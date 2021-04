Así eran los disfraces de los sujetos que se hicieron pasar por adultos mayores para recibir la vacuna contra COVID-19

Los hombres sí recibieron la vacuna, sin embargo una trabajadora sospechó de su actitud sospechosa y fueron detenidos por la policía Foto: (SSC CDMX)

Dos hombres de 31 y 35 años fueron detenidos por presentar documentos apócrifos y disfrazarse de ancianos para recibir la vacuna contra el COVID-19 en uno de los puntos de vacunación instalados en la alcaldía Coyoacán.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que toda vez que exhibieron documentación apócrifa que los identificaba como personas adultas mayores beneficiarias de la vacuna, ambos fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

En la celebración de la audiencia inicial, el impartidor de justicia determinó que los ahora imputados deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada; además, fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Uno de ellos incluso fingió no poder caminar por lo que pidió que los trasladaran en una silla de ruedas Foto: (SSC CDMX)

De acuerdo con la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, el pasado 27 de marzo los imputados acudieron a un centro de vacunación Covid instalado en Calzada de la Virgen, colonia Alianza Popular Revolucionaria, en la citada alcaldía, donde cometieron dicha conducta.

Este día le correspondía acudir a todos aquellos adultos mayores cuyos apellidos paternos iniciaran con las letras H, I, J, K y L.

En conferencia de prensa, Cristina Cruz, Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, informó que debido a la voz que no correspondía a la de un adulto mayor fueron descubiertos y puestos a disposición de las autoridades.

A pesar de sus disfraces, no pudieron burlar la ley Foto: (SSC CDMX)

“Y ya al final del proceso de vacunación una compañera servidores de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía, entonces fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció. Utilizaron documentación de otra persona no estaba alterada la documentación más bien era de otras personas, y van caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello, las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos”.

Sobre este tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam refirió que los dos sujetos se encuentran en prisión por usurpación de identidad.

“El tema aquí es que en todos los casos que no se siguen los criterios que deben seguirse, y en particular si hubo una falsificación de un documento, pues se trata como un delito, sobre todo si hubo usurpación de identidad. En otros casos sencillamente, si hay una persona que es funcionario público y que por alguna razón se vacunó y no le correspondía, se separa del cargo dado que ahí no hay un delito penal”.

Imagen de archivo. Un hombre recibe una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 durante una jornada de inmunización, 21 de marzo de 2021. REUTERS / Henry Romero

Sobre las segundas dosis para estos sujetos, así como para el titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, quien fue destituido por brincarse la fila para recibir la vacuna contra Covid19 sin que le correspondiera, Sheinbuam Pardo indicó que si se les aplicará pues se trata del derecho a la salud.

Respecto al avance de la vacunación continúa en México, hasta el corte de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles, las autoridades sanitarias aplicaron este martes 314,666 inyecciones. En cuanto al número total de inyecciones aplicadas, éste asciende a 10,089,420.

En este rubro, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó los números acumulados de los casos que han presentado reacciones a las sustancias activas de las vacunas. Al respecto, señaló un total de 14,218 casos notificados (0.1%), de los cuales 143 (1%) se señalan como graves.

Por laboratorio farmacéutico, el listado lo encabeza Pfizer-BioNTech con 12,911; le sigue AstraZeneca con 545, SinoVac con 530, Sputnik V con 189, CanSino con 37 , finalmente informaron de tres en los rubros “desconocidos” y “vacunas en extranjero”.

