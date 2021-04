AMLO volvió a presumir programas sociales de su gobierno en plena campaña electoral

El presidente López Obrador regresó a Palacio Nacional tras una gira por el oriente del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este domingo 11 de abril de una gira por Ayoxuxtla, Izúcar de Matamoros y Puebla capital. A su paso, el mandatario mexicano evaluó algunos de los programas sociales de su gobierno, tales como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

A través de su cuenta de Twitter, el tabasqueño publicó su entrada a Palacio Nacional, en donde lo recibieron trompetas y un saludo a voces con la frase “buenas tardes señor presidente”.

“Regresamos a Palacio Nacional. Ayer estuvimos en Ayoxuxtla y en Izúcar de Matamoros por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y revisamos Producción para el Bienestar. Hoy, en Puebla capital, evaluamos Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes en apoyo a campesinos”

El presidente López Obrador destacó los programas sociales de su gobierno en plena época electoral (Foto: captura de pantalla / Twitter@lopezobrador_)

Sin embargo, el artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

“En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, refiere el Diario Oficial de la Federación.

Si bien la entrega de programas sociales no debe suspenderse durante las campañas electorales, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, no será posible su distribución en eventos masivos, “toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios”, detalla el documento.

El presidente López Obrador aseguró que todos los apoyos correspondientes a los meses de campaña electoral serían entregados con antelación (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, en dicha ley se establece que ninguna persona o partido podrá condicionar la entrega de algún apoyo a cambio del voto de los ciudadanos.

“Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular; o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito”

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que todos los apoyos correspondientes a los meses de campaña electoral serían entregados con antelación, con el fin de no influir en la equidad de la contienda del próximo 6 de junio.

El pasado domingo iniciaron las campañas políticas de cara a las elecciones del 6 de junio (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, según el Instituto Nacional Electoral (INE), se trata del proceso democrático más grande en la historia del país, en donde se elegirán 15 gubernaturas, 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 200 diputaciones por representación proporcional, una senaduría de mayoría relativa y 1,926 presidencias municipales.

El pasado domingo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, anunció el inicio de las campañas políticas de cara al proceso electoral en puerta.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario convocó a todos los contendientes por cargos públicos a conducirse con legalidad y compromiso democrático. Además, hizo un llamado a las autoridades de los tres órganos de gobierno a apegarse a respetar el precepto constitucional de imparcialidad y no intervención en el proceso electoral.

SEGUIR LEYENDO: