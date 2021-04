Quién es y a qué se dedica Carolyn Adams: la nuera de AMLO que vacaciona en un lujoso resort de Aspen junto al hijo del presidente

A la izquierda Carolyn Adams, nuera de AMLO; a la derecha, su esposo, José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Foto: Facebook y Twitter)

Hace un año, en septiembre de 2019, una mujer llamó la atención de los focos durante el Primer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se llamaba Carolyn Adams, y según se supo ese día, era la pareja sentimental de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del mandatario.

Durante el acto en el Palacio Nacional, Adams se sentó en primera fila junto al resto de familiares de AMLO. Su presencia no pasó desapercibida, ya que lucía unos zapatos de la marca italiana Valentino, valuados en más de 17 mil pesos, y una bolsa de Chanel que rondaba los 100 mil pesos. Estos accesorios de lujo los conjuntó con un vestido blanco que a pesar de ser holgado, no disimulaba su embarazo.

Así se dio a conocer que el presidente de México estaba esperando el que sería su primer nieto; sin embargo, en aquel momento, él no hizo ningún comentario al respecto. Ese mismo mes, el primogénito de López Obrador y Carolyn Adams se mudaron a Houston, Texas, donde ella afrontó la última etapa de su embarazo y disfrutaron de cierto anonimato. Sin embargo, tras el nacimiento del bebé, todo cambió.

El 9 de enero de 2020, José Ramón López Beltrán presentó en redes sociales al recién nacido, a quien llamaron Salomón Andrés Manuel López Adams. Con la llegada del pequeño, aumentó la exposición de la pareja, que pronto se vio envuelta en su primer gran escándalo.

A través de Instagram, la mamá del niño, Carolyn Adams, compartía con frecuencia fotografías en las que evidenciaba su ostentoso estilo de vida. Con su esposo había compartido viajes en jets privados; visitas a Europa; juegos de la NBA y otros grandes eventos deportivos. Además, en las imágenes ella aparecía conduciendo autos de lujo, brindando con Moet & Chandon, disfrutando de estancias en hoteles exclusivos o presumiendo de prendas y accesorios de lujo de firmas como Chanel y Dior.

Las publicaciones de Adams hicieron estallar la furia de las redes sociales. En Twitter, el tema se convirtió en tendencia y despertó la indignación de los usuarios, quienes manifestaron que los lujos que se permiten José Ramón Beltrán y su esposa contrastan con la política de austeridad que promulga Andrés Manuel López Obrador, y son inalcanzables para la gran mayoría de los mexicanos.

Desde entonces, Carolyn Adams pasó a convertirse en un personaje público. Y muchos quisieron saber más sobre aquella mujer que había conquistado el corazón del hijo mayor de AMLO, y había suscitado una de las grandes polémicas que han afectado a la imagen de la familia presidencial.

Quién es Carolyn Adams

La información sobre Carolyn Adams es escasa.

Antes de estallar el escándalo por su vida de lujo, ya llevaba un perfil bajo y se mantenía alejada de los focos. Y tras la controversia, la pareja ha protegido aún más su esfera privada.

Oriunda de Brasil, la esposa de José Ramón trabajó durante 15 años en Dubai, ciudad de Emiratos Árabes Unidos, en la compañía British Petroleum. En 2016, dejó ese país y se mudó a México para ejercer como “cabildera” en Cava Energy, una empresa del sector petrolero que es parte de un fondo financiero especializado en construcción de gasoductos, y que es proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Adams se instaló en Nuevo León, y dos años más tarde, se mudó a la Ciudad de México, donde siguió trabajando para la empresa de crudo, propiedad de Stella Holdings. En septiembre de 2019, ella y el primogénito de AMLO se mudaron a Houston, Texas. Allí, tal y como se aprecia en las publicaciones que la brasileña comparte en redes sociales, viven en una casa con jardín grande y piscina, aunque evitan mostrar imágenes amplias de la vivienda.

En el domicilio, la pareja reside junto a Salomón Andrés Manuel y Natalia. Esta última, es la hija adolescente de Carolyn Adams, fruto de una relación anterior.

La familia vive en Houston, Texas, en una casa con jardín y piscina. En la imagen aparece Natalia, quien cumplió recientemente 14 años y es fruto de una relación anterior de Adams (Foto: @carolynadams121212)

Carolyn Adams frente al hotel Atlantis en Dubai (Foto: Facebook)

Según informó el columnista Salvador García Soto, los nexos que Adams mantiene con el sector petrolero habrían sido motivo de discordia entre el presidente de México y su hijo. El autor de Serpientes y Escaleras explicó que el día en que el mandatario conoció a su nuera, ella le hizo un comentario que le molestó.

“Voy a hacer de tu hijo todo un empresario del sector del gas”, habría dicho la cabildera.

De hecho recientemente, una noticia vinculada a la empresa en la que labora Carolyn volvió a empañar la imagen familiar. Y es que medios locales de Quintana Roo dieron a conocer que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) cedió 2.5 hectáreas a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, S.A. de C.V., propiedad de Stella Holdings, compañía en la que trabaja Carolyn Adams.

Esto despertó de nuevo gran controversia, aunque de acuerdo a funcionarios públicos, el caso sigue en revisión.

Lujo, presidentes y equitación

Desde que surgió la controversia, la trabajadora del sector petrolero cuida en exceso sus publicaciones, que se limitan a dulces estampas familiares y celebraciones especiales.

Sin embargo, aún se observan en su Instagram imágenes de años anteriores que evidencian su gusto por el lujo y la exclusividad, y demuestran que está bien relacionada en su trabajo.

Carolyn Adams junto a Bill Clinton (Foto: Instagram @carolyn121212)

Además, también subió a su perfil una instantánea junto al ex presidente de ese país, Bill Clinton. La foto fue tomada durante el foro Global Business 2019.

“Hace muchos años fui bendecida por una beca Bill Clinton. Me reuní con el ex presidente en varias ocasiones, pero hoy solo quería mostrarle mi gratitud. Al final de la conferencia se me acercó y me agradeció por lo que dije ne mi discurso. Me dijo que realmente lo conmoví”, escribió en su cuenta.

Más allá de su trabajo, y de su inclinación hacia las firmas de alta gama, Adams es amante de la equitación, o de deportes como el futbol, el béisbol, o el basquetbol. Antes de que estallara la polémica, solía compartir los encuentros a los que asistía con su esposo -NBA, Super Bowl, Selección de futbol mexicana-, pero por la crisis sanitaria del COVID-19 y la llegada del bebé, no se les ha vuelto a ver en eventos deportivos.