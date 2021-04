“Podías burlarte de los 43″: comediantes sugirieron a Ricardo Anaya burlarse del caso Ayotzinapa en vez de las caguamas

Comediantes se burlan de los 43

El fragmento de un en vivo realizado por dos comediantes y una estratega digital se volvió viral en redes sociales por sugerir a Ricardo Anaya que se burlara de los 43 normalistas de Ayotzinapa en lugar de hablar del “compadre que gasta el dinero en caguamas”, polémica que se generó en torno al ex candidato hace unas semanas con el hashtag #ConlasCaguamasNo.

En el clip del programa “Al Chile” se escucha como uno de los comediantes, Solín, habló del hashtag de las caguamas, el cual apareció luego de que Anaya usara en un argumento a las personas que gastan dinero en alcohol, y aseguró que fue un error del candidato tocar al “compadre que gasta el dinero en caguamas” como referente en su argumento. Fue entonces Alex Quiroz se apresuró a decir:

Te puedes burlar de muchas cosas ¿sabes? güey, pudiste... a nosotros nos consta que te puedes burlar de cualquier otra cosa y no pasa nada. Es más, podías burlarte de los 43, aquí tenemos antecedentes de que no pasa nada si te burlas de los 43

Solín intervino para decir que nadie “los quemo” por haber hecho burla del caso y agregó: “Además, no me pueden cancelar porque si no faltan 44″. La estratega digital, Gloria Lara, quien también se encontraba en el foro, no hizo bromas en el clip sobre los normalistas, pero si mencionó entre carcajadas: “qué padre programa. Me gusta, me gusta”.

Padres y madres de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se han manifestado año con año para exigir justicia por sus hijos (Foto: EFE/José Pazos/Archivo)

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Esa madrugada, los estudiantes fueron atacados por presuntos policías municipales cuando se dirigían a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, posteriormente habrían sido entregados al narcotráfico y se perdió su localización.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de los jóvenes, pues durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio a conocer “la verdad histórica” que aseguraba que habían sido calcinados. Sin embargo, las investigaciones en curso apuntan por otro camino para uno de los casos que más refleja la violencia en México y por el que los padres de los 43 siguen pidiendo justicia año tras año.

Aunque los comediantes se consideraban impunes al escrutinio público, los usuarios de redes sociales viralizaron rápidamente sus palabras y generaron una fuerte indignación del público hacia las tres figuras.

“Los padres de los 43 de Ayotzinapa merecen una disculpa pública por esta falta de humanidad por parte de estos individuos. Exijo a la Segob que tome cartas en este asunto, pues no podemos permitir que se normalice la burla en una herida que aún sigue dañando a la sociedad”, escribió Sergio Palma (@Trompeta_SME).

Sugirieron a Ricardo Anaya que se burlara de los 43 normalistas de Ayotzinapa en lugar de hablar del “compadre que gasta el dinero en caguamas”(Foto: Captura de pantalla/AsílodiceMéxico)

Hasta ahora, solo Alex Quiroz se ha pronunciado públicamente sobre los reclamos por el programa. Desde su cuenta oficial de Twitter compartió nuevamente el programa y escribió: “Al parecer los Chairos están muy pendientes de mi programa, acá les dejo el link pa que lo vean completo hahahaha”.

En esa misma publicación decenas de usuarios arremetieron en su contra: “¿Y ya estás llorando por las críticas bien merecidas que te están haciendo? ¿No estabas de muy chistosito en tu show patético y ahora a llorar porque te dicen tus verdades?”, comentó uno de ellos.

“DENUNCEN el vídeo, DENUNCIEN sus cuentas, todos se quejan pero no hacen nada, solo los siguen alimentando con vistas e interaciones”, pedían algunos otros usuarios

