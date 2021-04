Fórmula 1: ¿qué tipo de piloto #2 será “Checo” Pérez en Red Bull?

Hay varios tipos de pilotos número dos para un equipo de Fórmula 1. Sergio ‘Checo’ Pérez no dudaría en ser un Nico Rosberg, Red Bull se conformaría con que fuera como Valtteri Bottas y nadie quisiera que fuera como Alex Albon.

Para empezar, hay que tener claro que aunque el mexicano no se sienta, no quiera ser el segundo volante de la escudería con sede en Milton Keynes, es un hecho que la apuesta de Christian Horner y compañía es el talento casi salvaje de Max Verstappen.

Y no está mal, a Checo lo contrataron para ser un coequipero que esté cerca de Verstappen y que consiga los puntos que hagan que Red Bull derrote a Mercedes en el campeonato de constructores.

Un corredor maduro que no tendrá problemas en supeditar su beneficio individual para lograr los objetivos del equipo.

Sergio Checo Pérez concluyó en la quinta posición en el Gran Premio de Bahréin. El mexicano remontó 15 posiciones que le valieron para ser seleccionado como el Piloto del Día (Foto: Twitter@SChecoPerez)

Pero si en el camino al hacer su trabajo, sin obstaculizar el de Max, Checo logra estar igual por arriba del neerlandés en la clasificación, es un hecho que peleará por el título.

Sea como sea, el trabajo de Checo es estar tan cerca como se pueda de Max siempre y cuando pueda estar adelante, bienvenido.

Es muy pronto para predecir qué clase de rol tendrá Pérez, apenas se ha corrido un Gran Premio y su coequipero es para muchos el más talentoso piloto de la F1. El rol de un segundo piloto también está ligado directamente al desempeño del número uno. Pero podemos presentar algunas las opciones y ejemplos.

Tipos de pilotos número dos

El “Sancho Panza a disgusto”

Este coequipero es un piloto número dos que no le gusta estar en un plano secundario, que no tiene empacho en decir ‘no estoy de comparsa del piloto uno’, pero que su nivel no da más que para ser el fiel escudero que ayuda cabalmente a que el equipo logre sus objetivos. Es el Sancho del Quijote que va un paso atrás de Rocinante, pero odia serlo.

Ejemplo: Valtteri Bottas

Foto: Reuters

El “Robin de Batman”

Este es bueno, muy bueno en todo. Bueno en velocidad, consistencia y ritmo. Sabe cuál es su rol y lo cumple con una sonrisa. Su “bondad” es tal que se dejará pasar siempre que se lo pidan. Consciente de que Batman tiene el primer crédito de la película y vive feliz como actor de reparto.

Ejemplo: Rubens Barrichello

El “No more Mr. Nice Guy”

Este parecía un buen amigo, un colega de toda la vida que parecería mandado a hacer para proteger y ayudar a la “estrella” a ganar todos los títulos, pero un día decide que no volverá a ceder un puesto y con base en velocidad y agallas arrebata el título a su compañero. Se acaba la amistad, pero nace otro campeón.

Ejemplo: Nico Rosberg en 2016

El “Fredo Corleone”

El que viene de la familia, que reclama su derecho a ocupar un asiento en ella pero que a la hora buena no da resultados. En lugar de ayudar, su accionar perjudica a toda la organización. Al final se le pide que vaya a pescar y que deje el trabajo a otro.

Ejemplo: Alex Albon en 2020

El “Michael Corleone”

Un “mátalas callando”, un mustio. Parece un chico bueno, pero poco a poco muestra que pesa tanto o más que el número uno. No dudará en tomar el puesto de piloto principal si el titular se descuida. Incluso puede hacerlo sin caer en roces internos. La diferencia con el Mr. Nice Guy es que éste ni siquiera le cae mal al que desbancó.

Ejemplo: Charles Leclerc en 2019

SEGUIR LEYENDO: