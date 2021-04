Ricardo Anaya lo volvió a hacer: compartió otro meme suyo, ahora relacionado con las caguamas

El aspirante a la presidencia para los próximos comicios de 2024 ha sido objeto de burlas y memes en redes sociales (Foto: Captura de pantalla YouTube/ @RICARDOANAYA)

En su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya Cortés volvió a compartir un meme sobre las declaraciones que realizó el pasado primero de marzo con respecto al gasto destinado a la compra de caguamas por parte de algunos padres de familia que, según el ex candidato a la presidencia de la república, es de dos mil pesos a la semana.

En el tuit compartido por el militante panista se puede observar un anuncio promocional en el que aparece Anaya Cortés posando a un lado de una botella de cerveza con la leyenda “3x100” que invita a los clientes a comprar caguamas aunque no hayan pagado los servicios básicos como el gas, la luz y el agua. A la imagen, el político añadió el siguiente mensaje: “Miren lo que me encontré” y agregó algunos emojis.

Ricardo Anaya Cortés volvió a compartir un meme sobre sus declaraciones del "compadre" que gasta 2 mil pesos semanales en caguamas (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

Las reacciones no se hicieron esperar y su tuit reunió miles de “me gusta” en los primeros minutos de su publicación. Algunos usuarios de esta red social manifestaron su apoyo al aspirante a candidato presidencial para los comicios del próximo 2024 y comentaron que “es de personas inteligentes tener capacidad para tomar las cosas con humor y darse chance de reírse de uno mismo”.

Cabe destacar que, en los últimos meses, Ricardo Anaya ha sido objeto de burlas a raíz de los videos que comparte a través de sus redes sociales, en los que critica al actual gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el contexto de las giras que ha realizado por varios estados del país desde inicios de este 2021. Pese a las constantes burlas de los internautas, el también autor del libro El pasado, presente y futuro de México se ha sumado a la “batalla de memes” compartiendo algunos sobre él mismo.

El pasado 31 de marzo se celebró el Día del Taco y el panista compartió un meme en el que se muestra un montaje suyo esperando su turno en la fila para comprar tortillas. Además, en Twitter compartió la liga de descarga para poder usar el filtro de su figura mediante la aplicación de Instagram.

Ricardo Anaya se "subió al tren" en la celebración del Día del Taco (Foto: Twitter@RicardoAnayaC)

No obstante, algunos internautas arremetieron en su contra, pues expresaron que la idea de compartir memes sobre sus videos y declaraciones era que le generaran molestia y no para que se “subiera al tren”. Además, afirmaron que todo era más gracioso cuando “hacía contracampaña involuntaria con los 2 mil pesos de caguamas”. También hubo usuarios que se lanzaron contra AMLO y comentaron que, contrario a Ricardo Anaya, el ejecutivo no tiene sentido del humor, por lo que fue tildado como “el amargado de palacio”.

Desde que anunció su regreso a la vida pública hace seis meses, Anaya Cortés ha compartido un total de 35 videos en la plataforma de YouTube, en ellos ha cuestionado y criticado la administración de AMLO y a su llamada “Cuarta Transformación”, pero no fue hasta que inició su recorrido por 1000 municipios de México que el aspirante a la presidencia de 2024 tomó popularidad debido a las polémicas que han suscitado varios de sus videos, incluyendo el publicado hace cuatro semanas, donde usó los medios de transporte colectivo de la Ciudad de México y del Estado de México, así como el de las tolvaneras registradas en la frontera de México con Estados Unidos.

