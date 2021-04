“¡Estoy tomadísima!”: aspirante panista a concejal de MH renunció tras escándalo en estado de ebriedad

(Video: Twitter / @PazAmlove)

El pasado 6 de abril se hizo viral un video en el que se muestra cómo la candidata a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional (PAN), Linda Ruiz, conducía una camioneta en estado de ebriedad.

Ante ello, la aspirante presentó su renuncia a la contienda y por medio de Twitter, Mauricio Tabe, aspirante a Alcalde de la demarcación y con quien colaboraba Ruiz, confirmó que aceptó la baja de la candidata, pues señaló que no colaborará con personas que puedan poner en duda la honorabilidad de su proyecto político.

“He aceptado la renuncia a la candidata a concejal Linda Ruiz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto, ni en campaña ni en el Gobierno”, se lee en el tuit del candidato.

A pesar de que la grabación es de 2020, fue apenas cuando se volvió viral en redes sociales. En ésta también se escucha a la ahora excandidata insultando con palabras altisonantes a la persona que la grabó.

(Imagen: captura de pantalla Tw/@mauriciotabe)

“¿A dónde lo vas a publicar? ¿A dónde me voy a confirmar? ¿A dónde? Me estoy tomando unas copas, me vas a grabar, ¿qué más vas a hacer?”, gritó la panista, entre otras afirmaciones.

“La señora secretaria anda muy tomada, con una camioneta que no le corresponde”, dijo quien la grabó y a lo que ella respondió: “Tomadísima, estoy tomadísima”.

También mediante Twitter, Linda Ruiz admitió la veracidad de la grabación y asumió la responsabilidad de sus actos, por lo que recalcó que se retiraría del proyecto político de la coalición “Va Por México”.

“Asumo cabalmente la responsabilidad de mis actos y mis errores. He presentado mi renuncia a la candidatura para no afectar un proyecto honesto que recuperará el rumbo de la Miguel Hidalgo”, escribió en la red social.

(Imagen: captura de pantalla Tw/@LindaRuizMH)

La persona que difundió el video aseguró que Linda Ruiz no sólo se encontraba en estado de ebriedad, sino que presuntamente conducía un automóvil que no era de ella.

“No entiendo por qué la señora tiene el poder para andar tomando en camionetas que no le corresponden. Estamos hablando que son las ocho de la mañana. La señora está muy tomada, en poder de camionetas que no le corresponden. Ya está muy tomada señora”, insistió el sujeto en la grabación.

“Linda Ruiz, secretaria general de @AccionNacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando en estado de ebriedad, pues sí, anda tomando de pura frustración ya que están completamente derrotados… Ah pa’ boquita. ¿Así serán todos los del #PRIANRD?”, escribió, por su parte, el usuario que subió el video apenas hace dos días.

Y es que cabe recordar que con rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, este domingo 4 de abril iniciaron las campañas para la gubernatura en nueve entidades de la República Mexicana, mientras que en Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y Ciudad de México empezaron con los actos de proselitismo para cargos en diputaciones y ayuntamientos.

(Foto: Cortesía INE)

Debido a la actual emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el próximo 6 de junio todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen votar tendrán que usar de manera obligatoria el cubrebocas.

El organismo señaló que los funcionarios de casilla podrán proporcionar cubrebocas a las personas que los necesiten y en dado caso de que el votante se niegue a portarlo, se le prohibirá el acceso a las urnas y podrán llamar a la fuerza pública para mantener el orden social.

Más de 21,000 cargos públicos se renovarán en las próximas elecciones, entre las cuales incluyen a 500 diputaciones, 30 congresos locales, 15 gubernaturas, más de 190 ayuntamientos y 16 alcaldías; por ello es que son consideradas las más grandes de México.

