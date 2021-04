Jóvenes se disfrazan de adultos mayores para recibir vacuna contra COVID-19 en CDMX; ya están detenidos

(Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

En la Ciudad de México se registró un caso de un par de jóvenes de 30 y 35 años que decidieron disfrazarse de adultos mayores para poder recibir la vacuna contra el COVID-19.

Para ello, se pintaron el cabello y cejas color plata simulando canas, se colocaron caretas y utilizaron documentación de otras personas, logrando salirse con la suya y aplicarse la primera dosis del antígeno.

Sin embargo, al escucharlos hablar, una Servidora de la Nación se dio cuenta que en realidad se trataba de jóvenes, pues sus voces no coincidían con la de un adulto mayor de 60 años.

Este mediodía, durante la habitual conferencia de prensa capitalina, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que los usurpadores ya están detenidos con prisión justificada, por falsificación de identidad.

(Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

“Utilizaron documentación de alguna otra persona, usurpación de identidad, y ya al final del proceso de vacunación, una compañera se dio cuenta por la voz que no coincidía. Entonces, fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario. Se denunció y están en el proceso habitual”, narró Cristina Cruz, Delegada Estatal de los Programas de Desarrollo para e Bienestar de la Ciudad de México.

Este hecho ocurrió el pasado sábado 27 de marzo, en la unidad de vacunación CENCIS de la Marina, en la alcaldía Coyoacán, cuando le correspondía acudir a todos aquellos ancianitos y ancianitas cuyos apellidos paternos iniciaran con las letras H, I, J, K y L.

Por su parte, la mandataria local dijo no saber todavía qué pasaría con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para estos jóvenes. De acuerdo con el calendario estimado, esta alcaldía recibiría la segunda inyección de la marca Pfizer entre el próximo 21 de abril y el 5 de mayo.

“No sé. El tema aquí es que en todos los casos en donde no se sigan los criterios del plan en la ciudad, y en particular si hay una falsificación de documentos, se trata como cualquier delito que se cometa, sobretodo si hubo usurpación de identidad (...) consideramos que no es correcto, dado que hay una ética establecida de que utilicen algún mecanismo para poderse vacunar”, explicó Sheinbuam.

(Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

No obstante, comentó que la segunda dosis es un derecho a la salud, independientemente de otras condiciones, por lo que es probable que tanto el par de jóvenes, como el fiscal de Coyoacán, reciban la segunda dosis.

Cabe recordar el caso de Pedro Abelardo Faro Padrón, titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, quien fue destituido de su cargo después de ser acusado a través de redes sociales de “saltarse” el orden y recibir, junto con colaboradores cercanos, la vacuna contra el COVID-19 cuando no le correspondía su turno.

“No toleraremos conductas indebidas en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que reiteramos nuestro compromiso de investigar y sancionar este tipo de acciones”, afirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El próximo sábado autoridades del Gobierno Capitalino informarán en qué alcaldías se aplicarán las próximas segundas dosis. Sheinbaum confió en que estas dosis comiencen a aplicarse el 12 de abril en Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, demarcaciones que inmunizaron a sus adultos mayores con AstraZeneca.

Sin embargo, los funcionarios estiman que Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, que es vacuna de Pfizer, probablemente se aplique la segunda dosis entre 5 y 19 de abril; Venustiano Carranza con la vacuna de Sinovac, entre el 14 y 21 de abril; Coyoacán, con Pfizer entre el 21 de abril y el 5; Tlalpan, con CoronaVac, entre el 21 y el 28 de abril; Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez con AstraZeneca, entre el 25 de mayo al 22 de junio.

(Gráfica: captura de pantalla)

SEGUIR LEYENDO