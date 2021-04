De Maru Campos a Samuel García: quiénes son los candidatos más polémicos de la próximas elecciones 2021

la campaña de las diputaciones inició este 4 de abril (Foto: Cortesía INE)

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició desde septiembre de 2020 con el proceso electoral para renovar la cámara de diputados y otros cargos públicos en las entidades del país. Sin embargo, el periodo para la campaña de las diputaciones inició este 4 de abril y, con ello, la carrera política por cargos públicos de algunos personajes que no han dejado de verse envueltos en polémica desde tiempo atrás.

Desde el militante de Movimiento Ciudadano, Samuel García, hasta la morenista Clara Luz FLores por el estado de Nuevo León, han desatado todo tipo de críticas, marchas o disconformidades por sus respectivas conductas.

Samuel García

El partidario de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda ha pasado de ser odiado por sus comentarios misóginos hacia su esposa Mariana Rodríguez y sus “suelditos de 50 mil pesos” a ser uno de los contendientes más queridos por la población de Nuevo León.

Y es que, tras una encuesta realizada por Massive Caller, se pudo vislumbrar que García se encontraba en primer lugar de preferencia en cuanto a los candidatos que se disputan la gubernatura por este país del norte.

Samuel García y Mariana Rodríguez constantemente dan de que hablar en redes sociales (Foto: IG @marianardzcantu)

Según los datos proporcionados por la casa encuestadora, el político cuenta con el 24% de las preferencias, le sigue Clara Luz Flores, de Morena, con 22%; y en tercer peldaño está el priista Adrián de la Garza, con 21 por ciento.

Algunos de los factores que se han observado para que la popularidad de Samuel aumente son las constantes declaraciones que hace en sus redes sociales, los bailes que sube acompañado de Mariana -quien además es influencer- y los actos de campaña que incluyen recorridos en su “fosfo móvil” hasta la pega de calcomanías y el viral eslogan: “un pito es un voto”.

Maru Campos

María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos es la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, no obstante, el pasado 2 de abril fue vinculada a proceso por su presunta participación en la llamada “Nómina Secreta” del ex gobernador César Duarte.

La candidata, quien no ha perdido hasta el momento su derecho para continuar en en la carrera electoral, está acusada de recibir 9 millones de pesos, junto con el excoordinador de la bancada panista y secretario del ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Además, De la Rosa Ramírez es señalada por haber recibido 2.5 millones de pesos, mientras que Ávila Serna, 3 millones 800 mil pesos.

Maru Campos fue alcaldesa de la capital de Chihuahua y también se ha desempeñado como diputada local y federal (Twitter: @MaruCampos_G)

Antes de que la polémica llegara a su territorio, Maru Campos fue alcaldesa de la capital de Chihuahua y también se ha desempeñado como diputada local y federal. En el gobierno de Felipe Calderón se desempeñó como delegada federal de Liconsa (2009 a 2012). Y con Vicente Fox fue secretaria particular de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (2001-2003), de acuerdo con su curriculum presentado en el Congreso de Chihuahua.

Clara Luz Flores

También interesada en gobernar Nuevo León, la morenista Clara Luz Flores está atravesando una época no tan radiante, pues el pasado 24 de marzo se expuso un video en el que se mostraba su presunta relación con Keith Raniere, ex líder de la secta NXIVM, misma que encabezaba una red de trata de mujeres en varios países del mundo, entre ellos México.

Flores Corrales intentó salir del enredo y destacó públicamente que ella sólo había tenido una conversación con el supuesto implicado, además de que tomo varios cursos de superación personal, pero aseguró no conocer el nombre de NXIVM.

“Que quede claro: no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie”, detalló la funcionaria a través de su cuenta oficial de Facebook.

el pasado 24 de marzo se expuso un video en el que se mostraba su presunta relación con Keith Raniere (Foto: Captura de pantalla/Clara Luz Flores)

Otros políticos que han resonado durante el último año han sido Félix Salgado Macedonio, morenista por Guerrero y con denuncias de abuso sexual; Humberto Santos Ramírez, militante de morena señalado por crear un chat sexual donde compartía pornografía o el ex precandidato de Puebla, José Elías “N”, quien fue vinculado a proceso por presuntos delitos de violación equiparada, corrupción de menores, etcétera.

No obstante, todos ellos fueron suspendidos y no podrán contender-hasta ahora- por el puesto político al que planeaban lanzarse durante este 2021.

