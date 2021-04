Autoridades ya preparan protocolos para el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar

CIUDAD DE MÉXICO, 17MARZO2020.- Como parte de las medidas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en días pasados para la prevención del contagio del Coronavirus Covid-19, el cual ya registra 82 casos confirmados en nuestro país, varios filtros de sanidad fueron instaladas en las entradas de los planteles de educación básica, entre los que se encuentran la aplicación de gel antibacterial, la firma de una carta responsiva que acredita que el menor no está enfermo y el regreso a casa de cualquier alumno que presente síntomas de enfermedades respiratorias. Asimismo, las clases serán suspendidas a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril, por lo que el periodo vacacional de Semana Santa durará un mes. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El regreso a clases presenciales podría tener un retraso de nueva cuenta, pues las autoridades de salud pronosticaron que será hasta el próximo ciclo escolar cuando esto se convierta en una realidad.

De acuerdo con José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, el regreso a las aulas dependerá de una serie de condiciones y de medidas de seguridad en las que ya trabaja el sector salud en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, aseguró que ya evalúan a diversas entidades federativas para saber si pueden regresar a clases antes de terminar el ciclo escolar 2021, o bien, si tendrían que iniciar hasta el siguiente ciclo escolar 21-22.

En las recientes reuniones enfocadas al tema, expresó, se han definido los diversos protocolos, lineamientos, guías y manuales que permitirán, en su momento, tener clases en las escuelas de manera segura tanto para los alumnos, como para los maestros.

Chairs sit empty inside a primary school in the village of Yeton, in the Aldama district of Chiapas State, Mexico, Monday, Aug. 24, 2020. As students across Mexico restarted online and TV classes Monday amid the ongoing coronavirus pandemic, many children in remote rural areas without access to television or internet service were left out, with no way to restart their education.(AP Photo/Isabel Mateos)

Una de las principales condiciones, aseguró Alomía, es que las entidades que pretendan volver a las clases, deben enfrentar los niveles más bajos de riesgo; en este caso, el color verde del semáforo epidemiológico implementado por el sector salud.

“Estamos hablando precisamente que la transmisión comunitaria y por lo tanto la circulación del SARS COV-2 es baja y entonces obviamente ese es un primer nivel y disminución del riesgo que es importante para poder plantear reactivación de actividades sociales y en este caso en espacios públicos, sin olvidar obviamente las escuelas privadas, que también esos espacios se dan, para efectos de este tipo de actividades como sería el regreso a clases”, aseveró.

Además, informó que en este análisis, la vacunación marcó un nuevo punto de partida para poder considerar la actividad presencial en escuelas por dos vertientes:

La primera, la creación de una estrategia de vacunación dirigida de manera directa a los trabajadores de la educación, con el objetivo de controlar el riesgo de que puedan adquirir la enfermedad en las aulas o bien, durante el recorrido de su domicilio a la escuela.

MÉXICO, D.F., 04AGOSTO2014.- Somnolientes, atentos, curiosos y algunos hasta nerviosos, 45 mil estudiantes en promedio ingresaron por primera vez a la Universidad Nacional Autónoma de México en este regreso a clases de la Máxima Casa de Estudios. Después de casi 2 meses de inactividad escolar, poco a poco los salones que hasta hoy en la mañana permanecían vacíos, divergieron el silencio de las clases ausentes, hasta alcanzar su máxima capacidad: en promedio 60 alumnos por salón. El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) indicó que un estimado de 160 mil jóvenes no lograron ingresar a la institución de educación superior. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

La segunda, en relación con las personas mayores de 60 años; pues al exponer a los jóvenes durante el regreso a clases, en caso de que algún alumno adquiera la enfermedad COVID-19, podría traspasarlo a los miembros de su familia, como lo son sus abuelos o padres de edad avanzada. Por lo que la vacuna que inmuniza a este sector es un gran paso para lograr el regreso a clases.

“Tendremos al menos una población considerada de riesgo pero que, al estar vacunada, ya no lo sería, al menos no con esa magnitud del riesgo, lo que indica que la actividad escolar no estaría contribuyendo a la mortalidad o la letalidad que se ha estado dando en estos grupos o inclusive la generación de enfermedad grave”, dijo Alomía Zegarra.

Por otra parte, y en relación con las recomendaciones principales, aseguró que al regresar a las aulas, se pedirá un filtro familiar donde sus padres tendrán que aprender a identificar síntomas de COVID-19; seguido de un filtro en la escuela, donde harán un monitoreo a la entrada que ningún alumno presente la sintomatología.

Hay medidas que se están aplicando también para mantener la sana distancia al interior del plantel como sería la asistencia escalonada. Las horas de recreo también serían escalonadas.

CIUDAD DE MÉXICO, 05AGOSTO2019.- Más de 356 mil estudiantes de educación media superior, licenciatura y posgrado de la UNAM iniciaron el ciclo escolar 2020-1. A nivel licenciatura casi 50 mil (más de dos mil que el año pasado) son de nuevo ingreso y 12 mil irán al posgrado. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Además, señaló que en caso de detectar la presencia de un caso sospechoso, se podría suspender la actividad en el salón o salones involucrados, e incluso, se podrían cancelar las clases en todo el plantel. Dependerá de la gravedad de los contagios.

Por último, Alomía reveló que ya existe todo un plan de regreso a clases para lo que será el ciclo escolar 21-22, en donde habrá menores riesgos de contagio gracias al avance de la aplicación de las vacunas.

“Dado que es en una temporalidad todavía de más adelante, de más meses adelante, pues obviamente todos estos riesgos todavía irán disminuyendo en función de que se seguirá vacunando, ahora ya no sólo tendremos cubierta a la población de mayores de 60, sino de seguro también estarán los de 50 a 59 ¿y por qué no? pensar que estarán inclusive ya personas de 40 a 49″, finalizó.