en malos término tras 22 años de matrimonio. Dice que ellos tomaron partido por su madre. Entonces la relación se deterioró hasta el punto sin retorno.

Alfredo Adame, su exesposa Mary Paz Banquells y sus hijos con ella (Foto: Captura de pantalla)

Ellos lo atañen a los dichos de Adame contra su madre. También al rechazo que el famoso conductor expresó a uno de sus hijos cuando este le dijo que era homosexual. Pero Alfredo tiene una explicación más simple y distinta: “son unos malagradecidos”.

El primer distanciamiento, explica, fue con el mayor de los tres, Diego, porque le dijo mentiroso. Con los otros dos, Sebastián y Alejandro, la cosa fue gradual. Se llevaban cosas de su casa sin avisar –ellos viven con su madre–, incluso los señala por esconderle documentos oficiales, solo para fastidiarlo. Y la gota que derramó el vaso fue cuando sacaron de casa de Adame, sin permiso, el ‘potro del castigo’, un aparato de estiramiento para artes marciales que el actor atesoraba porque batalló tres años en conseguir que se los enviaran desde Corea.

“Estaban siendo manipulados por su mamá”, lamenta. “Para mí no son mis hijos”.

Video: Infobae México.

Pero lejos de verse afectado se dice un hombre tranquilo y feliz. Y no es que sea un desalmado, aclara, sino que “la nostalgia es para los débiles”, concepto con el que para nada se identifica. Además conserva una cercanísima relación con su hija Vanessa y con sus dos nietos. El semblante le cambia (para bien) al hablar de ellos.

¿Misógino?

Alfredo Adame sostiene que les dice sus verdades a las malas personas, sin importar su género. Y así como no se queda callado con Carlos Trejo o Gustavo Adolfo Infante, tampoco se ha detenido con sus exparejas, o personajes como Laura Bozzo, Andrea Legarreta o Cynthia Klitbo.

Alfredo Adame le dijo a Laura Bozzo: "me das asco" (Captura YouTube-Unicable)

Y eso le ha valido que más de una lo tache de misógino. Pero el rechaza rotundamente ese adjetivo. “Como ahorita es una generación de cristal, si dices que una mujer te hizo daño eres un maldito; si dices que una mujer te robó… te quieren crucificar”, argumenta.

Él describe a su exesposa Mary Paz Banquells como “una mujer perversa, malvada, que me había robado, engañado, mentido, que me había echado a mis hijos en contra”. Mientras ella lo ha acusado en repetidas ocasiones de violencia psicológica.

“¿Y por qué no se largó cuando le estaba gastando 15 mil dólares de ropa en Nueva York?, si la violentaba yo psicológicamente y verbalmente, ¿por qué no se largó cuando andabamos en el crucero del Mediterráneo?”, se pregunta de manera enérgica el actor. “Esta mujer se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera a la familia”.

Diana Golden y Susana Quintana son otras de sus exparejas que lo acusan de violencia. Pero de la primera dice que se separó porque ella le fue infiel, además de sus problemas de drogas y alcohol. De la segunda argumenta las mismas adicciones, además de que estaba con él por interés.

Foto: Infobae México.

Aún así, indica, con Quintana se detuvo lo más que pudo. Cuando hablaba de su rompimiento se limitaba a decir que las cosas no se habían dado pero que ella era una buena mujer. “Al otro día en TVNotas ‘tiene el pito chico”, recuerda, “todavía al otro día voy yo a programas de televisión y digo ‘bueno, no sé por qué lo habrá dicho, me extraña mucho su actitud”. Pero lo atacó tanto, advierte, que lo orilló a defenderse.

Adame recuerda que hace un par de años ofreció un millñon de dólares a quien le ponga enfrente una mujer que él haya violentado. “Al día de hoy”, presume, “no hay una sola mujer que haya llegado por su millón de dólares”.

Carlos Trejo: un pleito de 17 años y la ansiada pelea que nunca fue

Alfredo Adame y Carlos Trejo bien podrían ser la versión humana (y mexicana) de la legendaria rivalidad entre Godzilla y King Kong. Con la gran diferencia de que los segundos sí llevaron a cabo su esparado enfrentamiento. Mientras que la pelea de los primeros resultó en un fraude.

Esta rivalidad, cuenta el protagonista de decenas de telenovelas de Televisa, data de hace 17 años, cuando él era conductor del programa “Hoy”. “Nació de que yo lo hice famoso, y le hice su porquería de libro un best seller casi casi”, relata en referencia a “Cañitas”, el texto que lanzó a la fama a Trejo y hasta un películo tuvo, “un libro verdaderamente escrito con las patas”, agrega Adame.

