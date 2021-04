Elecciones 2021 en México: cuántos spots se emitirán por radio y televisión al día

(Foto: Cuartoscuro)

Desde este domingo 4 de abril y hasta el 2 de junio, se transmitirán 19.8 millones de spots en radio y televisión en todo el país de las campañas políticas y autoridades electorales. Son un total de 55.4 millones de promocionales los que fueron autorizados para el proceso electoral 2020-2021.

Por día serán transmitidos 330,000 anuncios (duración de 30 segundos), en los tiempos del Estado, entre las 6:00 y 00:00 por los próximos 60 días, a través de 2,060 radiodifusoras y 1,371 canales de televisión.

Por hora, se emitirán 18,333 promocionales políticos y 305 spots por minuto. En total, se disputan 21,000 cargos de elección popular.

A nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, al elegirse 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Mientras que a nivel local, 15 entidades votaran para elegir gobernador, además elegirán diputados para los 30 congresos, es decir, 1,063 legisladores estatales; además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales.

(Foto: Cuartoscuro)

La jornada electoral a celebrarse el próximo 6 de junio es considerada como una de las más grandes y complejas, de acuerdo con datos del INE, serán 94.8 millones de ciudadanos los que votarán.

Cargos en disputa por estados

Aguascalientes: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 38

Baja California: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 31

Baja California Sur: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 27

Campeche: Gubernaturas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cargos Auxiliares. Total de cargos: 71

Chiapas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 163

Chihuahua: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 101

Ciudad de México: Diputaciones y alcaldías. Total de cargos: 82

Coahuila: Ayuntamientos. Total de cargos: 38

Colima: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 36

Durango: Diputaciones. Total de cargos: 25

Estado de México: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 82

Guanajuato: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 127

Guerrero: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 30

Hidalgo: Diputaciones. Total de cargos: 163

Jalisco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 200

Michoacán: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 153

(Foto: Cortesía INE)

Morelos: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 56

Nayarit: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 51

Nuevo León: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 94

Oaxaca: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 195

Puebla: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 258

Querétaro: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 44

Quintana Roo: Ayuntamientos. Total de cargos: 11

San Luis Potosí: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Sinaloa: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 59

Sonora: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 106

Tabasco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 52

Tamaulipas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 79

Tlaxcala: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Veracruz: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 262

Yucatán: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 131

Zacatecas: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 89

“INE será un árbitro vigilante y sin protagonismo”

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), puntualizó que el organismo está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va prosperar.

Y enfatizó que el INE será un árbitro vigilante y sin protagonismo ni estridencias retóricas y sin estar en contra o favor de nadie. “Estamos aquí para hacer cumplir la ley. Y esto es lo debe entender el ciudadano, los militantes, dirigente y autoridades: la Constitución está por sobre todos nosotros. Y eso es lo hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas”.

Habrá que recordar que el papel del organismo ha sido cuestionado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, por Morena, y particularmente por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sugirió su desaparición.

Durante la sesión especial del Consejo General por el inicio de campaña, el consejero presidente del INE mencionó que “no es la primera vez que pretenden descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, la legalidad y rendición de cuentas de las elecciones”.

SEGUIR LEYENDO: