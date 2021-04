“No hablan con desconocidos”: Revelan algunas reglas en el matrimonio de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán

El conductor Lalo Carrillo reveló que la pareja no puede hablar más de 10 minutos con una persona desconocida.

Uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo es el que mantienen desde hace 28 años los actores Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán. Sin embargo, recientemente se revelaron algunas estrictas reglas que ambos han implementado para preservar su relación.

Durante la emisión del programa de espectáculos De Primera Mano, el actor de telenovelas compartió que la transparencia ha sido el ingrediente secreto de su exitosa relación. No obstante, el conductor del programa agregó que habrían otras razones.

“No hay ningún secreto. Es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor. Esa es tan grande y tan poderosa que los científicos no la han podido medir”, opinó Capetillo.

“Han podido medir muchas otras cosas, han podido medir la intolerancia, han podido medir la lujuria, han podido medir la frustración. Pero el amor no el amor no, es tan grande que no se puede medir. Así es que yo estoy cierto de que ese es el principio básico que una relación sea duradera; que el amor esté ahí, que no se acabe”.

La familia es un núcleo muy unido

A la postre de este emotivo mensaje, el actor recordó cuáles han sido los momentos más duros de la vida que ha compartido con la actriz y ahora precandidata a la dirigencia de Ocoyoacac, Estado de México, por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Son muchos años, son 28 años juntos. Hemos vivido juntos cosas muy complejas, desde pérdidas de seres queridos, desde tener que estar lejos el uno del otro por cuestiones de trabajo, que es algo que no me gusta. Y momentos felices, pues muchísimos, han sido los que más; los que hemos compartido como pareja, en vacaciones, con nuestro hijos, hemos vivido momentos muy felices”, concluyó.

Sin embargo, ante las palabras de Capetillo sobre su esposa, el conductor Lalo Carillo reveló algunos detalles del matrimonio del actor con Bibi y aseguró que ambos han decidido imponerse estrictas reglas para que su relación funcione.

“Oye, sí está padre todo lo que dice del matrimonio”, expresó el comunicador, “pero la verdad es que sí tienen sus reglas ellos y yo las sé muy bien”.

“Una vez yo fui a MYST, y ya ves que Chacho Gaytán está ahí, y fue esta Bibi y tenemos una amiga en común. Y de repente, me enteré de las reglas de convivencia que tienen entre ellos”, señaló, ”Ellos, y va a parecer caricatura, tienen un acuerdo que cuando conocen una persona, se acercan a una persona que no es del círculo, del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida”.

Según el conductor: “Bibi Gaytán no puede hablar más de 10 minutos con ni hambre ni mujer, porque quiere mantener ese núcleo cerrado".

De acuerdo con el comunicador de espectáculos, la pareja no tiene permitido entablar diálogo con una persona desconocida, independientemente de su sexo: “Bibi Gaytán no puede hablar más de 10 minutos con ni hambre ni mujer, porque quiere mantener ese núcleo cerrado. Es un núcleo muy unido”.

Además, el conductor agregó que cuando la familia Capetillo Gaytán se reúne, todos procuran no separarse y cuidarse los unos a los otros.

“Siempre que están conviviendo tienen que estar juntos todos. Si se va uno, se van todos. Cuando una mujer va al baño tienen que ir todas para, como, cuidarla. Todo en este rollo de ‘cuidarse y protegerse’, ¿sabes? (...) Suena ‘freaky’ pero les ha funcionado”, concluyó.

