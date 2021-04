TEPJF prohibió a AMLO difundir propaganda en “las mañaneras” durante el periodo electoral

Durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, el próximo 6 de junio, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los gobiernos de cualquier nivel y sus funcionarios, tienen prohibido difundir propaganda gubernamental por cualquier medio o modalidad de comunicación social. Así lo informó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A través de un comunicado, el órgano especializado agregó que, por estar el proceso electoral en curso, tampoco se podrá dar entrevistas, conferencias de prensa, en ninguna de las 15 entidades federativas donde se elegirá gobernador o gobernadora.

Sin embargo, el TEPJF señaló que sí se podrán hacer difusión en algunas excepciones constitucionales de propaganda gubernamental como son servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, entre otros.

En este sentido, las conferencias matutinas del jefe del Ejecutivo no se suspenderán durante las elecciones 2021, resolvió el TEPJF, aunque fijó los criterios para concesionarias de radio y televisión y funcionarios públicos, para que limiten los mensajes que se transmitan y eviten la difusión de propaganda de gobierno y otro contenido electoral.

“La información generada durante las conferencias de prensa, organizadas por funcionarios públicos, en todo momento deberá tener fines informativos, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”, se lee en el comunicado.

En caso de no respetar dicha resolución, las y los magistrados concluyeron que, el mandatario, así como las concesionarias de radio y TV que difundan las mañaneras, corren el riesgo de violar el artículo 41 de la Constitución, que ordena suspender en periodo electoral la difusión en medios de propaganda gubernamental.

Durante la sesión pública, el magistrado ponente de la sentencia, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, dijo que las violaciones a la ley electoral y a la voluntad popular de elegir gobernantes destruyen la democracia.

Cuando no sucede esto, cuando algún funcionario, algún concesionario, vulnera esta certeza jurídica que sostiene a la democracia (…), ya no se puede hablar de un verdadero régimen democrático. Las violaciones a la ley electoral y a los principios constitucionales terminan por destruir la esencia misma de la democracia. Ya no hay una voluntad ciudadana, ya no hay elecciones libres, lo que existe es sólo un Estado de voluntades vacías en el que cada quien se suscribe a la ley que le parece y a lo que le conviene; eso debe erradicarse, la ley no está diseñada para eso, está diseñada para ser cumplida