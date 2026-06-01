Infusión de hoja de mango: el remedio tradicional contra el azúcar alta que pocos conocen

Científicos han encontrado en las hojas de mango compuestos con potencial para reducir la glucosa y proteger los órganos afectados por la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de hoja de mango, un remedio tradicional poco conocido fuera de Asia y África, ha comenzado a ser explorada por la ciencia moderna por su potencial para el control del azúcar en sangre.

Aunque su uso popular se remonta a generaciones, la validación científica de sus efectos y la estandarización de su preparación aún están en desarrollo.

Distintos estudios han identificado en las hojas de mango compuestos como mangiferina, quercetina y diversos flavonoides, capaces de reducir la glucemia, mejorar el perfil de lípidos y proteger órganos afectados por la diabetes.

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Las proporciones y la eficacia dependen de la variedad de mango y del método de extracción utilizado.

Mecanismos de acción: compuestos clave y rutas celulares

La acción antidiabética de la hoja de mango involucra distintos mecanismos complementarios.

Los extractos de hoja, preparados mediante decocción o extracción hidroalcohólica, estimulan la secreción de GLP-1, una hormona intestinal que potencia la liberación de insulina y reduce la producción de glucagón.

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Este efecto, verificado en experimentos con células y ratas diabéticas, ha demostrado ser comparable al de medicamentos convencionales como la sitagliptina, según detalla el artículo Molecular Mechanisms and Antidiabetic Effects of Mango (Mangifera indica) Leaf Extract as a GLP-1 Analogue in Type 2 Diabetic Rats.

Además, los compuestos fenólicos presentes inhiben enzimas como la alfa-glucosidasa y la DPP-IV, disminuyendo así la absorción de glucosa, según detalla el estudio publicado en Antidiabetic Potential of Mangifera indica L. cv. Anwar Ratol Leaves: Medicinal Application of Food Wastes.

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Esta acción combinada permite que la infusión de hoja de mango contribuya al control de la glucemia, especialmente en etapas tempranas o en personas con intolerancia a la glucosa.

Los extractos de hoja de mango, obtenidos por decocción o extracción hidroalcohólica, favorecen la producción de GLP-1, hormona que estimula la liberación de insulina y ayuda a controlar la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados en modelos animales y celulares

En investigaciones con animales, la administración de extracto de hoja de mango ha reducido significativamente la glucosa posprandial y prevenido la pérdida de peso asociada a la diabetes.

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Los resultados también muestran mejoras en los niveles de colesterol, triglicéridos y HDL, así como una protección estructural frente al daño pancreático y renal inducido por la hiperglucemia crónica.

La mangiferina y la quercetina han sido identificadas como los compuestos principales responsables del efecto hipoglucemiante.

Estas moléculas actúan como antioxidantes y moduladores de rutas celulares clave para la secreción de insulina y la protección de las células beta pancreáticas.

Valor nutricional y aplicaciones industriales

Las hojas de mango también destacan por su aporte de proteínas, minerales y vitaminas, en particular A, C y E, además de su alto contenido de antioxidantes.

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Estas propiedades han impulsado su consideración como ingrediente funcional en alimentos, desde infusiones hasta productos panificados o suplementos, aprovechando su capacidad para mejorar la textura y estabilidad de emulsiones y su efecto antioxidante, como se describe en el trabajo Prescreening of Mango (Mangifera indica L.) Leaves as a Potential Functional Food Ingredient: Techno-Functional and Antioxidative Characteristics.

Las variedades Irwin y Keïtt se distinguen como las de mayor poder antioxidante, mientras que Nam Dok Mai es preferida en aplicaciones que requieren alta capacidad espumante.

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Esta variabilidad permite elegir la variedad adecuada según el objetivo del producto final.

Las hojas de mango también destacan por su aporte de proteínas, minerales y vitaminas, en particular A, C y E, además de su alto contenido de antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de preparación en estudios científicos: decocción y extracción

Hasta la fecha, no existe un método de preparación oficialmente avalado por autoridades sanitarias para la infusión de hoja de mango.

Los protocolos empleados en investigaciones sirven como referencia, pero no están destinados al consumo general.

En los estudios, el procedimiento común implica triturar hojas secas de mango y hervirlas en agua destilada a 100 °C durante dos horas, en una proporción de una parte de hoja por diez de agua.

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El líquido obtenido se filtra para eliminar sólidos y, en ocasiones, se seca para obtener un extracto en polvo utilizado en dosis específicas sobre modelos animales o celulares.

Es importante recalcar que este método, aunque estandarizado en laboratorio, no ha sido validado ni aprobado para uso doméstico o terapéutico en humanos, y no existen recomendaciones oficiales sobre cantidad, frecuencia ni duración del consumo.

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Cualquier uso fuera del ámbito científico debe considerarse experimental y podría implicar riesgos no estudiados.

Precauciones y limitaciones actuales

La tradición respalda el uso de la infusión de hoja de mango, pero la ciencia todavía requiere ensayos clínicos en humanos antes de establecer indicaciones seguras y eficaces.

La ausencia de guías oficiales y la variabilidad en las preparaciones hacen que, por ahora, su consumo no esté respaldado institucionalmente.

La infusión de hoja de mango representa una alternativa natural y prometedora para el control del azúcar en la sangre, gracias a la riqueza de compuestos fenólicos con efectos demostrados en modelos animales y celulares.

Sin embargo, hasta tanto se publiquen estudios clínicos y pautas oficiales, se recomienda actuar con precaución y no sustituir tratamientos médicos convencionales por remedios caseros.