Sergio Torres Félix presentó marcado ascenso en encuestas a la gubernatura de Sinaloa durante primera semana de campañas

Sergio Torres Félix se ubica ya con dobles dígitos en la carrera por la gubernatura de Sinaloa (Foto: Cortesía MC)

Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), tuvo un crecimiento exponencial en menos de una semana del inicio de las campañas, en donde avanzó del 8% al 15% en las preferencias electorales en el estado, consolidándose como la tercera fuerza.

A dos meses de la elección del 6 de junio, donde además se renovarán otras 14 gubernaturas, la Cámara de Diputados y unos 21,000 puestos locales, Torres Félix ya se encuentra el el tercer puesto de preferencia de los votantes, según una prestigiosa casa encuestadora a nivel nacional.

De acuerdo con la casa encuestadora Enkoll, el abanderado de Movimiento Ciudadano cuenta con el 15% de la preferencia de los encuestados que contestaron por quién votarían si hoy fueran las votaciones estatales.

Torres Félix se ubica detrás del candidato de Morena, Rubén Rocha, y de Mario Zamora, de la alianza opositora PRI-PAN-PRD (Foto: Cortesía Enkoll Encuestadora)

Torres Félix sólo está por debajo de dos senadores con licencia: Rubén Rocha Moya, de la alianza de Morena, el partido más poderoso de México, con el Partido Sinaloense, y de Mario Zamora Gastélum, de la alianza opositora del PRI (Partido Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática).

Otra encuestadora, también reconocida a nivel nacional, publicó hace unas semanas una encuesta en la que, aunque Torres Félix estaba igualmente en tercer lugar, la medición señalaba que tenía el 8% de la preferencia del voto de los sinaloenses, siete puntos menos que la de esta semana, donde las cosas cambiaron radicalmente con el inicio de las campañas.

El estudio de Enkoll señaló que la población de Sinaloa está de acuerdo con un cambio de los colores del gobierno que actualmente encabeza el priista Quirino Ordaz Coppel. El 51% de los encuestados respondieron que “muy importante” un cambio de gobierno y 21% “algo importante”, por lo que una respuesta positiva suma 72 por ciento.

La encuesta de Enkoll se realizó del 27 al 31 de marzo de 2021, a una población de mujeres y hombres mayores de 18 años de edad con credencial de elector vigente. Se realizaron 805 entrevistas “cara a cara” en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

Torres Félix busca acumular el voto de protesta contra el PRI a nivel local y contra Morena a nivel federal (Foto: Cortesía)

Para una mejor representación de la población, la encuestadora señaló que se manejan cuotas por las variables de género cruzada por rango de edad. Bajo un esquema de muestreo probabilístico polietápico los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-3.46% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.

El domingo pasado, cuando inició su campaña por la gubernatura de Sinaloa, en el noroeste de México, Sergio Torres Félix presentó un manifiesto de 20 puntos para su eventual administración de la entidad, donde aseguró que venderá las aeronaves del gobierno de la entidad y Casa Altata.

El ex alcalde de Culiacán garantizó que con el dinero de la venta de las aeronaves y la casa de playa se financiarán programas de salud pública en Sinaloa. En una conferencia de prensa en la cual estuvieron presentes algunos de sus compañeros de partido señaló que “este es su reto más grande en su carrera política”.

“Lo hago al frente de Movimiento Ciudadano, una organización nueva, fresca, incluyente. No soy ningún improvisado, me he preparado toda mi vida para asumir el cargo más importante de Sinaloa. Ejercí varios cargos administrativos municipales, el liderazgo de un sindicato con miles de afiliados y me titulé con dos carreras universitarias”, reiteró Torres Félix

