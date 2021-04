Tragedia en Xenses de Xcaret: cuáles fueron los errores que provocaron la muerte de un menor

Un niño de 13 años falleció tras ser succionado por filtro de agua en Xenses, de Grupo Xcaret (Foto: Facebook/Catedral Basilica Menor)

Tras la muerte de un menor de 13 años en un accidente ocurrido en el parque turístico Xenxes al ser succionado por el sistema de filtración de un río artificial, Grupo Xcaret, propietario del lugar, aseguró que el fallecimiento del niño fue por “un error humano”. Sin embargo, han trascendido algunas inconsistencias como que el personal del lugar no tenía nociones de primeros auxilios, que la ambulancia que arribó no tenía oxígeno, que entregaron el cuerpo hasta que firmaron una carta de perdón, entre otras.

El padre del niño, quien es un médico de Durango, trató de ayudarlo dándole respiración de boca a boca mientras estaba inconsciente y con la pierna arruinada por el sistema acuático.

Errores en la atención

“Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, declaró.

Miguel Luna-Calvo señaló que tampoco le permitieron trasladar a su hijo a la Ciudad de México, aunque había hecho algunos arreglos en la capital. Además, denunció que no le dejaron pagar la cuenta del hospital, por lo que sospechó que tal vez sería un método para silenciarlo.

Trabas para entregar el cuerpo

Por otra parte, señaló que no quisieron entregarle el cuerpo de su hijo hasta que firmó un perdón a favor del parque Xenses.

“No se imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret”.

“Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho”, añadió.

Otro error que queda fuera de lo humano, es que Luna-Calvo pasó más de seis horas en la Fiscalía, ya que no le permitían realizar una declaración de los hechos.

Apuntó que incluso la carpeta de investigación 1675/2021 no fue abierta por el delito de homicidio, sino como un caso especial y que en el acta de defunción dice que el menor falleció por ahogamiento.

“Tuve que hablar con el Fiscal Villarreal para que hiciera esa declaratoria de hechos. Nosotros lo que queríamos en ese momento era ya tener el cuerpo de mi hijo”.

Señaló que su “hijo murió por negligencia del parque, si esto no lo hacemos público va a seguir pasando”.

De acuerdo a lo que dijo, había viajado con su familia al parque Xenses como parte de una celebración, ya que su familia se enfermó de COVID-19 en enero pasado y lograron superar el padecimiento.

No había tapa en el sistema de filtrado

Para LatinUs el médico señaló otro error, el cual se refiere a la falta de la tapa en el sistema de filtrado de agua que succionó a su hijo.

“No tenía ahí horas ni días, tenía meses, esto ya había pasado y nunca hizo nada el parque. Según me dijo la gente del parque, ya había pasado antes. Había sucedido algo ya, pero nada fatal. Se pudo haber evitado”, apuntó.

Aseguró que busca justicia para que no impune la muerte de su hijo de 13 años de edad y que “tenía toda una vida por delante”.

