Nuevo etiquetado: qué productos deben indicar que son “imitación” en su empaque

Este 1 de abril entró en vigor la segunda etapa de la primera fase de la NOM-051, sobre el nuevo etiquetado de los productos (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Seguro que alguna vez, en el supermercado, compraste queso manchego, roquefort, jamón de parma, aceite de oliva virgen, o Champán. Productos por los que probablemente, pagaste un precio más elevado.

Sin embargo, al comprobar el etiquetado de estos alimentos resultó que ni el queso manchego se había fabricado en Castilla la Mancha (España), ni el roquefort era francés, ni el prosciutto di Parma procedía de Italia. El aceite tampoco se había elaborado en países mediterráneos, y el Champán se produjo muy lejos de de la Campiña francesa.

Son ejemplos de artículos no originales que emulan elaboraciones que están protegidas por su denominación de origen. Muchas de estas imitaciones no señalan en el envase su procedencia de forma clara, y para comercializarse se amparan en la palabra “tipo” -”tipo parmesano”, “tipo gouda”, “tipo Oporto”, etc.-. Pero esta práctica pronto llegará a su fin.

Este jueves 1 de abril entró en vigor la segunda etapa de la primera fase de la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051), sobre el nuevo etiquetado de los productos. Y uno de los cambios principales que introduce la disposición, es que obliga a las empresas que vendan alimentos o bebidas alcohólicas no originales a incluir en su empaque la leyenda “imitación”.

Según informó Alfonso Guati Rojo Sánchez, director General de Normas de la Secretaría de Economía (SE), esta inscripción deberá aparecer en letras grandes. Además, en los empaques ya no podrá aparecer la palabra “tipo”.

“En esta segunda etapa ya nos referimos específicamente a información comercial. ¿Qué vas a encontrar a partir del primero de abril? [...] Podrás conocer qué productos son de imitación, así si tú decides adquirirlo perfectamente tengas la información de que no es un producto auténtico, sino que, como se señala con letras grandes son imitación”, explicó el funcionario.

Los quesos no originales que emulan denominaciones de origen como manchego, gouda, edam o roquefort deberán incluir la leyenda "IMITACIÓN" y eliminar la palabra "tipo" (Foto: Shutterstock)

Otra de las modificaciones que llegarán con la segunda etapa es la obligación de “retirar el uso de personajes, dibujos animados, entre otros, en productos con sellos”, con la finalidad de evitar su consumo en niños. Las marcas de cereales, galletas o chocolatinas son algunos de los comestibles que se verán más afectados, pues son las que utilizan comúnmente caricaturas en su packaging. Esto ha llevado a que en las últimas semanas desaparezcan de los puntos de venta figuras emblemáticas como Chester Cheetos, Osito Bimbo o Tigre Toño.

Además, se obligará a las firmas a señalar las denominaciones más claras y con un tamaño visible al consumidor. Y en la lista de ingredientes se indicarán los azúcares añadidos, la declaración de alérgenos, y una declaración nutrimental con base a 100 gramos o 100 mm en todos los productos.

La intención de esta segunda etapa es que las empresas de alimentación y bebidas incluyan nueva información en su etiquetado para “otorgar mayor claridad y veracidad a los consumidores mexicanos”. Todas las compañías deberán cumplir las nuevas disposiciones a partir del 1 de abril. Sin embargo, la Secretaría de Economía (SE) entiende que hay tandas de artículos que se fabricaron antes de esta fecha y aún se encuentran en el mercado, por eso permitirá que estos se mantengan en los comercios hasta el 31 de mayo.

“Las autoridades mexicanas han otorgado un plazo hasta el 31 de mayo de 2021 para que puedan coexistir productos en punto de venta que cumplen con toda la información comercial y sanitaria en sus etiquetas, con aquellos que únicamente cumplen con el sistema de etiquetado frontal de la NOM-051″.

(Foto: EFE/José Pazos/Archivo)

¿En qué consistía la primera etapa?

La primera etapa entró en vigor el pasado 1 de octubre. Entonces, la Secretaría de Economía obligó a las marcas nacionales e internacionales a identificar a través de sellos hexagonales qué productos presentan un exceso de azúcares, calorías, grasas saturadas o trans, así como aquellos que cuentan con cantidades elevadas de sodio. También ordenó alertar, a través de dos leyendas precautorias, de qué artículos incluyen cafeína o edulcorantes.

Sellos:

- Exceso de grasas saturadas.

- Exceso de sodio.

- Exceso de azúcares.

- Exceso de grasas trans.

- Exceso de calorías.

Leyendas precautorias:

- “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños”.

- “Contiene cafeína, evitar en niños”.

A estas inscripciones se unirá a partir del 1 de abril la leyenda “IMITACIÓN”, en los casos que corresponda; la eliminación de caricaturas, personajes o deportistas en los productos con sellos; la indicación de la denominación de forma clara, grande y visible; y la inclusión en el empaque de azúcares añadidos, declaración de alérgenos y una declaración nutrimental con base a 100 gramos o 100 mm en todos los productos.

