“No es la primera vez”: Lorenzo Córdova contraataca, señaló que se pretende descalificar al “árbitro”

(Foto: EFE/Mario Guzmán)

Ante el inicio de campañas electorales, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), puntualizó que el organismo está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va prosperar.

Y enfatizó que el INE será un árbitro vigilante y sin protagonismo ni estridencias retóricas y sin estar en contra o favor de nadie. “Estamos aquí para hacer cumplir la ley. Y esto es lo debe entender el ciudadano, los militantes, dirigente y autoridades: la Constitución está por sobre todos nosotros. Y eso es lo hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas”.

Habrá que recordar que el papel del organismo ha sido cuestionado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, por Morena, y particularmente por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sugirió su desaparición.

Durante la sesión especial del Consejo General por el inicio de campaña, el consejero presidente del INE mencionó que “no es la primera vez que pretenden descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, la legalidad y rendición de cuentas de las elecciones”.

(Foto: Cortesía INE)

Por otra parte, el organismo aprobó el registro de candidaturas para mayoría relativa y representación proporcional a la Cámara de Diputados, son postulaciones de los 10 partidos nacionales y las dos coaliciones con registro vigente.

Para el presente proceso electoral serán al menos 22,829 candidatos los que competirán por cargos de elección popular federal y local.

Córdova Vianello enfatizó que las campañas electorales son la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de la historia por lo que es fundamental que todos los contendientes respeten la ley y que los recursos públicos se ejerzan con absoluta imparcialidad.

De acuerdo con datos del INE, serán 642 diputaciones locales de Mayoría Relativa, 15 gubernaturas, 24 juntas municipales, 299 presidencias de comunidad, 1,927 presidencias municipales y 138 regidurías.

(Foto: Cuartoscuro)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral también aprobó un acuerdo que ordena a los gobiernos municipales, estatales y federales retirar o suprimir la propaganda gubernamental en los medios de comunicación social y públicos desde este domingo 4 de abril y hasta el próximo 6 de junio.

Aunque serán 139 instituciones federales y locales las que tendrán permitido emitir campañas durante el periodo electoral, lo cual contempla los siguiente temas: culturales, seguridad y lo relacionado con el programa de vacunación contra COVID-19.

La propaganda que se difunda durante la etapa electoral por parte de instituciones gubernamentales deberá “abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que le convierten en propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de algún servidor público”.

Tampoco se podrá difundir o hacer mención de logros de gobierno, obra pública, ni emitir información para justificar o convencer a los votantes de la pertinencia de una administración en los diferentes niveles de gobierno.