Luego, en otro programa el conductor tuvo una sección sobre temas paranormales. Y ante el “tremendo éxito”, subraya, “este (Trejo) se enoja, se pone celoso, envidioso y empieza a atacarme hasta que le contesté: “Mira Carlos Trejo, yo no soy igual de decente que Mausan, ni de educado. Yo sí te rompo la madre”, y ahí comenzó el pleito eterno.

Alfredo Adame y Carlos Trejo, ofrecieron conferencia de prensa para dar detalles sobre su pelea de ajuste de cuentas, que nunca se realizó (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“En 17 años le canté la bronca cuatro veces y las cuatro veces se rajó”. Adame enfatiza que él es cinta negra en artes marciales, así que para poder “romperle el hocico” a Trejo se le ocurrió institucionalizar la pelea. Se lo propuso al “cazafantasmas”. Un encuentro organizado, con reglas, cuyas ganancias fueran donadas.

Dice que al principio Trejo se negó. Y después su abogado lo contactó para decirle que sí. La gente de Trejo organizaría todo. Supuestamente habían conseguido un foro 360. Ellos vendieron los boletos porque supuestamente habían conseguido los permisos correspondiente del gobierno capitalino.

Pero, continúa, nada estaba realmente organizado. Se vendieron las entradas sin tener permisos. Y cuando la pelea fue cancelada, denuncia Adame, no se les devolvió el dinero a los clientes. El aforo del lugar era de unos 4.000 lugares. Los boletos se vendieron, cuenta el actor, hasta en 3.000 pesos. “Fue un fraude maquinado”.

Después ocurrió la famosa rueda de prensa en la que Trejo le aventó una botella que le abrió la ceja a Adame. Seis puntadas le valió esa herida. “Ahí dije ‘se suspende la pelea, no se cancela’, y luego salió este diciendo ‘no pos yo cancelo la pelea’, y ya ahí la mató. No devolvieron el dinero de las entradas, fue un fraude”.

El ‘Rey grupero’, su más reciente enemigo

Su historia con Luis Alberto Ordaz, el youtuber mejor conocido como ‘Rey grupero’ inició cuando este quería hacer un program con Adame. El famoso conductor cuenta que no lo conocía, pero aceptó reunirse con él para escuchar el proyecto.

“Y de repente llega el personaje, el ‘Rey grupero’; un apestoso, mugroso, con un sombrero peor que el de Trejo”, describe, “un asco, el pelo ceboso, todo andrajoso, una camisetita color palo de rosa ya deslavada, la axila sudando, los pantalones más viejos que he visto en mi vida que yo creo tenían tres años de no lavarlos, las botas unas porquerías... yo lo vi y para mis adentros dije ‘con este apestoso ni a la esquina”.

El youtuber conocido como 'Rey grupero' y su novia la actriz Cynthia Klitbo (Foto: Instagram @reygruperomx)

No tuvo contacto con él hasta que hace unos meses intermedió por el médico esteticista, el Dr. Juanjo Duque, quien recientemente fue detenido por mala praxis, documentación apócrifa y cargos de narcomenudeo. Su escándalo estalló cuando ‘Rey grupero’ denunció en un video, respaldado con unos seis testimonios, supuestas malas prácticas del especialista.

Adame dice que el doctor no es su amigo. Tampoco su socio. Iban a serlo pero el plan no se logró por la pandemia. Aunque defiende su trabajo. Dice que corroboró sus referencias profesionales antes de someterse a un tratamiento de masculinización con él, del cual resultó muy contento.

El actor cuenta también que el Dr. Juanjo le contó que había sido vÍctima de extorsión previo al video del ‘Rey grupero’. Entonces volvió a tener contacto con el youtuber. “Era una llamada de cortesía, ni lo amenacé ni nada”, aclara agregando que simplemente le advirtió: “Amigo, te vas a meter en un gran lío. El doctor es una hombre muy poderoso y en sentido figurado te va a romper el hocico porque te va a echar a sus abogados”.

También le recomendó que se retractara en video. Pero al otro día, continúa, el novio de Cynthia Klitbo salió diciendo que Alfredo lo había amenazado de muerte y que le iba a levantar una demanda. Lo demás es historia.

Peleas como esa a Adame le sobran. Y aunque afirma que “todo lo que es pleito y réplicas es verdad”, al final de cuentas reconoce que descubrió la manera de monetizar la polémica que particularmente le caracteriza.

